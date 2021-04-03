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Следствие попросило ограничить действия блогера после ДТП в центре Москвы
Следствие попросило ограничить действия блогера после ДТП в центре Москвы
Следствие попросило Тверской суд Москвы избрать для блогера Эдварда Била меру пресечения в виде "запрета определенных действий" по делу о ДТП на Садовом кольце... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T13:29
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массовое дтп на садовом кольце
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Следствие попросило Тверской суд Москвы избрать для блогера Эдварда Била меру пресечения в виде "запрета определенных действий" по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве.Среди них могут быть ограничения на личное общение, отправку почты, использование Интернета, управление автомобилем, а также возможность в любое время покидать жилье. Конкретные меры определит суд.По данным ГИБДД, в четверг днем в районе Смоленской площади водитель (по информации источника РИА Новости, он был за рулем спорткара Audi RS6) выехал на встречную полосу и врезался в четыре других автомобиля. Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen. О том, кто был за рулем Audi, официально изначально не сообщалось, но, как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, это был блогер Эдвард Бил.Его задержали на 48 часов и отвезли в изолятор временного содержания на Петровке. Уголовное дело против него возбудили по части 1 статьи 264 — "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Сейчас Бил находится в статусе подозреваемого, во время допроса он признал, что был за рулем авто в момент ДТП. По словам его адвоката Сергея Жорина, по делу необходимо провести ряд экспертиз, чтобы установить обстоятельства аварии и выявить ее виновника.
https://ria.ru/20210403/dtp-1604084134.html
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Эдвард Бил в зале суда
Блогеру Эдварду Билу избирают меру пресечения в суде по делу о резонансном ДТП.
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массовое дтп на садовом кольце, москва, происшествия

Следствие попросило ограничить действия блогера после ДТП в центре Москвы

13:29 03.04.2021 (обновлено: 22:43 03.04.2021)
 
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Следствие попросило Тверской суд Москвы избрать для блогера Эдварда Била меру пресечения в виде "запрета определенных действий" по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве.
Среди них могут быть ограничения на личное общение, отправку почты, использование Интернета, управление автомобилем, а также возможность в любое время покидать жилье. Конкретные меры определит суд.
ДТП на Садовом кольце у пересечения с Новым Арбатом в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
Вчера, 13:25
Пострадавшая в ДТП с блогером Билом женщина находится в коме
По данным ГИБДД, в четверг днем в районе Смоленской площади водитель (по информации источника РИА Новости, он был за рулем спорткара Audi RS6) выехал на встречную полосу и врезался в четыре других автомобиля. Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen.
О том, кто был за рулем Audi, официально изначально не сообщалось, но, как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, это был блогер Эдвард Бил.
Его задержали на 48 часов и отвезли в изолятор временного содержания на Петровке. Уголовное дело против него возбудили по части 1 статьи 264 — "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Сейчас Бил находится в статусе подозреваемого, во время допроса он признал, что был за рулем авто в момент ДТП. По словам его адвоката Сергея Жорина, по делу необходимо провести ряд экспертиз, чтобы установить обстоятельства аварии и выявить ее виновника.
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Массовое ДТП на Садовом кольцеМоскваПроисшествия
 
 
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