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СР готовит проект о надзоре за освободившимися из тюрьмы маньяками
СР готовит проект о надзоре за освободившимися из тюрьмы маньяками
Фракция "Справедливая Россия" готовит законопроект об ужесточении правил административного надзора за преступниками, совершившими тяжкие насильственные... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:12
2021-04-02T12:12
виктор мохов
оксана пушкина
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
справедливая россия
госдума рф
ксения собчак
скопин
общество
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" готовит законопроект об ужесточении правил административного надзора за преступниками, совершившими тяжкие насильственные преступления, речь идет в том числе об использовании электронных браслетов и контроле за соцсетями, сообщает в пятницу пресс-служба фракции."Толчком для разработки инициативы стал чудовищный беспредел вокруг истории "скопинского маньяка". Мерзавец, который по-хорошему должен был окончить свои дни за решеткой, выходит на свободу, раздает бравурные интервью, из которых очевидно, что он не испытывает ни вины, ни раскаяния и представляет реальную угрозу для своих жертв. Таким мерзавцам, раз уж наша несовершенная система выпускает их на свободу, нужно связывать руки и затыкать рты административными мерами", - сказал лидер фракции Сергей Миронов, которого цитирует пресс-служба.Он считает, что меры административного надзора за такими бывшими заключенными сейчас сводятся к символическому запрету на перемещение, изредка они должны являться в полицию.Миронов также напомнил, что, по экспертным оценкам, от 60 до 80% осужденных за тяжкие насильственные преступления после освобождения идут на рецидивы.Лидер СР также отметил, что конкретно по "скопинскому маньяку" не нужно дожидаться законодательных изменений. "Он уже наговорил достаточно, чтобы немедленно оказаться за решеткой, с этим нужно поторопиться правоохранительным органам", – подчеркнул Миронов.В 2000 году слесарь Виктор Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращён до 16 лет 10 месяцев.Мохов покинул исправительную колонию 3 марта и вернулся в родной в родной Скопин. Следующие шесть лет ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции.Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у Мохова, в котором он сказал, что готов "помочь" зачать детей одной из его жертв. Депутат Госдумы Оксана Пушкина в этой связи отправила депутатские запросы во ФСИН и Генпрокуратуру.
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виктор мохов, оксана пушкина, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), справедливая россия, госдума рф, ксения собчак, скопин, общество

СР готовит проект о надзоре за освободившимися из тюрьмы маньяками

12:12 02.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов на XI съезде политической партии "Справедливая Россия" в Москве
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов на XI съезде политической партии Справедливая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" готовит законопроект об ужесточении правил административного надзора за преступниками, совершившими тяжкие насильственные преступления, речь идет в том числе об использовании электронных браслетов и контроле за соцсетями, сообщает в пятницу пресс-служба фракции.
"Толчком для разработки инициативы стал чудовищный беспредел вокруг истории "скопинского маньяка". Мерзавец, который по-хорошему должен был окончить свои дни за решеткой, выходит на свободу, раздает бравурные интервью, из которых очевидно, что он не испытывает ни вины, ни раскаяния и представляет реальную угрозу для своих жертв. Таким мерзавцам, раз уж наша несовершенная система выпускает их на свободу, нужно связывать руки и затыкать рты административными мерами", - сказал лидер фракции Сергей Миронов, которого цитирует пресс-служба.
Екатерина Мартынова - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
31 марта, 03:34
Жертва "скопинского маньяка" рассказала об угрозе от своего мучителя
Он считает, что меры административного надзора за такими бывшими заключенными сейчас сводятся к символическому запрету на перемещение, изредка они должны являться в полицию.
"Необходимо законодательно ужесточить правила надзора за совершившими тяжкие насильственные преступления. Во-первых, нужно жестко отслеживать их передвижения с помощью электронных браслетов. Во-вторых, необходим запрет приближаться к жертвам и контактировать с ними любыми способами, в том числе в соцсетях, с подставных аккаунтов или через третьих лиц. Первое же нарушение правил надзора должно караться заключением под стражу. Наша фракция разрабатывает соответствующие поправки, мы внесем их в ближайшее время", - отметил лидер СР.
Миронов также напомнил, что, по экспертным оценкам, от 60 до 80% осужденных за тяжкие насильственные преступления после освобождения идут на рецидивы.
Лидер СР также отметил, что конкретно по "скопинскому маньяку" не нужно дожидаться законодательных изменений. "Он уже наговорил достаточно, чтобы немедленно оказаться за решеткой, с этим нужно поторопиться правоохранительным органам", – подчеркнул Миронов.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 16:45
YouTube наложил ограничения на интервью со "скопинским маньяком"
В 2000 году слесарь Виктор Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.
Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращён до 16 лет 10 месяцев.
Мохов покинул исправительную колонию 3 марта и вернулся в родной в родной Скопин. Следующие шесть лет ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции.
Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у Мохова, в котором он сказал, что готов "помочь" зачать детей одной из его жертв. Депутат Госдумы Оксана Пушкина в этой связи отправила депутатские запросы во ФСИН и Генпрокуратуру.
Виктор Мохов. Кадр программы Криминальная Россия - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 10:34
СМИ: "скопинский маньяк" нарушил условия надзора сразу после освобождения
 
Виктор МоховОксана ПушкинаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Справедливая РоссияГосдума РФКсения СобчакСкопинОбщество
 
 
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