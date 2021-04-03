https://ria.ru/20210403/argentina-1604066546.html

В Центре Гамалеи прокомментировали результаты теста президента Аргентины

В Центре Гамалеи прокомментировали результаты теста президента Аргентины

Разработчики вакцины против коронавируса "Спутник V" заверили президента Аргентины Альберто Фернандеса, который подозревает у себя COVID-19, что вакцинация... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T09:52

2021-04-03T09:52

2021-04-03T10:46

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

альберто фернандес

россия

аргентина

в мире

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МЕХИКО, 3 апр - РИА Новости. Разработчики вакцины против коронавируса "Спутник V" заверили президента Аргентины Альберто Фернандеса, который подозревает у себя COVID-19, что вакцинация предохранит его от серьезных форм заболевания."Нам грустно это слышать. "Спутник V" на 91,6% эффективен против заражения и на 100% эффективен против тяжелых случаев. Если инфекция действительно подтверждена и происходит, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов. Желаем скорейшего выздоровления!" - говорится в ответе института на пост Фернандеса в Twitter.Ранее Фернандес сообщил, что его тест на антиген коронавируса оказался положительным, он ожидает подтверждения второго теста ПЦР и чувствует себя хорошо.В январе в администрации аргентинского президента сообщили, что он сделал прививку первым компонентом вакцины "Спутник V". Как написала в субботу аргентинская газета Clarin со ссылкой на источники, Фернандес был привит двумя дозами вакцины от коронавируса.

https://ria.ru/20210403/fernandes-1604063202.html

россия

аргентина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, альберто фернандес, россия, аргентина, в мире