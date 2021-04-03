Международная акция "Зажги синим" в знак поддержки людей с аутизмом
Москва и другие крупные города мира приняли участие в акции "Зажги синим", приуроченной ко Всемирному дню распространения информации об аутизме. В пятницу фасады некоторых зданий мегаполисов сменили свою привычную белую подсветку на синюю.
Всемирный день информирования об аутизме учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2007 год. В рамках акции "Зажги синим" не только подсвечивают синим цветом знаковые объекты по всему миру, но и проводят образовательные мероприятия, цель которых — привлечь внимание к проблеме, рассказать, как важно вовремя диагностировать расстройство и поддерживать людей с аутизмом.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк
Дом-книжка на Новом Арбате, подсвеченный синим цветом
1 из 13
Дом-книжка на Новом Арбате, подсвеченный синим цветом
2 из 13
Останкинская телебашня
3 из 13
Крымский мост
4 из 13
Здание на Тверской улице
5 из 13
Здания на Тверской улице
6 из 13
Центральный выставочный зал "Манеж"
7 из 13
Здание Театра Сатиры
© AFP 2021 / Mehdi Fedouach
Мужчина идет по мосту Pont de Pierre, подсвеченному синим цветом, в Бордо, Франция
8 из 13
Мужчина идет по мосту Pont de Pierre, подсвеченному синим цветом, в Бордо, Франция
9 из 13
Здание Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке
10 из 13
Оперный театр в Марселе, Франция
11 из 13
Фонтан Сибелес в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанк
Монумент Пуэрта-де-Алькала (Алькальские ворота) в Мадриде
12 из 13
Монумент Пуэрта-де-Алькала (Алькальские ворота) в Мадриде
13 из 13
Скульптура Варшавская сирена в Варшаве