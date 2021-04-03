https://ria.ru/20210403/belfast-1604084028.html

Во время протестов в Белфасте пострадали восемь полицейских

Во время протестов в Белфасте пострадали восемь полицейских

Восемь полицейских пострадали в ходе беспорядков на юге Белфаста, семь человек задержаны, сообщила полиция города. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T13:35

2021-04-03T13:35

2021-04-03T14:08

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ЛОНДОН, 3 апр - РИА Новости. Восемь полицейских пострадали в ходе беспорядков на юге Белфаста, семь человек задержаны, сообщила полиция города.Сообщается, что небольшой местный протест в пятницу вечером "быстро перерос в нападение на полицию"."Восемь офицеров пострадали в результате нападения участников беспорядков, которые бросали в полицию ряд предметов, включая тяжелые кирпичи, металлические прутья, пиротехнические изделия и крышки люков. Их травмы включают ожоги, травмы головы и ног. На месте были задержаны семь человек", - говорится в сообщении на сайте полиции.

https://ria.ru/20210402/kapitoliy-1604036994.html

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великобритания, белфаст, в мире