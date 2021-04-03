https://ria.ru/20210403/astrazeneca-1604071411.html
Врач рассказала о тромбозе у австралийца после вакцины AstraZeneca
Врач рассказала о тромбозе у австралийца после вакцины AstraZeneca
Случай тромбоза через несколько дней после вакцинации против коронавируса препаратом AstraZeneca у мужчины в Австралии, скорее всего, не связан с самим... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T10:52
2021-04-03T10:52
2021-04-03T10:52
распространение коронавируса
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astrazeneca
австралия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Случай тромбоза через несколько дней после вакцинации против коронавируса препаратом AstraZeneca у мужчины в Австралии, скорее всего, не связан с самим препаратом, с таким заявлением выступила одна из ведущих эпидемиологов страны Мэрилуиз Маклоуз."Это очень редкий случай, он, вероятно, никак не связан с AstraZeneca", - заявила Маклоуз в интервью местному телеканалу 9news.Эпидемиолог подчеркнула, что жителям Австралии пока не стоит переживать из-за вакцины от компании AstraZeneca и приостанавливать вакцинацию, как в некоторых странах. Она также отметила, что изучением предполагаемых случаев тромбоза и возможных последствий после вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca занимаются многие ведущие медицинские организации во всем мире.Ранее стало известно, что мужчину в Австралии госпитализировали из-за развития тромбоза через несколько дней после прививки AstraZeneca, местный регулятор приступил к расследованию. 44-летний австралиец вакцинировался от коронавируса в двадцатых числах марта и в пятницу был госпитализирован в одну из больниц Мельбурна.В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
https://ria.ru/20210402/tromboz-1603897483.html
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коронавирус covid-19, astrazeneca , австралия, мельбурн, в мире