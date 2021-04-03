https://ria.ru/20210403/arest-1604094193.html

Суд поместил под домашний арест депутата Ярославской областной думы

Суд поместил под домашний арест депутата Ярославской областной думы

Обвиняемый в коррупции депутат Ярославской областной думы от партии "Единая Россия" Роман Фомичев помещен под домашний арест, сообщила журналистам в субботу... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T15:32

2021-04-03T15:32

2021-04-03T15:32

роман фомичев

ярославский областной суд

единая россия

ярославская областная дума

ярославль

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Обвиняемый в коррупции депутат Ярославской областной думы от партии "Единая Россия" Роман Фомичев помещен под домашний арест, сообщила журналистам в субботу пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.Накануне СУСК России по региону сообщило о задержании Фомичева по подозрению в совершении коррупционного преступления. Ярославское региональное отделение партии "Единая Россия" заявило о временном приостановлении членства Фомичева в партии.Позже Козлова сообщила журналистам, что Фомичев подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).На заседании по избранию меры пресечения стало известно, что депутат уже находится в статусе обвиняемого, отметила Козлова."Постановлением Кировского районного суда Ярославля от 3 апреля 2021 года удовлетворено ходатайство следователя в отношении Романа Фомичева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 30 мая 2021 года", - сообщила она.Фомичев работает в областной думе второй созыв, является председателем комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству. Фомичев возглавляет крупный строительный холдинг "Фора".

https://ria.ru/20210330/korruptsiya-1603392539.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/korruptsiya-1603436825.html

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роман фомичев, ярославский областной суд, единая россия, ярославская областная дума, ярославль, происшествия