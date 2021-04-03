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В миссии ОБСЕ прокомментировали заявления ЛНР о применении ВСУ артиллерии
В миссии ОБСЕ прокомментировали заявления ЛНР о применении ВСУ артиллерии
Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) после заявлений ЛНР о применении Киевом артиллерии при обстреле в Донбассе отразит в ежедневных отчетах все... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T17:56
2021-04-03T17:56
яков осадчий
смм обсе
обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
украина
в мире
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ВЕНА, 3 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) после заявлений ЛНР о применении Киевом артиллерии при обстреле в Донбассе отразит в ежедневных отчетах все относящиеся к делу наблюдения, если таковые будут, сообщила в субботу РИА Новости представитель СММ Драгана Николич-Соломон.Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий призвал СММ зафиксировать применение Киевом артиллерии при обстреле позиций Народной милиции вблизи подконтрольного ЛНР села Калиново-Борщеватое в Донбассе."Относящиеся к делу наблюдения при их наличии будут отражены в ежедневных отчетах СММ, доступных всем на сайте ОБСЕ на трёх языках", - сказала собеседница агентства на вопрос, может ли СММ подтвердить факт обстрела.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210403/ukraina--1604075993.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210403/dnr-1604099812.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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яков осадчий, смм обсе, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

В миссии ОБСЕ прокомментировали заявления ЛНР о применении ВСУ артиллерии

17:56 03.04.2021
 
© РИА НовостиРаботы по оборудованию КПВВ "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости
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ВЕНА, 3 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) после заявлений ЛНР о применении Киевом артиллерии при обстреле в Донбассе отразит в ежедневных отчетах все относящиеся к делу наблюдения, если таковые будут, сообщила в субботу РИА Новости представитель СММ Драгана Николич-Соломон.
Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий призвал СММ зафиксировать применение Киевом артиллерии при обстреле позиций Народной милиции вблизи подконтрольного ЛНР села Калиново-Борщеватое в Донбассе.
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
11:46
ЛНР: украинские силовики размещают военную технику в Донбассе
"Относящиеся к делу наблюдения при их наличии будут отражены в ежедневных отчетах СММ, доступных всем на сайте ОБСЕ на трёх языках", - сказала собеседница агентства на вопрос, может ли СММ подтвердить факт обстрела.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
16:29
ДНР: при атаке беспилотника ВСУ погиб ребенок
 
Яков ОсадчийСММ ОБСЕОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
 
 
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