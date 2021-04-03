https://ria.ru/20210403/donbass-1604106965.html

Технику ВСУ обнаружили в населенных пунктах Донбасса, заявили в ДНР

Технику ВСУ обнаружили в населенных пунктах Донбасса, заявили в ДНР

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об обнаружении военной техники украинских силовиков в населённых пунктах... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T17:41

2021-04-03T17:41

2021-04-03T17:41

луганская народная республика

донецкая народная республика

бмп-2

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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об обнаружении военной техники украинских силовиков в населённых пунктах Донбасса."Выявлено размещение девяти единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", - сказал журналистам представитель ведомства.Он отметил, что среди обнаруженного вооружения были БМП-2 и БРДМ-2.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210403/ukraina--1604075993.html

https://ria.ru/20210403/udar-1604094828.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, бмп-2, оон, украина, в мире