https://ria.ru/20210403/donbass-1604051623.html

ВСУ впервые с конца июля нанесли артиллерийский удар по ЛНР

ВСУ впервые с конца июля нанесли артиллерийский удар по ЛНР

Украинские силовики впервые с конца июля, когда в Донбассе ввели дополнительные меры по перемирию, применили запрещенную минскими договоренностями артиллерию... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T00:53

2021-04-03T00:53

2021-04-03T01:34

ситуация в днр и лнр

донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Украинские силовики впервые с конца июля, когда в Донбассе ввели дополнительные меры по перемирию, применили запрещенную минскими договоренностями артиллерию при обстреле территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.Ранее в Луганске сообщили об артобстреле силовиками позиций Народной милиции в районе подконтрольного республике села Калиново-Борщеватое в Донбассе.По его словам, огонь велся с позиций 59-й и 92-й бригад украинской армии.Народная милиция для защиты мирного населения открыла ответный огонь из оружия, не запрещенного минскими соглашениями. "Потери врага уточняются", - добавил Осадчий.Официальный представитель Народной милиции также призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ зафиксировать применение Киевом артиллерии. Он подчеркнул, что о фактах нарушений перемирия со стороны украинских силовиков представители ЛНР сообщили представителям Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня "для принятия мер и исключения обвинения республики в провокациях".Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210402/donbass-1604032202.html

https://ria.ru/20210402/minirovanie-1604019519.html

донбасс

луганская народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире