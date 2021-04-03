В Центре Гамалеи прокомментировали результаты теста президента Аргентины
09:52 03.04.2021 (обновлено: 10:46 03.04.2021)
© Фото : пресс-служба администрации президента АргентиныПрезидент Аргентины Альберто Фернандес привился от коронавируса вакциной "Спутник V"
© Фото : пресс-служба администрации президента Аргентины
МЕХИКО, 3 апр - РИА Новости. Разработчики вакцины против коронавируса "Спутник V" заверили президента Аргентины Альберто Фернандеса, который подозревает у себя COVID-19, что вакцинация предохранит его от серьезных форм заболевания.
"Нам грустно это слышать. "Спутник V" на 91,6% эффективен против заражения и на 100% эффективен против тяжелых случаев. Если инфекция действительно подтверждена и происходит, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов. Желаем скорейшего выздоровления!" - говорится в ответе института на пост Фернандеса в Twitter.
The Gamaleya Institute: We are sad to hear this. #SputnikV is 91.6% effective against infection and 100% effective against severe cases. If the infection is indeed confirmed and occurs, the vaccination ensures quick recovery without severe symptoms. We wish you a quick recovery!— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 3, 2021
Ранее Фернандес сообщил, что его тест на антиген коронавируса оказался положительным, он ожидает подтверждения второго теста ПЦР и чувствует себя хорошо.
В январе в администрации аргентинского президента сообщили, что он сделал прививку первым компонентом вакцины "Спутник V". Как написала в субботу аргентинская газета Clarin со ссылкой на источники, Фернандес был привит двумя дозами вакцины от коронавируса.