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Распространение коронавируса
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Во Франции два человека умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca
Во Франции два человека умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca
Еще два человека скончались во Франции из-за тромбоза, возникшего после прививки от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca, сообщает Национальное... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T01:15
2021-04-03T01:15
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
франция
в мире
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ПАРИЖ, 3 апр - РИА Новости. Еще два человека скончались во Франции из-за тромбоза, возникшего после прививки от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca, сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).Во Франции с 19 по 25 марта выявлены три случая тромбоза после вакцинации препаратом от AstraZeneca, два случая закончились летальным исходом, говорится в сообщении. Отмечается, что речь идет об "атипичных по своей локализации тромбозах глубоких вен, которые могут быть связаны с тромбоцитопенией (дефицит тромбоцитов в крови) или с нарушениями коагуляции".Всего с начала кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции во Франции зафиксировано 12 случаев тромбозов. Четыре из них оказались смертельными.В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , франция, в мире

Во Франции два человека умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca

01:15 03.04.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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ПАРИЖ, 3 апр - РИА Новости. Еще два человека скончались во Франции из-за тромбоза, возникшего после прививки от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca, сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).
Во Франции с 19 по 25 марта выявлены три случая тромбоза после вакцинации препаратом от AstraZeneca, два случая закончились летальным исходом, говорится в сообщении. Отмечается, что речь идет об "атипичных по своей локализации тромбозах глубоких вен, которые могут быть связаны с тромбоцитопенией (дефицит тромбоцитов в крови) или с нарушениями коагуляции".
Всего с начала кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции во Франции зафиксировано 12 случаев тромбозов. Четыре из них оказались смертельными.
В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
 
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