https://ria.ru/20210403/advokat-1604092408.html

Защита пострадавшей в ДТП с Билом не согласна с мерой пресечения

Защита пострадавшей в ДТП с Билом не согласна с мерой пресечения

Защита женщины, пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом по делу о ДТП в центре Москвы, недовольна слишком мягкой мерой пресечения, заявил адвокат Андрей... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T15:14

2021-04-03T15:14

2021-04-03T16:55

андрей князев

volkswagen group

эдвард бил (блогер)

массовое дтп на садовом кольце

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Защита женщины, пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом по делу о ДТП в центре Москвы, недовольна слишком мягкой мерой пресечения, заявил адвокат Андрей Князев.Ранее Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий видеоблогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль) по делу о ДТП на Садовом кольце – он не должен покидать жилище, пользоваться интернетом и садиться за руль.Он надеется, что подозреваемый понесет наказание, но в целом не доволен работой следствия - никто еще не признан потерпевшим."Я не увидел в нем раскаяния... Он сказал, что готов компенсировать вред, но это было сказано через адвоката", - добавил Князев.Адвокат добавил, что у него много претензий и вопросов к следствию - как по тому факту, что пока никто не признан потерпевшим, так и из-за чрезмерно мягкой, по его мнению, меры пресечения."Мы будем обращаться в прокуратуру, чтобы добиться соответствующих процессуальных решений", - сказал Князев.Он также обратил внимание, что подозреваемый до аварии многократно нарушал правила дорожного движения, но неясно, какие меры после этого к нему применялись."А ведь жертвой подобного водителя может стать любой", - отметил адвокат.По данным ГИБДД, в четверг днем на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель (по данным источника РИА Новости, он был за рулем спорткара Audi RS6) выехал на встречную полосу и врезался в четыре другие авто. Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen. О том, кто был за рулем Audi RS6, официально изначально не сообщалось, но, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это блогер Эдвард Бил.Блогера задержали на 48 часов и отвезли в изолятор временного содержания на Петровке. Уголовное дело в отношении блогера возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы. В настоящий момент Бил находится в статусе подозреваемого, во время допроса он признал, что был за рулем авто в момент ДТП. По словам его адвоката Сергея Жорина, по делу необходимо провести ряд экспертиз, чтобы установить обстоятельства аварии и выявить её виновника.

https://ria.ru/20210403/dtp-1604084134.html

москва

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"С данной мерой пресечения мы не согласны" – адвокат о приговоре Эдварда Била Адвокат пострадавшей в ДТП С Эдвардом Билом Андрей Князев говорит, что с решением не согласны. Он рассказал детали заседания. 2021-04-03T15:14 true PT0M29S

Эдвард Бил в зале суда Блогеру Эдварду Билу избирают меру пресечения в суде по делу о резонансном ДТП. 2021-04-03T15:14 true PT0M25S

Кадры допроса блогера Эдварда Била, причастного к ДТП на Садовом кольце Эдвард Бил был допрошен в УВД по ЦАО, после чего его задержали на 48 часов и отвезли в изолятор временного содержания на Петровке. Он находится в статусе подозреваемого. Уголовное дело по факту ДТП возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). 2021-04-03T15:14 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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андрей князев, volkswagen group, эдвард бил (блогер), массовое дтп на садовом кольце, москва, происшествия