Зеленский не выполнил ни одного обещания, заявил Бойко
15:12 02.04.2021 (обновлено: 15:13 02.04.2021)
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский за два года не выполнил почти ни одного своего обещания, заявил в пятницу сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.
"Главные обещания нынешнего президента – восстановление мира в Украине, "конец эпохи бедности", снижение тарифов, создание новых рабочих мест, прекращение трудовой миграции – не выполнены. Да, это трудные задачи, но он не смог с ними справиться. И жизнь людей с каждым днем ухудшается", – цитирует Бойко в пятницу пресс-служба партии на своем сайте.
По словам политика, одна из главных причин такого положения дел - абсолютно провальная кадровая политика нынешней власти. Бойко призвал все политические силы страны к объединению для восстановления мира в Донбассе и преодоления кризиса.
"Ситуация в стране очень серьезная. Эпидемия набирает обороты, уровень жизни граждан падает, предприятия едва сводят концы с концами, люди не знают, что будет завтра. Нужно срочно принимать решения, которые позволят помочь медицине, поддержать людей и бизнес в это непростое время", - добавил он.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
Согласно опросу, проведенному социологической группой "Рейтинг", поддержка президента Зеленского среди потенциальных избирателей Украины сейчас составляет 24,7%.