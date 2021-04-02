https://ria.ru/20210402/zakonoproekt-1603995414.html

В Госдуму внесли законопроект о механизме единого налогового платежа

В Госдуму внесли законопроект о механизме единого налогового платежа

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о распространении с 2022 года механизма единого налогового платежа на юридических лиц и индивидуальных... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T17:05

2021-04-02T17:05

2021-04-02T17:05

антон силуанов

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о распространении с 2022 года механизма единого налогового платежа на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, следует из базы данных нижней палаты парламента.Юрлица и ИП смогут уплачивать налоги, отдельные виды сборов и страховые взносы единым налоговым платежом. Для граждан такая возможность по уплате имущественного, транспортного и земельного налогов действует уже с 1 января 2019 года, а НДФЛ - с 1 января 2020 года.Механизм единого налогового платежа позволяет уплачивать обязательные платежи одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к бюджету бюджетной системы РФ. При этом налоговый орган - на основе имеющейся у него информации - самостоятельно производит зачет перечисленных средств в счет обязательств плательщика.Принятие таких изменений создаст для плательщиков более комфортные условия, сократит время оформления расчетных документов, а также позволит своевременно исполнять свои обязательства перед бюджетом, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.В первую очередь сумма единого налогового платежа юрлица и ИП, как сообщал Минфин, будет направляться на погашение ранее возникших недоимок. Если недоимки нет, то зачет суммы будет производиться в счет предстоящих платежей с наиболее ранним сроком уплаты, а при их отсутствии – в счет задолженности по уплате пеней, процентов и штрафов.При этом налоговый орган будет обязан информировать плательщика о принятом решении о зачете денежных средств, перечисленных в бюджетную систему РФ в качестве единого налогового платежа, в течение пяти дней со дня принятия такого решения. У плательщика сохранится право уплачивать платежи и по действующему порядку: направлять средства на соответствующие обязательствам коды бюджетной классификации.

https://ria.ru/20210331/nalog-1603625749.html

https://ria.ru/20210330/nalog-1603388238.html

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антон силуанов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), экономика