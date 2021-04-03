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Москвичей предупредили о дождях с мокрым снегом
Москвичей предупредили о дождях с мокрым снегом
Кратковременные дожди с мокрым снегом и до плюс 8 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T09:06
2021-04-03T09:06
2021-04-03T09:13
михаил леус
погода
москва
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Кратковременные дожди с мокрым снегом и до плюс 8 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня синоптическая ситуация будет представлена тыловой, холодной частью циклона. Он сохранит облачную с прояснениями погоду, местами вызовет кратковременные дожди с мокрым снегом, в отдельных районах возможна снежная крупа, а в утренние часы гололедица", — сообщил Леус.Температура воздуха в столице составит плюс 6-8, по области плюс 4-9. Ветер северо-западный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20210402/sneg-1603951783.html
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михаил леус, погода, москва, общество