https://ria.ru/20210402/zhirinovskiy-1603896740.html

Жириновский призвал забирать автомобили лихачей после ДТП на Садовом

Жириновский призвал забирать автомобили лихачей после ДТП на Садовом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что партия вновь внесет в Госдуму законопроект о конфискации авто у виновников ДТП — злостных нарушителей правил... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T09:10

2021-04-02T09:10

2021-04-02T11:07

массовое дтп на садовом кольце

авто

владимир жириновский

происшествия

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что партия вновь внесет в Госдуму законопроект о конфискации авто у виновников ДТП — злостных нарушителей правил дорожного движения.По данным ГИБДД, в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце в Москве водитель (как рассказал источник РИА Новости, он был за рулем спорткара Audi RS6) выехал на встречную полосу и врезался в четыре других автомобиля. Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen. Столичный департамент транспорта сообщил, что она в реанимации. О том, кто был за рулем Audi RS6, официальных данных нет, но, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, это был блогер и пранкер Эдвард Бил.Предполагаемый виновник ДТП в центре Москвы только в этом году ежедневно получал по четыре-пять штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числится 566 штрафов.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

массовое дтп на садовом кольце, авто, владимир жириновский, происшествия