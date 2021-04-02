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Жириновский призвал забирать автомобили лихачей после ДТП на Садовом
Жириновский призвал забирать автомобили лихачей после ДТП на Садовом
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что партия вновь внесет в Госдуму законопроект о конфискации авто у виновников ДТП — злостных нарушителей правил... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T09:10
2021-04-02T11:07
массовое дтп на садовом кольце
авто
владимир жириновский
происшествия
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что партия вновь внесет в Госдуму законопроект о конфискации авто у виновников ДТП — злостных нарушителей правил дорожного движения.По данным ГИБДД, в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце в Москве водитель (как рассказал источник РИА Новости, он был за рулем спорткара Audi RS6) выехал на встречную полосу и врезался в четыре других автомобиля. Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen. Столичный департамент транспорта сообщил, что она в реанимации. О том, кто был за рулем Audi RS6, официальных данных нет, но, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, это был блогер и пранкер Эдвард Бил.Предполагаемый виновник ДТП в центре Москвы только в этом году ежедневно получал по четыре-пять штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числится 566 штрафов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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массовое дтп на садовом кольце, авто, владимир жириновский, происшествия

Жириновский призвал забирать автомобили лихачей после ДТП на Садовом

09:10 02.04.2021 (обновлено: 11:07 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДТП на Смоленской площади в Москве
ДТП на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что партия вновь внесет в Госдуму законопроект о конфискации авто у виновников ДТП — злостных нарушителей правил дорожного движения.
"ЛДПР много раз предлагала: у пьяных водителей или жестких нарушителей правил конфисковывать автомобиль и высылать за пределы родного города. Иначе они будут бесконечно совершать новые и новые ДТП и издеваться над добропорядочными гражданами", — написал политик в Telegram-канале.
По данным ГИБДД, в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце в Москве водитель (как рассказал источник РИА Новости, он был за рулем спорткара Audi RS6) выехал на встречную полосу и врезался в четыре других автомобиля.
Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen. Столичный департамент транспорта сообщил, что она в реанимации. О том, кто был за рулем Audi RS6, официальных данных нет, но, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, это был блогер и пранкер Эдвард Бил.
Предполагаемый виновник ДТП в центре Москвы только в этом году ежедневно получал по четыре-пять штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числится 566 штрафов.
"Вы меня снимаете, будто я за рулем был": крупное ДТП на Садовом кольце
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Авария произошла в 11.40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

ДТП на Смоленской площади в Москве
1 из 9

Авария произошла в 11.40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов

Один из водителей, движущихся по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу.

Сотрудники ДПС и службы эвакуации на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
2 из 9

Один из водителей, движущихся по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Это привело к столкновению пяти автомобилей.

Криминалист работает на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
3 из 9

Это привело к столкновению пяти автомобилей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов

Серьезно пострадала женщина-водитель, ее отправили в реанимацию.

Сотрудники ДПС на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
4 из 9

Серьезно пострадала женщина-водитель, ее отправили в реанимацию.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Очевидец рассказал, что спасатели извлекали водителя из черной машины около часа.

ДТП на Смоленской площади в Москве
5 из 9

Очевидец рассказал, что спасатели извлекали водителя из черной машины около часа.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Среди разбитых машин оказался спорткар Audi RS 6 Avant. Такой автомобиль стоит 9—10 миллионов рублей.

Сотрудники ДПС на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
6 из 9

Среди разбитых машин оказался спорткар Audi RS 6 Avant. Такой автомобиль стоит 9—10 миллионов рублей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.

ДТП на Смоленской площади в Москве
7 из 9

На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.

Сотрудники службы эвакуации грузят пострадавший в ДТП автомобиль на Смоленской площади в Москве.
8 из 9

Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов

ГИБДД разбирается в обстоятельствах случившегося.

ДТП на Смоленской площади в Москве
9 из 9

ГИБДД разбирается в обстоятельствах случившегося.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
1 из 9

Авария произошла в 11.40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 9

Один из водителей, движущихся по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
3 из 9

Это привело к столкновению пяти автомобилей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
4 из 9

Серьезно пострадала женщина-водитель, ее отправили в реанимацию.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
5 из 9

Очевидец рассказал, что спасатели извлекали водителя из черной машины около часа.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
6 из 9

Среди разбитых машин оказался спорткар Audi RS 6 Avant. Такой автомобиль стоит 9—10 миллионов рублей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
7 из 9

На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
8 из 9

Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
9 из 9

ГИБДД разбирается в обстоятельствах случившегося.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
 
Массовое ДТП на Садовом кольцеАвтоВладимир ЖириновскийПроисшествия
 
 
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