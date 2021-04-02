https://ria.ru/20210402/zelenskiy-1603968385.html

Зеленский не выполнил ни одного обещания, заявил Бойко

Зеленский не выполнил ни одного обещания, заявил Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский за два года не выполнил почти ни одного своего обещания, заявил в пятницу сопредседатель партии "Оппозиционная платформа –... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T15:12

2021-04-02T15:12

2021-04-02T15:13

оппозиционная платформа - за жизнь

донбасс

юрий бойко

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский за два года не выполнил почти ни одного своего обещания, заявил в пятницу сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко."Главные обещания нынешнего президента – восстановление мира в Украине, "конец эпохи бедности", снижение тарифов, создание новых рабочих мест, прекращение трудовой миграции – не выполнены. Да, это трудные задачи, но он не смог с ними справиться. И жизнь людей с каждым днем ухудшается", – цитирует Бойко в пятницу пресс-служба партии на своем сайте.По словам политика, одна из главных причин такого положения дел - абсолютно провальная кадровая политика нынешней власти. Бойко призвал все политические силы страны к объединению для восстановления мира в Донбассе и преодоления кризиса."Ситуация в стране очень серьезная. Эпидемия набирает обороты, уровень жизни граждан падает, предприятия едва сводят концы с концами, люди не знают, что будет завтра. Нужно срочно принимать решения, которые позволят помочь медицине, поддержать людей и бизнес в это непростое время", - добавил он.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.Согласно опросу, проведенному социологической группой "Рейтинг", поддержка президента Зеленского среди потенциальных избирателей Украины сейчас составляет 24,7%.

https://ria.ru/20210205/zelenskiy-1596074140.html

https://ria.ru/20210318/zelenskiy-1601700555.html

донбасс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, донбасс, юрий бойко, владимир зеленский, украина, в мире