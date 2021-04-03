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В ЛНР заявили о размещении артиллерии ВСУ в Донбассе
В ЛНР заявили о размещении артиллерии ВСУ в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики выявила арторудия украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T10:52
2021-04-03T10:52
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики выявила арторудия украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили о шести обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков, в том числе обстреле из арторудий, который велся с направления населенного пункта Троицкое."В зоне ответственности 59-й бригады в районе населенного пункта Троицкое отмечено нахождение двух единиц 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30", - заявил представитель пресс-службы ведомства.Он подчеркнул, что такими действиями украинские силовики нарушают третий пункт дополнительных мер по перемирию в Донбассе. По словам представителя пресс-службы оборонного ведомства республики, военнослужащие ВС Украины также продолжают размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории."В зоне ответственности 14-й бригады ВСУ отмечено нахождение боевой машины пехоты и боевой бронированной машины вблизи жилых домов в населенном пункте Орехово-Донецкое", - пояснил представитель пресс-службы.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР заявили о размещении артиллерии ВСУ в Донбассе

10:52 03.04.2021
 
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© Фото : Министерство обороны Украины
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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики выявила арторудия украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили о шести обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков, в том числе обстреле из арторудий, который велся с направления населенного пункта Троицкое.
"В зоне ответственности 59-й бригады в районе населенного пункта Троицкое отмечено нахождение двух единиц 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30", - заявил представитель пресс-службы ведомства.
Он подчеркнул, что такими действиями украинские силовики нарушают третий пункт дополнительных мер по перемирию в Донбассе. По словам представителя пресс-службы оборонного ведомства республики, военнослужащие ВС Украины также продолжают размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории.
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"В зоне ответственности 14-й бригады ВСУ отмечено нахождение боевой машины пехоты и боевой бронированной машины вблизи жилых домов в населенном пункте Орехово-Донецкое", - пояснил представитель пресс-службы.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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