https://ria.ru/20210403/donbass-1604108451.html
В миссии ОБСЕ прокомментировали заявления ЛНР о применении ВСУ артиллерии
В миссии ОБСЕ прокомментировали заявления ЛНР о применении ВСУ артиллерии
Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) после заявлений ЛНР о применении Киевом артиллерии при обстреле в Донбассе отразит в ежедневных отчетах все... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T17:56
2021-04-03T17:56
2021-04-03T17:56
яков осадчий
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ВЕНА, 3 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) после заявлений ЛНР о применении Киевом артиллерии при обстреле в Донбассе отразит в ежедневных отчетах все относящиеся к делу наблюдения, если таковые будут, сообщила в субботу РИА Новости представитель СММ Драгана Николич-Соломон.Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий призвал СММ зафиксировать применение Киевом артиллерии при обстреле позиций Народной милиции вблизи подконтрольного ЛНР села Калиново-Борщеватое в Донбассе."Относящиеся к делу наблюдения при их наличии будут отражены в ежедневных отчетах СММ, доступных всем на сайте ОБСЕ на трёх языках", - сказала собеседница агентства на вопрос, может ли СММ подтвердить факт обстрела.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210403/ukraina--1604075993.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210403/dnr-1604099812.html
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яков осадчий, смм обсе, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире