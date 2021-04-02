Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210402/zelenskiy-1603968385.html
Зеленский не выполнил ни одного обещания, заявил Бойко
Зеленский не выполнил ни одного обещания, заявил Бойко
Президент Украины Владимир Зеленский за два года не выполнил почти ни одного своего обещания, заявил в пятницу сопредседатель партии "Оппозиционная платформа –... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:12
2021-04-02T15:13
оппозиционная платформа - за жизнь
донбасс
юрий бойко
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596068655_0:189:2763:1743_1920x0_80_0_0_9af0c741644070511efd9ce008500829.jpg
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский за два года не выполнил почти ни одного своего обещания, заявил в пятницу сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко."Главные обещания нынешнего президента – восстановление мира в Украине, "конец эпохи бедности", снижение тарифов, создание новых рабочих мест, прекращение трудовой миграции – не выполнены. Да, это трудные задачи, но он не смог с ними справиться. И жизнь людей с каждым днем ухудшается", – цитирует Бойко в пятницу пресс-служба партии на своем сайте.По словам политика, одна из главных причин такого положения дел - абсолютно провальная кадровая политика нынешней власти. Бойко призвал все политические силы страны к объединению для восстановления мира в Донбассе и преодоления кризиса."Ситуация в стране очень серьезная. Эпидемия набирает обороты, уровень жизни граждан падает, предприятия едва сводят концы с концами, люди не знают, что будет завтра. Нужно срочно принимать решения, которые позволят помочь медицине, поддержать людей и бизнес в это непростое время", - добавил он.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.Согласно опросу, проведенному социологической группой "Рейтинг", поддержка президента Зеленского среди потенциальных избирателей Украины сейчас составляет 24,7%.
https://ria.ru/20210205/zelenskiy-1596074140.html
https://ria.ru/20210318/zelenskiy-1601700555.html
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596068655_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_adbdc25fa465a4dd931cea020e0e3c45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оппозиционная платформа - за жизнь, донбасс, юрий бойко, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский не выполнил ни одного обещания, заявил Бойко

15:12 02.04.2021 (обновлено: 15:13 02.04.2021)
 
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский за два года не выполнил почти ни одного своего обещания, заявил в пятницу сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.
"Главные обещания нынешнего президента – восстановление мира в Украине, "конец эпохи бедности", снижение тарифов, создание новых рабочих мест, прекращение трудовой миграции – не выполнены. Да, это трудные задачи, но он не смог с ними справиться. И жизнь людей с каждым днем ухудшается", – цитирует Бойко в пятницу пресс-служба партии на своем сайте.
По словам политика, одна из главных причин такого положения дел - абсолютно провальная кадровая политика нынешней власти. Бойко призвал все политические силы страны к объединению для восстановления мира в Донбассе и преодоления кризиса.
"Ситуация в стране очень серьезная. Эпидемия набирает обороты, уровень жизни граждан падает, предприятия едва сводят концы с концами, люди не знают, что будет завтра. Нужно срочно принимать решения, которые позволят помочь медицине, поддержать людей и бизнес в это непростое время", - добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
5 февраля, 08:00
За отставку Зеленского. "Слуга народа" еще быстрее теряет популярность
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
Согласно опросу, проведенному социологической группой "Рейтинг", поддержка президента Зеленского среди потенциальных избирателей Украины сейчас составляет 24,7%.
Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме Украина 30. Культура, медиа, туризм - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 08:00
Зеленский пошел по стопам Януковича. Но еще не подозревает об этом
 
Оппозиционная платформа - За жизньДонбассЮрий БойкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10В Мехико феминистки напали полицейских во время марша против насилия
04:50В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg оценило восстановление экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
Лента новостейМолния