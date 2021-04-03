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ВСУ впервые с конца июля нанесли артиллерийский удар по ЛНР
ВСУ впервые с конца июля нанесли артиллерийский удар по ЛНР
Украинские силовики впервые с конца июля, когда в Донбассе ввели дополнительные меры по перемирию, применили запрещенную минскими договоренностями артиллерию... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T00:53
2021-04-03T01:34
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Украинские силовики впервые с конца июля, когда в Донбассе ввели дополнительные меры по перемирию, применили запрещенную минскими договоренностями артиллерию при обстреле территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.Ранее в Луганске сообщили об артобстреле силовиками позиций Народной милиции в районе подконтрольного республике села Калиново-Борщеватое в Донбассе.По его словам, огонь велся с позиций 59-й и 92-й бригад украинской армии.Народная милиция для защиты мирного населения открыла ответный огонь из оружия, не запрещенного минскими соглашениями. "Потери врага уточняются", - добавил Осадчий.Официальный представитель Народной милиции также призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ зафиксировать применение Киевом артиллерии. Он подчеркнул, что о фактах нарушений перемирия со стороны украинских силовиков представители ЛНР сообщили представителям Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня "для принятия мер и исключения обвинения республики в провокациях".Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210402/donbass-1604032202.html
https://ria.ru/20210402/minirovanie-1604019519.html
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире

ВСУ впервые с конца июля нанесли артиллерийский удар по ЛНР

00:53 03.04.2021 (обновлено: 01:34 03.04.2021)
 
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Украинские силовики впервые с конца июля, когда в Донбассе ввели дополнительные меры по перемирию, применили запрещенную минскими договоренностями артиллерию при обстреле территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее в Луганске сообщили об артобстреле силовиками позиций Народной милиции в районе подконтрольного республике села Калиново-Борщеватое в Донбассе.
"Впервые с момента введения дополнительных мер по контролю соблюдения режима прекращения огня (ВС Украины – ред.) применили артиллерию калибра 122 миллиметра", - говорится в заявлении Осадчего, которое приводит пресс-служба ведомства.
По его словам, огонь велся с позиций 59-й и 92-й бригад украинской армии.
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Народная милиция для защиты мирного населения открыла ответный огонь из оружия, не запрещенного минскими соглашениями. "Потери врага уточняются", - добавил Осадчий.
Официальный представитель Народной милиции также призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ зафиксировать применение Киевом артиллерии. Он подчеркнул, что о фактах нарушений перемирия со стороны украинских силовиков представители ЛНР сообщили представителям Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня "для принятия мер и исключения обвинения республики в провокациях".
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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