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Источник сообщил о задержании депутата Ярославской думы Фомичева
Источник сообщил о задержании депутата Ярославской думы Фомичева
В Ярославле задержали депутата областной думы от партии "Единая Россия" Романа Фомичева, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:26
2021-04-02T12:23
единая россия
ярославская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 апр — РИА Новости. В Ярославле задержали депутата областной думы от партии "Единая Россия" Романа Фомичева, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.Причину он называть не стал. В местном парламенте от комментариев воздержались.Фомичев работает второй созыв, он возглавляет комитет по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству. Также депутат руководит крупным строительным холдингом "Фора". На сайте компании указано, что за двадцать лет она выполнила 160 проектов и возвела двадцать тысяч квадратных метров жилья. На прошлой неделе в Ярославле задержали управляющего ВТБ Илью Гофтмана. Его обвинили в превышении должностных полномочий и разглашении коммерческой тайны.
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единая россия, ярославская область, происшествия

Источник сообщил о задержании депутата Ярославской думы Фомичева

11:26 02.04.2021 (обновлено: 12:23 02.04.2021)
 
© Фото : Ярославская областная ДумаДепутат Ярославской областной думы Роман Фомичев
Депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : Ярославская областная Дума
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 апр — РИА Новости. В Ярославле задержали депутата областной думы от партии "Единая Россия" Романа Фомичева, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Причину он называть не стал. В местном парламенте от комментариев воздержались.
Фомичев работает второй созыв, он возглавляет комитет по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству.
Также депутат руководит крупным строительным холдингом "Фора". На сайте компании указано, что за двадцать лет она выполнила 160 проектов и возвела двадцать тысяч квадратных метров жилья.
На прошлой неделе в Ярославле задержали управляющего ВТБ Илью Гофтмана. Его обвинили в превышении должностных полномочий и разглашении коммерческой тайны.
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