https://ria.ru/20210403/donbass-1603981803.html

"Зеленского гонят в атаку". С чем связано обострение в Донбассе

"Зеленского гонят в атаку". С чем связано обострение в Донбассе

Военная разведка Украины предупреждает, что Киев провоцируют на боевые действия, а Минобороны рассказывает о гарантиях США "при эскалации российской агрессии"... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T08:00

2021-04-03T08:00

2021-04-03T07:57

марк милли

северный поток — 2

вооруженные силы украины

петр порошенко

министерство обороны сша

верховная рада украины

владимир зеленский

москва

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603987862_185:108:2989:1685_1920x0_80_0_0_1ca03a40ca03085ae4f9ad2e53ae6702.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Антон Лисицын. Военная разведка Украины предупреждает, что Киев провоцируют на боевые действия, а Минобороны рассказывает о гарантиях США "при эскалации российской агрессии". В Москве слухи о потенциальном конфликте называют вымыслом. Тем не менее про обострение в Донбассе постоянно твердят в медиа. Что происходит в столицах и на линии соприкосновения — разбиралось РИА Новости.Россия не заинтересованаВечером в пятницу, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский наконец-то дождался звонка из Вашингтона — с ним поговорил глава американского государства Джо Байден. Вопрос, когда же состоится телефонная беседа, был, вероятно, самым обсуждаемым в украинской политике последних дней. Резидент Белого дома сказал коллеге, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму".Байден также заявил, что США будут способствовать сохранению "суверенитета и территориальной целостности Украины". Долгожданному разговору предшествовали телефонные беседы лидеров России, Германии и Франции, российских, американских и украинских военных. Тема — обострение в Донбассе, о котором СМИ и официальные лица говорят не первый месяц. Первого апреля украинская военная разведка, как обычно, "информировала", что в России готовят целый "комплекс мероприятий", чтобы побудить Киев на "военный ответ". Что это за мероприятия, разъяснять не стали, но добавили, что российские дипломаты и СМИ будут их освещать, как и "якобы агрессивные действия Вооруженных сил Украины".Замглавы российского Министерства иностранных дел Андрей Руденко отметил, что потенциальное столкновение двух стран — выдумка: "Россия не заинтересована в каком-либо конфликте с Украиной, тем более военном". Дипломат надеется, что Киев "проявит благоразумие и воздержится от провокационных шагов".Еще в феврале украинский главнокомандующий Руслан Хомчак рассказывал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) собирались нападать в 2020-м. "Мы начали подготовку всех боевых воинских частей к действиям в наступлении на урбанизированной местности", — говорил он.А уже в конце марта главком снова подтвердил, что ВСУ намерены атаковать. "Создаем учебные базы, нам помогают партнеры. Потому что по-другому нельзя. Если спросите, готовы ли мы сегодня, — да, готовы", — заявил Хомчак.Он также сообщил, что украинскую армию удерживают только возможные потери среди мирных жителей. "Не в приказе проблема. У президента таких проблем нет, — уверял главком. — Просто надо просчитывать последствия, силы, резервы, способности государства. Донецк — многомиллионный город. Если пойдем в наступление, есть риски, что погибнет гражданское население".Незадолго до этого Зеленский утвердил военную доктрину. В ней описан сценарий, в реалистичности которого Киев убеждает жителей Украины. Вероятным событием называют "эскалацию Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины путем проведения военных операций с решительными действиями" в сопровождении информационно-психологических операций. Предусмотрен и вариант "развертывания движения сопротивления в случае временной оккупации отдельных территорий государства"."Четверка" на троихВ конце месяца Хомчак делал доклад в Верховной раде — рассказывал о передвижениях российских войск у украинских границ и о численности ополчения Донбасса. Журналистам выступление главкома запомнилось реакцией одного из парламентариев. Корреспондент издания "Буква" сфотографировал, как сидящая в сессионном зале депутат от фракции "Слуга народа" Анна Колесник набрала сообщение в телефоне: "Надо валить из этой страны".Депутат попыталась оправдаться в социальных сетях — мол, речь шла только о майских праздниках. Но потом удалила пост с объяснениями.В среду, 31 марта, подключились американцы. