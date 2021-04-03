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Во Франции два человека умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca
Во Франции два человека умерли от тромбоза после вакцинации AstraZeneca
Еще два человека скончались во Франции из-за тромбоза, возникшего после прививки от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca, сообщает Национальное... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T01:15
2021-04-03T01:15
2021-04-03T01:15
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
франция
в мире
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ПАРИЖ, 3 апр - РИА Новости. Еще два человека скончались во Франции из-за тромбоза, возникшего после прививки от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca, сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).Во Франции с 19 по 25 марта выявлены три случая тромбоза после вакцинации препаратом от AstraZeneca, два случая закончились летальным исходом, говорится в сообщении. Отмечается, что речь идет об "атипичных по своей локализации тромбозах глубоких вен, которые могут быть связаны с тромбоцитопенией (дефицит тромбоцитов в крови) или с нарушениями коагуляции".Всего с начала кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции во Франции зафиксировано 12 случаев тромбозов. Четыре из них оказались смертельными.В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , франция, в мире
ПАРИЖ, 3 апр - РИА Новости.
Еще два человека скончались во Франции
из-за тромбоза, возникшего после прививки от коронавируса
препаратом от компании AstraZeneca
, сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).
Во Франции с 19 по 25 марта выявлены три случая тромбоза после вакцинации препаратом от AstraZeneca, два случая закончились летальным исходом, говорится в сообщении. Отмечается, что речь идет об "атипичных по своей локализации тромбозах глубоких вен, которые могут быть связаны с тромбоцитопенией (дефицит тромбоцитов в крови) или с нарушениями коагуляции".
Всего с начала кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции во Франции зафиксировано 12 случаев тромбозов. Четыре из них оказались смертельными.
В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.