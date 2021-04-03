https://ria.ru/20210403/astrazeneca-1604052762.html

Во Франции два человека умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca

Во Франции два человека умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca

Еще два человека скончались во Франции из-за тромбоза, возникшего после прививки от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca, сообщает Национальное... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T01:15

2021-04-03T01:15

2021-04-03T01:15

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600979802_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_762dcbc18b30c5605c929a0e6f587f31.jpg

ПАРИЖ, 3 апр - РИА Новости. Еще два человека скончались во Франции из-за тромбоза, возникшего после прививки от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca, сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).Во Франции с 19 по 25 марта выявлены три случая тромбоза после вакцинации препаратом от AstraZeneca, два случая закончились летальным исходом, говорится в сообщении. Отмечается, что речь идет об "атипичных по своей локализации тромбозах глубоких вен, которые могут быть связаны с тромбоцитопенией (дефицит тромбоцитов в крови) или с нарушениями коагуляции".Всего с начала кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции во Франции зафиксировано 12 случаев тромбозов. Четыре из них оказались смертельными.В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , франция, в мире