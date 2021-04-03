https://ria.ru/20210403/astrazeneca-1604071411.html

Врач рассказала о тромбозе у австралийца после вакцины AstraZeneca

Врач рассказала о тромбозе у австралийца после вакцины AstraZeneca

Случай тромбоза через несколько дней после вакцинации против коронавируса препаратом AstraZeneca у мужчины в Австралии, скорее всего, не связан с самим... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T10:52

2021-04-03T10:52

2021-04-03T10:52

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

австралия

мельбурн

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600988618_0:201:2928:1848_1920x0_80_0_0_4e15b1885fac2a2843c8a39204c2ff9d.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Случай тромбоза через несколько дней после вакцинации против коронавируса препаратом AstraZeneca у мужчины в Австралии, скорее всего, не связан с самим препаратом, с таким заявлением выступила одна из ведущих эпидемиологов страны Мэрилуиз Маклоуз."Это очень редкий случай, он, вероятно, никак не связан с AstraZeneca", - заявила Маклоуз в интервью местному телеканалу 9news.Эпидемиолог подчеркнула, что жителям Австралии пока не стоит переживать из-за вакцины от компании AstraZeneca и приостанавливать вакцинацию, как в некоторых странах. Она также отметила, что изучением предполагаемых случаев тромбоза и возможных последствий после вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca занимаются многие ведущие медицинские организации во всем мире.Ранее стало известно, что мужчину в Австралии госпитализировали из-за развития тромбоза через несколько дней после прививки AstraZeneca, местный регулятор приступил к расследованию. 44-летний австралиец вакцинировался от коронавируса в двадцатых числах марта и в пятницу был госпитализирован в одну из больниц Мельбурна.В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

https://ria.ru/20210402/tromboz-1603897483.html

австралия

мельбурн

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , австралия, мельбурн, в мире