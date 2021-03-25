https://ria.ru/20210325/zaderzhanie-1602760353.html

Источник сообщил о задержании управляющего филиалом ВТБ в Ярославле

Источник сообщил о задержании управляющего филиалом ВТБ в Ярославле

Управляющий ВТБ в Ярославле Илья Гофтман обвиняется в превышении должностных полномочий и разглашении коммерческой тайны, сообщила журналистам в четверг... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T10:32

2021-03-25T10:32

2021-03-25T11:28

ярославский областной суд

втб

ярославская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Управляющий ВТБ в Ярославле Илья Гофтман обвиняется в превышении должностных полномочий и разглашении коммерческой тайны, сообщила журналистам в четверг пресс-секретарь областного суда Ольга Козлова.О задержании Гофтмана РИА Новости ранее, не уточняя детали, рассказал источник в силовых структурах региона. Фабула уголовного дела пока неясна."Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 2 статьи 183 УК РФ (Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну)", - рассказала пресс-секретарь.Первая статья предполагает до четырех лет лишения свободы, вторая - до трех.Следствие настаивает на его заключении под стражу. Ходатайство поступило в Кировский районный суд Ярославля, отметила Козлова.Комментариями следствия, банка и защиты топ-менеджера агентство пока не располагает.Илья Гофтман с 1 января 2019 года работает управляющим ВТБ в Ярославской области в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей. В банковском секторе он с 2003 года.

https://ria.ru/20210225/zaderzhanie-1598922322.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославский областной суд, втб, ярославская область, происшествия