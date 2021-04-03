https://ria.ru/20210403/aktsiya-1604068838.html

Международная акция "Зажги синим" в знак поддержки людей с аутизмом

Международная акция "Зажги синим" в знак поддержки людей с аутизмом

Москва и другие крупные города мира приняли участие в акции "Зажги синим", приуроченной ко Всемирному дню распространения информации об аутизме. В пятницу фасады некоторых зданий мегаполисов сменили свою привычную белую подсветку на синюю.

2021-04-03T10:40

2021-04-03T10:40

2021-04-03T10:40

день распространения информации об аутизме

москва

фото

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Всемирный день информирования об аутизме учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2007 год. В рамках акции "Зажги синим" не только подсвечивают синим цветом знаковые объекты по всему миру, но и проводят образовательные мероприятия, цель которых — привлечь внимание к проблеме, рассказать, как важно вовремя диагностировать расстройство и поддерживать людей с аутизмом.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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