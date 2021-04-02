https://ria.ru/20210402/vzryvchatka-1604001674.html

У подозреваемого в подкупе директора томской фирмы нашли взрывчатку

У подозреваемого в подкупе директора томской фирмы нашли взрывчатку

Следователи СК в Томской области нашли в сейфе одной из местных компаний, директора которой заподозрили в подкупе, гранаты и взрывчатые вещества, сообщает в... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T17:37

2021-04-02T17:37

2021-04-02T17:37

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

следственный комитет россии (ск рф)

томск

ленинский район

томская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 2 мар – РИА Новости. Следователи СК в Томской области нашли в сейфе одной из местных компаний, директора которой заподозрили в подкупе, гранаты и взрывчатые вещества, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, в отношении директора коммерческой организации, название которой не разглашается, следователи возбудили уголовное дело по статье о получении коммерческого подкупа в крупном размере."Следователем в ходе проведения осмотра места происшествия в коммерческой организации в сейфе были обнаружены взрывчатые вещества и взрывные устройства. Для их обследования, установления опасности предметов и дальнейшей транспортировки была вызвана инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии Томской области", - говорится в сообщении. На фотографии, размещенной на официальной странице СУСК "ВКонтакте" видно, что речь идет о взрывчатке и гранатах.В управлении отметили, что подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает уголовное наказание до шести лет лишения свободы.По предварительным данным следствия, исполнительный директор коммерческой организации, основным видом деятельности которой является производство и ремонт технологического оборудования, 1 апреля умышленно из корыстных побуждений незаконно получил от индивидуального предпринимателя 290 тысяч рублей, что является коммерческим подкупом в крупном размере.По данным ведомства, деньги предназначались за совершение в интересах предпринимателя действий, входящих в служебные полномочия подозреваемого - за подписание актов оказания услуг, детализации маршрутов по договору, заключенному между предпринимателем и коммерческой организацией о перевозке работников, и непринятие мер к расторжению этого договора."В настоящее время следователями следственного отдела по Ленинскому району города Томск проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в СК.

https://ria.ru/20210119/bomby-1593633840.html

https://ria.ru/20210401/arest-1603858787.html

томск

ленинский район

томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, следственный комитет россии (ск рф), томск, ленинский район, томская область, происшествия