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Маршрут "Ярсов" впервые расчистили от мин с помощью СВЧ-пушки
Маршрут "Ярсов" впервые расчистили от мин с помощью СВЧ-пушки
Маршрут движения подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" впервые в ходе учений в Алтайском крае дистанционно очистили от мин и взрывных устройств с... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T10:58
2021-04-02T12:05
россия
pc-24 «ярс» (ракета)
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Маршрут движения подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" впервые в ходе учений в Алтайском крае дистанционно очистили от мин и взрывных устройств с помощью электромагнитной "пушки", сообщили журналистам в Минобороны РФ.Как пояснили в ведомстве, в рамках маневров в Барнаульском ракетном соединении для уничтожения дистанционно управляемых взрывных устройств на маршрутах стратегических комплексов "Ярс" была применена машина дистанционного разминирования "Листва". По сценарию учений, диверсанты заложили около 20 взрывных устройств."Листва" обезвредила все без исключения взрывные устройства: не только на обочине и дороге, но и на расстоянии более 50 метров от самой трассы. Разминирование минно-взрывных устройств, имеющих электронные компоненты, обеспечивается электромагнитным излучением, создаваемым электромагнитным комплексом в составе сверхвысокочастотной и сверхширокополосной установок", - рассказали в ведомстве.В министерстве подчеркнули, что "ранее эту технологию не использовали для ликвидации взрывных устройств на расстоянии".Как пояснили в Минобороны, машина выводит из строя или блокирует электронные компоненты взрывателей или производит их подрыв. "Подрывы произошли до начала движения колонны, все "закладки" были уничтожены", - добавили в министерстве, отметив, что "Ярсы", для которых предназначались мины, в это время находились на большом расстоянии от места взрыва.Не имеющая аналогов машина дистанционного разминирования "Листва" выпускается холдингом "Росэлектроника" (входит в "Ростех"). Машина применяется в РВСН для сопровождения мобильных стратегических ракетных комплексов "Ярс" и "Тополь-М". Она способна обнаружить взрывные устройства на дальности до 100 метров, после чего сверхвысокочастотным излучением подрывает их или выводит из строя их электронику.Как ранее сообщили РИА Новости в "Ростехе", есть планы по модернизации СВЧ-установки "Листвы" с увеличением импульсной мощности не менее чем на 5 Мвт, что позволит повысить дальность уничтожения взрывных устройств. "Листва" также получит новые системы управления и освещения обстановки."Листва" смонтирована на базе бронеавтомобиля "Булат". Комплекс имеет характерные внешние особенности: на крыше машины установлена параболическая антенна СВЧ-излучения, а в носовой части корпуса навешен похожий на ограждение поисковый модуль. Члены экипажа "Листвы", в зависимости от задачи, могут работать снаружи бронеавтомобиля, тогда они надевают спецкостюмы, защищающие от электромагнитного излучения.
https://ria.ru/20210129/rakety-1595155441.html
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россия, pc-24 «ярс» (ракета), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

Маршрут "Ярсов" впервые расчистили от мин с помощью СВЧ-пушки

10:58 02.04.2021 (обновлено: 12:05 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновТранспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Маршрут движения подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" впервые в ходе учений в Алтайском крае дистанционно очистили от мин и взрывных устройств с помощью электромагнитной "пушки", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Как пояснили в ведомстве, в рамках маневров в Барнаульском ракетном соединении для уничтожения дистанционно управляемых взрывных устройств на маршрутах стратегических комплексов "Ярс" была применена машина дистанционного разминирования "Листва". По сценарию учений, диверсанты заложили около 20 взрывных устройств.
"Листва" обезвредила все без исключения взрывные устройства: не только на обочине и дороге, но и на расстоянии более 50 метров от самой трассы. Разминирование минно-взрывных устройств, имеющих электронные компоненты, обеспечивается электромагнитным излучением, создаваемым электромагнитным комплексом в составе сверхвысокочастотной и сверхширокополосной установок", - рассказали в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что "ранее эту технологию не использовали для ликвидации взрывных устройств на расстоянии".
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Как пояснили в Минобороны, машина выводит из строя или блокирует электронные компоненты взрывателей или производит их подрыв. "Подрывы произошли до начала движения колонны, все "закладки" были уничтожены", - добавили в министерстве, отметив, что "Ярсы", для которых предназначались мины, в это время находились на большом расстоянии от места взрыва.
Не имеющая аналогов машина дистанционного разминирования "Листва" выпускается холдингом "Росэлектроника" (входит в "Ростех"). Машина применяется в РВСН для сопровождения мобильных стратегических ракетных комплексов "Ярс" и "Тополь-М". Она способна обнаружить взрывные устройства на дальности до 100 метров, после чего сверхвысокочастотным излучением подрывает их или выводит из строя их электронику.
Как ранее сообщили РИА Новости в "Ростехе", есть планы по модернизации СВЧ-установки "Листвы" с увеличением импульсной мощности не менее чем на 5 Мвт, что позволит повысить дальность уничтожения взрывных устройств. "Листва" также получит новые системы управления и освещения обстановки.
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"Листва" смонтирована на базе бронеавтомобиля "Булат". Комплекс имеет характерные внешние особенности: на крыше машины установлена параболическая антенна СВЧ-излучения, а в носовой части корпуса навешен похожий на ограждение поисковый модуль. Члены экипажа "Листвы", в зависимости от задачи, могут работать снаружи бронеавтомобиля, тогда они надевают спецкостюмы, защищающие от электромагнитного излучения.
 
РоссияPC-24 «Ярс» (ракета)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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