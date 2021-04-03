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Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
Негибкие, замкнутые в себе и имеющие трудности в общении люди с расстройствами аутистического спектра (РАС) столкнулись с пандемией, которая обнажает их страхи... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T02:09
2021-04-03T02:09
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
уругвай
оон
в мире
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МОНТЕВИДЕО, 3 апр - РИА Новости. Негибкие, замкнутые в себе и имеющие трудности в общении люди с расстройствами аутистического спектра (РАС) столкнулись с пандемией, которая обнажает их страхи и вынуждает семьи пересматривать распорядок жизни и терапии, рассказали РИА Новости эксперты из Уругвая.Второго апреля ежегодно с 2008 года отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года, в которой была выражена обеспокоенность высокой численностью детей, страдающих аутизмом.Пандемия COVID-19 стала новым вызовом для тех, кто живет с РАС и находится в изоляции внутри изоляции. Реальность воздействует на них сильнее, чем на большинство людей, однако на это мало кто обращает внимание.По словам Гавранич, основательницы Уругвайской федерации аутизма, люди с такими заболеваниями обладают измененными способностями к социальному взаимодействию и испытывают трудности с выражением своих эмоций, однако проблема касается не только их, но и их семьи.Одним из наиболее тревожных аспектов пандемии является необходимость проявлять крайнюю осторожность, чтобы избежать заражения, поскольку госпитализация и изолирование людей с РАС может привести к ухудшению их психического состояния. При этом, по статистике, РАС в различной форме страдает один процент мирового населения."Пандемия и изоляция помимо всех ужасов, которые она несет с собой, демонстрирует всем, на что похожа жизнь семьи, где один из членов подвержен этому расстройству. Изоляция, невозможность посещать учебу, работу или общественные мероприятия - это рутина в семьях с детьми с аутизмом", - считает президент Ассоциации аутизма Уругвая Ракель Наварро.Сложнее всего, по мнению Наварро, адаптируются к пандемии люди с легкими формами РАС, которые в той или иной форме были интегрированы в общество и лишились возможности социализации. Месяцы в изоляции для них - это пауза в терапии, ухудшение состояния и невозможность расти и учиться.Специалисты, работающие с РАС, из-за санитарных рисков приостановили групповую терапию для детей и подростков и сосредоточились на работе с семьями, чтобы адаптировать их к новой реальности."Сотрудничество семей необходимо, чтобы заменить структурированные занятия, но это возможно только для тех, у кого есть ресурсы. Детей, не имеющих возможности получить внешнее руководство и ориентацию, пандемия погрузила в хаос", - сказала когнитивно-поведенческий психотерапевт Наталья Лопес.
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коронавирус covid-19, уругвай, оон, в мире

Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом

02:09 03.04.2021
 
© Fotolia / Photographee.euМама с ребенком
Мама с ребенком - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© Fotolia / Photographee.eu
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МОНТЕВИДЕО, 3 апр - РИА Новости. Негибкие, замкнутые в себе и имеющие трудности в общении люди с расстройствами аутистического спектра (РАС) столкнулись с пандемией, которая обнажает их страхи и вынуждает семьи пересматривать распорядок жизни и терапии, рассказали РИА Новости эксперты из Уругвая.
Второго апреля ежегодно с 2008 года отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года, в которой была выражена обеспокоенность высокой численностью детей, страдающих аутизмом.
Пандемия COVID-19 стала новым вызовом для тех, кто живет с РАС и находится в изоляции внутри изоляции. Реальность воздействует на них сильнее, чем на большинство людей, однако на это мало кто обращает внимание.
"Дети с РАС подвержены многим страхам, которые не в силах расшифровать. Они негибкие и привыкли к определенной рутине, а пандемия меняет их мир, окружая хаосом неуверенности и неопределенности. Для них все статично, необходимо предвидеть события, а сейчас это невозможно", - пояснила психолог Мариэла Гавранич, специалист по инклюзивному образованию, аутизму и синдрому Аспергера, мама молодого человека с РАС.
По словам Гавранич, основательницы Уругвайской федерации аутизма, люди с такими заболеваниями обладают измененными способностями к социальному взаимодействию и испытывают трудности с выражением своих эмоций, однако проблема касается не только их, но и их семьи.
"Пора понять, что и родители чувствуют себя очень одинокими, семьи изолированы, а они должны быть интегрированы, потому что люди с РАС имеют те же права, что и другие. Мы должны создать систему опор и поддержки, которая позволит улучшить качество жизни в условиях пандемии", - сказала Гавранич.
Одним из наиболее тревожных аспектов пандемии является необходимость проявлять крайнюю осторожность, чтобы избежать заражения, поскольку госпитализация и изолирование людей с РАС может привести к ухудшению их психического состояния. При этом, по статистике, РАС в различной форме страдает один процент мирового населения.
"Пандемия и изоляция помимо всех ужасов, которые она несет с собой, демонстрирует всем, на что похожа жизнь семьи, где один из членов подвержен этому расстройству. Изоляция, невозможность посещать учебу, работу или общественные мероприятия - это рутина в семьях с детьми с аутизмом", - считает президент Ассоциации аутизма Уругвая Ракель Наварро.
Сложнее всего, по мнению Наварро, адаптируются к пандемии люди с легкими формами РАС, которые в той или иной форме были интегрированы в общество и лишились возможности социализации. Месяцы в изоляции для них - это пауза в терапии, ухудшение состояния и невозможность расти и учиться.
"Детей и молодых людей с РАС нельзя переключать на виртуальное общение. Если они проводят перед компьютером весь день, сложности с коммуникацией возвращаются, и они вновь начинают отказываться выходить из дома", - объяснила Наварро.
Специалисты, работающие с РАС, из-за санитарных рисков приостановили групповую терапию для детей и подростков и сосредоточились на работе с семьями, чтобы адаптировать их к новой реальности.
"Сотрудничество семей необходимо, чтобы заменить структурированные занятия, но это возможно только для тех, у кого есть ресурсы. Детей, не имеющих возможности получить внешнее руководство и ориентацию, пандемия погрузила в хаос", - сказала когнитивно-поведенческий психотерапевт Наталья Лопес.
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