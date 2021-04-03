В ДНР заявили о гибели ребенка в результате удара украинского БПЛА
16:01 03.04.2021 (обновлено: 16:48 03.04.2021)
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке
ДОНЕЦК, 3 апр — РИА Новости. В результате атаки украинских БПЛА погиб ребенок и пострадала женщина, сказал журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Боевики 59-й бригады Вооруженных сил Украины, выполняя преступный приказ, <...> применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством", — отметил он.
Целью для удара ВСУ выбрали жилой район в населенном пункте Александровское. По словам представителя ведомства, в тот момент во дворе находились два мирных жителя.
"В результате преступных действий украинских боевиков погиб ребенок 2016 года рождения и получила ранения различной степени тяжести местная жительница", — сказал представитель ведомства.
Женщину доставили в больницу, ей оказали необходимую медицинскую помощь.
Ранее в субботу ВСУ впервые с конца июля — когда на востоке Украины ввели дополнительные меры по перемирию — применили артиллерию при обстреле самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Для защиты мирного населения Народная милиция открыла ответный огонь из оружия, не запрещенного Минскими соглашениями, добавил он.
Ситуация в Донбассе
На этой неделе главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак заявил, что Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении, так как Россия якобы постепенно наращивает военное присутствие у границы с Украиной.
Впоследствии Министерство обороны Украины заявило, что Вашингтон не оставит Киев "в случае эскалации российской агрессии". Американская сторона подтвердила эту информацию, а президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму".
В ответ на это в МИД России заявили, что разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной — очередной вымысел Киева. Москва не заинтересована в противостоянии с украинской стороной, тем более в военном, подчеркнул замглавы ведомства Андрей Руденко.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения