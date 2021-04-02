https://ria.ru/20210402/zaderzhanie-1603918606.html

Источник сообщил о задержании депутата Ярославской думы Фомичева

Источник сообщил о задержании депутата Ярославской думы Фомичева

В Ярославле задержали депутата областной думы от партии "Единая Россия" Романа Фомичева, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T11:26

2021-04-02T11:26

2021-04-02T12:23

единая россия

ярославская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 апр — РИА Новости. В Ярославле задержали депутата областной думы от партии "Единая Россия" Романа Фомичева, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.Причину он называть не стал. В местном парламенте от комментариев воздержались.Фомичев работает второй созыв, он возглавляет комитет по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству. Также депутат руководит крупным строительным холдингом "Фора". На сайте компании указано, что за двадцать лет она выполнила 160 проектов и возвела двадцать тысяч квадратных метров жилья. На прошлой неделе в Ярославле задержали управляющего ВТБ Илью Гофтмана. Его обвинили в превышении должностных полномочий и разглашении коммерческой тайны.

https://ria.ru/20210322/chinovnik-1602316638.html

ярославская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, ярославская область, происшествия