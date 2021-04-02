https://ria.ru/20210402/zakonoproekt-1603928865.html

СР готовит проект о надзоре за освободившимися из тюрьмы маньяками

СР готовит проект о надзоре за освободившимися из тюрьмы маньяками

Фракция "Справедливая Россия" готовит законопроект об ужесточении правил административного надзора за преступниками, совершившими тяжкие насильственные... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:12

2021-04-02T12:12

2021-04-02T12:12

виктор мохов

оксана пушкина

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

справедливая россия

госдума рф

ксения собчак

скопин

общество

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" готовит законопроект об ужесточении правил административного надзора за преступниками, совершившими тяжкие насильственные преступления, речь идет в том числе об использовании электронных браслетов и контроле за соцсетями, сообщает в пятницу пресс-служба фракции."Толчком для разработки инициативы стал чудовищный беспредел вокруг истории "скопинского маньяка". Мерзавец, который по-хорошему должен был окончить свои дни за решеткой, выходит на свободу, раздает бравурные интервью, из которых очевидно, что он не испытывает ни вины, ни раскаяния и представляет реальную угрозу для своих жертв. Таким мерзавцам, раз уж наша несовершенная система выпускает их на свободу, нужно связывать руки и затыкать рты административными мерами", - сказал лидер фракции Сергей Миронов, которого цитирует пресс-служба.Он считает, что меры административного надзора за такими бывшими заключенными сейчас сводятся к символическому запрету на перемещение, изредка они должны являться в полицию.Миронов также напомнил, что, по экспертным оценкам, от 60 до 80% осужденных за тяжкие насильственные преступления после освобождения идут на рецидивы.Лидер СР также отметил, что конкретно по "скопинскому маньяку" не нужно дожидаться законодательных изменений. "Он уже наговорил достаточно, чтобы немедленно оказаться за решеткой, с этим нужно поторопиться правоохранительным органам", – подчеркнул Миронов.В 2000 году слесарь Виктор Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращён до 16 лет 10 месяцев.Мохов покинул исправительную колонию 3 марта и вернулся в родной в родной Скопин. Следующие шесть лет ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции.Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у Мохова, в котором он сказал, что готов "помочь" зачать детей одной из его жертв. Депутат Госдумы Оксана Пушкина в этой связи отправила депутатские запросы во ФСИН и Генпрокуратуру.

https://ria.ru/20210331/manyak-1603552723.html

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скопин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор мохов, оксана пушкина, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), справедливая россия, госдума рф, ксения собчак, скопин, общество