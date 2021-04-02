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https://ria.ru/20210402/zelenskiy-1604028146.html
Зеленский заявил, что украинская армия даст отпор кому угодно
Зеленский заявил, что украинская армия даст отпор кому угодно
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия способна дать отпор, но Киев нацелен на урегулирование ситуации в Донбассе дипломатическим... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T19:53
2021-04-02T19:53
верховная рада украины
владимир зеленский
джо байден
дмитрий песков
москва
сша
киев
в мире
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КИЕВ, 2 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия способна дать отпор, но Киев нацелен на урегулирование ситуации в Донбассе дипломатическим путем."Сохранение режима прекращения огня является залогом тяжелых, но очень необходимых переговоров в минском и нормандском форматах. Наша армия способна дать отпор кому угодно и это усиливает наши позиции для урегулирования ситуации дипломатическим путем. Именно дипломатическим, который выбрала Украина для реинтеграции временно оккупированных территорий и возвращения наших людей", - сказал Зеленский в видеообращении в пятницу.По его словам, Киев в этом поддерживают международные партнеры, в частности, США. Зеленский рассказал, что детально обсудил во время телефонного разговора в пятницу с президентом США Джозефом Байденом ситуацию в Донбассе."Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется наедине против агрессии России", - добавил Зеленский.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. В пятницу пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
https://ria.ru/20210402/zelenskiy-1604016136.html
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сша
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верховная рада украины, владимир зеленский, джо байден, дмитрий песков, москва, сша, киев, в мире

Зеленский заявил, что украинская армия даст отпор кому угодно

19:53 02.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 2 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия способна дать отпор, но Киев нацелен на урегулирование ситуации в Донбассе дипломатическим путем.
"Сохранение режима прекращения огня является залогом тяжелых, но очень необходимых переговоров в минском и нормандском форматах. Наша армия способна дать отпор кому угодно и это усиливает наши позиции для урегулирования ситуации дипломатическим путем. Именно дипломатическим, который выбрала Украина для реинтеграции временно оккупированных территорий и возвращения наших людей", - сказал Зеленский в видеообращении в пятницу.
Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 18:40
Пресс-секретарь Зеленского назвала его разговор с Байденом "потрясающим"
По его словам, Киев в этом поддерживают международные партнеры, в частности, США. Зеленский рассказал, что детально обсудил во время телефонного разговора в пятницу с президентом США Джозефом Байденом ситуацию в Донбассе.
"Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется наедине против агрессии России", - добавил Зеленский.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. В пятницу пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 12:58
Песков объяснил, почему Россия не может обеспечить перемирие в Донбассе
 
Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийДжо БайденДмитрий ПесковМоскваСШАКиевВ мире
 
 
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