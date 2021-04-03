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Международная акция "Зажги синим" в знак поддержки людей с аутизмом
Международная акция "Зажги синим" в знак поддержки людей с аутизмом
Москва и другие крупные города мира приняли участие в акции "Зажги синим", приуроченной ко Всемирному дню распространения информации об аутизме. В пятницу фасады некоторых зданий мегаполисов сменили свою привычную белую подсветку на синюю.
2021-04-03T10:40
2021-04-03T10:40
день распространения информации об аутизме
москва
фото
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Всемирный день информирования об аутизме учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2007 год. В рамках акции "Зажги синим" не только подсвечивают синим цветом знаковые объекты по всему миру, но и проводят образовательные мероприятия, цель которых — привлечь внимание к проблеме, рассказать, как важно вовремя диагностировать расстройство и поддерживать людей с аутизмом.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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60
день распространения информации об аутизме, москва, фото, фото

Международная акция "Зажги синим" в знак поддержки людей с аутизмом

10:40 03.04.2021
 
Читать ria.ru в
Москва и другие крупные города мира приняли участие в акции "Зажги синим", приуроченной ко Всемирному дню распространения информации об аутизме. В пятницу фасады некоторых зданий мегаполисов сменили свою привычную белую подсветку на синюю.
Всемирный день информирования об аутизме учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2007 год. В рамках акции "Зажги синим" не только подсвечивают синим цветом знаковые объекты по всему миру, но и проводят образовательные мероприятия, цель которых — привлечь внимание к проблеме, рассказать, как важно вовремя диагностировать расстройство и поддерживать людей с аутизмом.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Дом-книжка на Новом Арбате, подсвеченный синим цветом

Дом-книжка на Новом Арбате, подсвеченный синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
1 из 13

Дом-книжка на Новом Арбате, подсвеченный синим цветом

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Останкинская телебашня

Останкинская телебашня в Москве, подсвеченная синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
2 из 13

Останкинская телебашня

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Крымский мост

Международная акция Зажги синим
3 из 13

Крымский мост

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Здание на Тверской улице

Здание на Тверской улице в Москве, подсвеченное синим цветом, в рамках международной акции Зажги синим
4 из 13

Здание на Тверской улице

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Здания на Тверской улице

Здания на Тверской улице в Москве, подсвеченные синим цветом, в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue)
5 из 13

Здания на Тверской улице

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Центральный выставочный зал "Манеж"

Центральный выставочный зал Манеж, подсвеченный синим цветом в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue) в Москве
6 из 13

Центральный выставочный зал "Манеж"

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Илья Питалев

Здание Театра Сатиры

Здание Театра Сатиры
7 из 13

Здание Театра Сатиры

© РИА Новости / Илья Питалев
© AFP 2021 / Mehdi Fedouach

Мужчина идет по мосту Pont de Pierre, подсвеченному синим цветом, в Бордо, Франция

Мужчина идет по мосту Pont de Pierre, подсвеченному синим цветом в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue) в Бордо, Франция
8 из 13

Мужчина идет по мосту Pont de Pierre, подсвеченному синим цветом, в Бордо, Франция

© AFP 2021 / Mehdi Fedouach
© AFP 2021 / Noam Galai

Здание Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке

Здание Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, подсвеченное синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
9 из 13

Здание Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке

© AFP 2021 / Noam Galai
© AFP 2021 / Nicolas Tucat

Оперный театр в Марселе, Франция

Оперный театр, подсвеченный синим цветом в рамках международной акции Зажги синим (Light It Up Blue) в Марселе, Франция
10 из 13

Оперный театр в Марселе, Франция

© AFP 2021 / Nicolas Tucat
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанк

Фонтан Сибелес в Мадриде

Фонтан Сибелес в Мадриде, подсвеченный синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
11 из 13

Фонтан Сибелес в Мадриде

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанк

Монумент Пуэрта-де-Алькала (Алькальские ворота) в Мадриде

Монумент Пуэрта-де-Алькала в Мадриде, подсвеченный синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
12 из 13

Монумент Пуэрта-де-Алькала (Алькальские ворота) в Мадриде

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Скульптура Варшавская сирена в Варшаве

Скульптура Варшавская сирена в Варшаве, подсвеченная синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
13 из 13

Скульптура Варшавская сирена в Варшаве

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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День распространения информации об аутизмеМоскваФото
 
 
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