https://ria.ru/20210402/yakutiya-1603932899.html

В Якутии почти завершили "нулевой цикл" строительства Жатайской судоверфи

В Якутии почти завершили "нулевой цикл" строительства Жатайской судоверфи

"Нулевой цикл" строительства Жатайской судоверфи почти завершен, глава Якутии поручил премьеру регионального кабмина лично проконтролировать отставание от... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:31

2021-04-02T12:31

2021-04-02T12:31

республика саха (якутия)

айсен николаев

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калининград

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ЯКУТСК, 2 апр - РИА Новости. "Нулевой цикл" строительства Жатайской судоверфи почти завершен, глава Якутии поручил премьеру регионального кабмина лично проконтролировать отставание от графика и определить сроки завершения работ, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.В пятницу глава региона Айсен Николаев провел совещание о ходе реализации инвестиционного проекта Жатайской судоверфи.Проект реализуется в рамках федеральной госпрограммы "Развитие судостроения и морской техники для освоения шельфовых месторождений" с финансированием в объёме 5,7 миллиарда рублей, в том числе 4,1 миллиарда рублей из федерального бюджета. По словам директора судоверфи Петра Накула, на сегодня "практически завершён нулевой цикл"."Глава поручил нагнать имеющееся отставание от графика с определением чёткого срока завершения работ и определением ответственных лиц. Персональное поручение дано премьеру правительства Андрею Тарасенко. Пётр Накул объяснил отставания действовавшими ограничениями для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, экстремально холодной температурой в зимний период, подорожанием стоимости металлоконструкций и нерасторопностью подрядной организации", - рассказали в пресс-службе.Также на совещании обсудили строительство жилья для работников судоверфи и вопросы кадрового обеспечения. "В 2025 году на предприятии должны работать 664 работников. Но уже в текущем году с учётом закладки первого головного судна потребность в кадрах составляет 96 человек. Активно ведутся работы по подборке персонала с опытом работы в судостроении. Также планируют готовить молодые кадры в Жатайском техникуме, в Якутском институте водного транспорта и вузах Новосибирска, Калининграда, Владивостока и Санкт-Петербурга. Первые 25 человек уже обучаются в Жатайском техникуме по специальности "сборщик корпусов металлических судов", - отметили в кабмине.Ранее сообщалось, что Жатайская судоверфь в 2020-2021 годах может быть докапитализирована на 3,6 миллиарда рублей.Создание высокотехнологичной Жатайской судоверфи позволит Якутии ежегодно строить до 10 речных судов и утилизировать не менее двух списанных судов. С учетом производственной мощности судоверфи до 2036 года планируется построить 130 единиц речных судов. По планам, судоверфь начнет работать через 2 года, и к 100-летию республики в 2022 году первое судно будет спущен на воду.

https://ria.ru/20210401/yakutiya-1603808127.html

https://ria.ru/20210330/yakutiya-1603492202.html

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айсен николаев, новосибирск, владивосток, калининград, общество