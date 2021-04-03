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В ДНР заявили о гибели ребенка в результате удара украинского БПЛА
В ДНР заявили о гибели ребенка в результате удара украинского БПЛА
В результате атаки украинских БПЛА погиб ребенок и пострадала женщина, сказал журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T16:01
2021-04-03T16:48
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в мире
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ДОНЕЦК, 3 апр — РИА Новости. В результате атаки украинских БПЛА погиб ребенок и пострадала женщина, сказал журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.Целью для удара ВСУ выбрали жилой район в населенном пункте Александровское. По словам представителя ведомства, в тот момент во дворе находились два мирных жителя."В результате преступных действий украинских боевиков погиб ребенок 2016 года рождения и получила ранения различной степени тяжести местная жительница", — сказал представитель ведомства.Женщину доставили в больницу, ей оказали необходимую медицинскую помощь.Ранее в субботу ВСУ впервые с конца июля — когда на востоке Украины ввели дополнительные меры по перемирию — применили артиллерию при обстреле самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Для защиты мирного населения Народная милиция открыла ответный огонь из оружия, не запрещенного Минскими соглашениями, добавил он.Ситуация в ДонбассеВласти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили независимость после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.С февраля ситуация начала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.На этой неделе главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак заявил, что Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении, так как Россия якобы постепенно наращивает военное присутствие у границы с Украиной.Впоследствии Министерство обороны Украины заявило, что Вашингтон не оставит Киев "в случае эскалации российской агрессии". Американская сторона подтвердила эту информацию, а президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму".В ответ на это в МИД России заявили, что разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной — очередной вымысел Киева. Москва не заинтересована в противостоянии с украинской стороной, тем более в военном, подчеркнул замглавы ведомства Андрей Руденко.
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донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили о гибели ребенка в результате удара украинского БПЛА

16:01 03.04.2021 (обновлено: 16:48 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке
Автомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 3 апр — РИА Новости. В результате атаки украинских БПЛА погиб ребенок и пострадала женщина, сказал журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Боевики 59-й бригады Вооруженных сил Украины, выполняя преступный приказ, <...> применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством", — отметил он.

Целью для удара ВСУ выбрали жилой район в населенном пункте Александровское. По словам представителя ведомства, в тот момент во дворе находились два мирных жителя.
"В результате преступных действий украинских боевиков погиб ребенок 2016 года рождения и получила ранения различной степени тяжести местная жительница", — сказал представитель ведомства.
Женщину доставили в больницу, ей оказали необходимую медицинскую помощь.
Ранее в субботу ВСУ впервые с конца июля — когда на востоке Украины ввели дополнительные меры по перемирию — применили артиллерию при обстреле самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Для защиты мирного населения Народная милиция открыла ответный огонь из оружия, не запрещенного Минскими соглашениями, добавил он.
Украинский военнослужащий в траншее возле села Водяное, Украина - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
08:00
"Зеленского гонят в атаку". С чем связано обострение в Донбассе

Ситуация в Донбассе

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили независимость после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
С февраля ситуация начала ухудшаться: в частности, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
На этой неделе главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак заявил, что Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении, так как Россия якобы постепенно наращивает военное присутствие у границы с Украиной.
Впоследствии Министерство обороны Украины заявило, что Вашингтон не оставит Киев "в случае эскалации российской агрессии". Американская сторона подтвердила эту информацию, а президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму".
В ответ на это в МИД России заявили, что разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной — очередной вымысел Киева. Москва не заинтересована в противостоянии с украинской стороной, тем более в военном, подчеркнул замглавы ведомства Андрей Руденко.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
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