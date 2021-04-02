Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210402/yakutiya-1603932899.html
В Якутии почти завершили "нулевой цикл" строительства Жатайской судоверфи
В Якутии почти завершили "нулевой цикл" строительства Жатайской судоверфи
"Нулевой цикл" строительства Жатайской судоверфи почти завершен, глава Якутии поручил премьеру регионального кабмина лично проконтролировать отставание от... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:31
2021-04-02T12:31
республика саха (якутия)
айсен николаев
новосибирск
владивосток
калининград
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a09449804c392d285ae3ba6aaf164cab.jpg
ЯКУТСК, 2 апр - РИА Новости. "Нулевой цикл" строительства Жатайской судоверфи почти завершен, глава Якутии поручил премьеру регионального кабмина лично проконтролировать отставание от графика и определить сроки завершения работ, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.В пятницу глава региона Айсен Николаев провел совещание о ходе реализации инвестиционного проекта Жатайской судоверфи.Проект реализуется в рамках федеральной госпрограммы "Развитие судостроения и морской техники для освоения шельфовых месторождений" с финансированием в объёме 5,7 миллиарда рублей, в том числе 4,1 миллиарда рублей из федерального бюджета. По словам директора судоверфи Петра Накула, на сегодня "практически завершён нулевой цикл"."Глава поручил нагнать имеющееся отставание от графика с определением чёткого срока завершения работ и определением ответственных лиц. Персональное поручение дано премьеру правительства Андрею Тарасенко. Пётр Накул объяснил отставания действовавшими ограничениями для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, экстремально холодной температурой в зимний период, подорожанием стоимости металлоконструкций и нерасторопностью подрядной организации", - рассказали в пресс-службе.Также на совещании обсудили строительство жилья для работников судоверфи и вопросы кадрового обеспечения. "В 2025 году на предприятии должны работать 664 работников. Но уже в текущем году с учётом закладки первого головного судна потребность в кадрах составляет 96 человек. Активно ведутся работы по подборке персонала с опытом работы в судостроении. Также планируют готовить молодые кадры в Жатайском техникуме, в Якутском институте водного транспорта и вузах Новосибирска, Калининграда, Владивостока и Санкт-Петербурга. Первые 25 человек уже обучаются в Жатайском техникуме по специальности "сборщик корпусов металлических судов", - отметили в кабмине.Ранее сообщалось, что Жатайская судоверфь в 2020-2021 годах может быть докапитализирована на 3,6 миллиарда рублей.Создание высокотехнологичной Жатайской судоверфи позволит Якутии ежегодно строить до 10 речных судов и утилизировать не менее двух списанных судов. С учетом производственной мощности судоверфи до 2036 года планируется построить 130 единиц речных судов. По планам, судоверфь начнет работать через 2 года, и к 100-летию республики в 2022 году первое судно будет спущен на воду.
https://ria.ru/20210401/yakutiya-1603808127.html
https://ria.ru/20210330/yakutiya-1603492202.html
новосибирск
владивосток
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8839a64d36145411584e1b24f465cb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
айсен николаев, новосибирск, владивосток, калининград, общество

В Якутии почти завершили "нулевой цикл" строительства Жатайской судоверфи

12:31 02.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 2 апр - РИА Новости. "Нулевой цикл" строительства Жатайской судоверфи почти завершен, глава Якутии поручил премьеру регионального кабмина лично проконтролировать отставание от графика и определить сроки завершения работ, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
В пятницу глава региона Айсен Николаев провел совещание о ходе реализации инвестиционного проекта Жатайской судоверфи.
Проект реализуется в рамках федеральной госпрограммы "Развитие судостроения и морской техники для освоения шельфовых месторождений" с финансированием в объёме 5,7 миллиарда рублей, в том числе 4,1 миллиарда рублей из федерального бюджета. По словам директора судоверфи Петра Накула, на сегодня "практически завершён нулевой цикл".
"Глава поручил нагнать имеющееся отставание от графика с определением чёткого срока завершения работ и определением ответственных лиц. Персональное поручение дано премьеру правительства Андрею Тарасенко. Пётр Накул объяснил отставания действовавшими ограничениями для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, экстремально холодной температурой в зимний период, подорожанием стоимости металлоконструкций и нерасторопностью подрядной организации", - рассказали в пресс-службе.
Молодые люди с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 15:35Республика Саха (Якутия)
В Якутии выросла популярность IT-специальностей
Также на совещании обсудили строительство жилья для работников судоверфи и вопросы кадрового обеспечения. "В 2025 году на предприятии должны работать 664 работников. Но уже в текущем году с учётом закладки первого головного судна потребность в кадрах составляет 96 человек. Активно ведутся работы по подборке персонала с опытом работы в судостроении. Также планируют готовить молодые кадры в Жатайском техникуме, в Якутском институте водного транспорта и вузах Новосибирска, Калининграда, Владивостока и Санкт-Петербурга. Первые 25 человек уже обучаются в Жатайском техникуме по специальности "сборщик корпусов металлических судов", - отметили в кабмине.
Ранее сообщалось, что Жатайская судоверфь в 2020-2021 годах может быть докапитализирована на 3,6 миллиарда рублей.
Создание высокотехнологичной Жатайской судоверфи позволит Якутии ежегодно строить до 10 речных судов и утилизировать не менее двух списанных судов. С учетом производственной мощности судоверфи до 2036 года планируется построить 130 единиц речных судов. По планам, судоверфь начнет работать через 2 года, и к 100-летию республики в 2022 году первое судно будет спущен на воду.
Резидент технопарка Якутия и Сколково компания Sciberia - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 17:14Республика Саха (Якутия)
Разработчики из Якутии выпустят модуль для диагностики инсульта
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевНовосибирскВладивостокКалининградОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10В Мехико феминистки напали полицейских во время марша против насилия
04:50В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg оценило восстановление экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
Лента новостейМолния