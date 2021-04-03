https://ria.ru/20210403/bil-1604084583.html

Следствие попросило ограничить действия блогера после ДТП в центре Москвы

Следствие попросило ограничить действия блогера после ДТП в центре Москвы

Следствие попросило Тверской суд Москвы избрать для блогера Эдварда Била меру пресечения в виде "запрета определенных действий" по делу о ДТП на Садовом кольце... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T13:29

2021-04-03T13:29

2021-04-03T22:43

массовое дтп на садовом кольце

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Следствие попросило Тверской суд Москвы избрать для блогера Эдварда Била меру пресечения в виде "запрета определенных действий" по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве.Среди них могут быть ограничения на личное общение, отправку почты, использование Интернета, управление автомобилем, а также возможность в любое время покидать жилье. Конкретные меры определит суд.По данным ГИБДД, в четверг днем в районе Смоленской площади водитель (по информации источника РИА Новости, он был за рулем спорткара Audi RS6) выехал на встречную полосу и врезался в четыре других автомобиля. Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen. О том, кто был за рулем Audi, официально изначально не сообщалось, но, как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, это был блогер Эдвард Бил.Его задержали на 48 часов и отвезли в изолятор временного содержания на Петровке. Уголовное дело против него возбудили по части 1 статьи 264 — "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Сейчас Бил находится в статусе подозреваемого, во время допроса он признал, что был за рулем авто в момент ДТП. По словам его адвоката Сергея Жорина, по делу необходимо провести ряд экспертиз, чтобы установить обстоятельства аварии и выявить ее виновника.

https://ria.ru/20210403/dtp-1604084134.html

https://ria.ru/20210402/davidych-1603885687.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Эдвард Бил в зале суда Блогеру Эдварду Билу избирают меру пресечения в суде по делу о резонансном ДТП. 2021-04-03T13:29 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

массовое дтп на садовом кольце, москва, происшествия