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли побеседовал по телефону с главой российского Генштаба Валерием Герасимовым, а потом с Хомчаком. Представитель КНШ Дэйв Батлер информировал о разговоре Милли и Герасимова весьма скупо: "Обменялись взглядами по вопросам, представляющим взаимный интерес".По поводу беседы с Хомчаком разъяснение было столь же кратким — "Обсудили текущую ситуацию в области безопасности в Восточной Европе". Тогда же в Пентагоне заявили, что обеспокоены напряженностью в Донбассе, и ответственность возложили на Москву. "Все это, включая нарушение перемирия от июля 2020-го, привело к смерти четырех украинских солдат 26 марта и ранению еще двоих", — сказал представитель военного ведомства США Джон Кирби.Сперва он не хотел открывать, говорили Милли и Герасимов о Донбассе или нет, но затем все же уступил: "Можно считать, что эту тему поднимали".Ситуацию в Донбассе обсуждали и в формате, который можно было бы назвать "нормандским", но на этот раз Киев не участвовал. Президент России Владимир Путин переговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой французского государства Эммануэлем Макроном. По информации пресс-службы Кремля, лидеры трех стран подтвердили "безальтернативность минского "Комплекса мер" 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в стране".Российский президент выразил озабоченность из-за "провоцируемой Украиной эскалации вооруженного противостояния на линии соприкосновения" и фактического отказа от перемирия. "Так или иначе украинская сторона может пойти на действия, которые приведут к войне. Конечно, очень не хотелось бы это увидеть", — заметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что переговоры Путина, Меркель и Макрона — не замена "нормандского формата", и добавил, что круг тем не ограничивался Украиной.Действительно, в сообщении, например, немецкого МИД на первом месте — сотрудничество в области вакцин и изучение российского "Спутника V" Европейским агентством лекарственных средств. Упомянули также Белоруссию, Ливию, Сирию и Иран.В Париже по итогам встречи выразили некоторый оптимизм: "Не считаем, что будет эскалация, но остаемся бдительными".Еще один телефонный разговор провел глава военного ведомства США Ллойд Остин с украинским коллегой Андреем Тараном. "Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину без поддержки и не допустят реализации агрессивных устремлений России", — прокомментировали в Киеве беседу.Вперед и с саблейРаботник штаба одного из украинских политиков Николай В. (фамилия не указана по его просьбе) рассказывает о мнении, которое царит во властных коридорах Киева. "Кураторы велели Зеленому захватить Донбасс. Но он прекрасно понимает, что задача невыполнима. Поэтому подводят войска, готовят наступление. Американцы заинтересованы в том, чтобы Зеленский побежал вперед с саблей, получил по зубам, откатился, а в Европе заохали: ой, опять суверенную Украину обижают. И тогда строительство "Северного потока — 2" может приостановиться".По словам Николая, после завершения прокладки трубопровода разговоры об эскалации напряженности на востоке Украины сойдут на нет. И Киев на самом деле не хочет обострения: "Офис президента раззвонил в социальных сетях о военных приготовлениях. Открыто перевозили танки, гоняли эшелоны. Специально организовали ажиотаж, чтобы никакого наступления не было".И все же возможности обострения он не исключает: "Зеленского могут и дожать под палкой, поставят сзади комиссара и скажут— в атаку!"Украинский политтехнолог Андрей Золотарев объясняет, чем удобно для власти нагнетание напряженности: "Начинается поиск врагов, несогласных можно назвать сепаратистами и пособниками агрессора, а под шумок заниматься обычным делом — освоением казенных средств".Военное положение, как в 2018-м при Петре Порошенко, пока не объявляли, но такой способ достижения политических целей не чужд и его преемникам. "В вопросе войны и мира, увы, нынешняя власть недалеко ушла от предшественников", — отмечает Золотарев.Однако, подчеркивает эксперт, руководство республики осознает: полномасштабная война станет самоубийством. Кто-то подталкивает Киев к обострению в Донбассе, а украинские политики действуют по знакомой схеме — симулируют подготовку к наступлению.

https://ria.ru/20210317/flot-1601538663.html

москва

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марк милли, северный поток — 2, вооруженные силы украины, петр порошенко, министерство обороны сша, верховная рада украины, владимир зеленский, москва, сирия, сша