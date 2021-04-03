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Во время протестов в Белфасте пострадали восемь полицейских
Во время протестов в Белфасте пострадали восемь полицейских
Восемь полицейских пострадали в ходе беспорядков на юге Белфаста, семь человек задержаны, сообщила полиция города. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T13:35
2021-04-03T14:08
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ЛОНДОН, 3 апр - РИА Новости. Восемь полицейских пострадали в ходе беспорядков на юге Белфаста, семь человек задержаны, сообщила полиция города.Сообщается, что небольшой местный протест в пятницу вечером "быстро перерос в нападение на полицию"."Восемь офицеров пострадали в результате нападения участников беспорядков, которые бросали в полицию ряд предметов, включая тяжелые кирпичи, металлические прутья, пиротехнические изделия и крышки люков. Их травмы включают ожоги, травмы головы и ног. На месте были задержаны семь человек", - говорится в сообщении на сайте полиции.
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великобритания, белфаст, в мире

Во время протестов в Белфасте пострадали восемь полицейских

13:35 03.04.2021 (обновлено: 14:08 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОграждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЛОНДОН, 3 апр - РИА Новости. Восемь полицейских пострадали в ходе беспорядков на юге Белфаста, семь человек задержаны, сообщила полиция города.
Сообщается, что небольшой местный протест в пятницу вечером "быстро перерос в нападение на полицию".
"Восемь офицеров пострадали в результате нападения участников беспорядков, которые бросали в полицию ряд предметов, включая тяжелые кирпичи, металлические прутья, пиротехнические изделия и крышки люков. Их травмы включают ожоги, травмы головы и ног. На месте были задержаны семь человек", - говорится в сообщении на сайте полиции.
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