Зеленский заявил, что украинская армия даст отпор кому угодно
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
КИЕВ, 2 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия способна дать отпор, но Киев нацелен на урегулирование ситуации в Донбассе дипломатическим путем.
"Сохранение режима прекращения огня является залогом тяжелых, но очень необходимых переговоров в минском и нормандском форматах. Наша армия способна дать отпор кому угодно и это усиливает наши позиции для урегулирования ситуации дипломатическим путем. Именно дипломатическим, который выбрала Украина для реинтеграции временно оккупированных территорий и возвращения наших людей", - сказал Зеленский в видеообращении в пятницу.
По его словам, Киев в этом поддерживают международные партнеры, в частности, США. Зеленский рассказал, что детально обсудил во время телефонного разговора в пятницу с президентом США Джозефом Байденом ситуацию в Донбассе.
"Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется наедине против агрессии России", - добавил Зеленский.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. В пятницу пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.