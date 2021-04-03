https://ria.ru/20210403/dozhd-1604063782.html

Москвичей предупредили о дождях с мокрым снегом

Москвичей предупредили о дождях с мокрым снегом

Кратковременные дожди с мокрым снегом и до плюс 8 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T09:06

2021-04-03T09:06

2021-04-03T09:13

михаил леус

погода

москва

общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Кратковременные дожди с мокрым снегом и до плюс 8 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня синоптическая ситуация будет представлена тыловой, холодной частью циклона. Он сохранит облачную с прояснениями погоду, местами вызовет кратковременные дожди с мокрым снегом, в отдельных районах возможна снежная крупа, а в утренние часы гололедица", — сообщил Леус.Температура воздуха в столице составит плюс 6-8, по области плюс 4-9. Ветер северо-западный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20210402/sneg-1603951783.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, общество