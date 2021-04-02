https://ria.ru/20210402/vzryvchatka-1604001674.html
У подозреваемого в подкупе директора томской фирмы нашли взрывчатку
У подозреваемого в подкупе директора томской фирмы нашли взрывчатку
Следователи СК в Томской области нашли в сейфе одной из местных компаний, директора которой заподозрили в подкупе, гранаты и взрывчатые вещества, сообщает в... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T17:37
2021-04-02T17:37
2021-04-02T17:37
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
следственный комитет россии (ск рф)
томск
ленинский район
томская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 2 мар – РИА Новости. Следователи СК в Томской области нашли в сейфе одной из местных компаний, директора которой заподозрили в подкупе, гранаты и взрывчатые вещества, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, в отношении директора коммерческой организации, название которой не разглашается, следователи возбудили уголовное дело по статье о получении коммерческого подкупа в крупном размере."Следователем в ходе проведения осмотра места происшествия в коммерческой организации в сейфе были обнаружены взрывчатые вещества и взрывные устройства. Для их обследования, установления опасности предметов и дальнейшей транспортировки была вызвана инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии Томской области", - говорится в сообщении. На фотографии, размещенной на официальной странице СУСК "ВКонтакте" видно, что речь идет о взрывчатке и гранатах.В управлении отметили, что подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает уголовное наказание до шести лет лишения свободы.По предварительным данным следствия, исполнительный директор коммерческой организации, основным видом деятельности которой является производство и ремонт технологического оборудования, 1 апреля умышленно из корыстных побуждений незаконно получил от индивидуального предпринимателя 290 тысяч рублей, что является коммерческим подкупом в крупном размере.По данным ведомства, деньги предназначались за совершение в интересах предпринимателя действий, входящих в служебные полномочия подозреваемого - за подписание актов оказания услуг, детализации маршрутов по договору, заключенному между предпринимателем и коммерческой организацией о перевозке работников, и непринятие мер к расторжению этого договора."В настоящее время следователями следственного отдела по Ленинскому району города Томск проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в СК.
https://ria.ru/20210119/bomby-1593633840.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, следственный комитет россии (ск рф), томск, ленинский район, томская область, происшествия
НОВОСИБИРСК, 2 мар – РИА Новости.
Следователи СК
в Томской области
нашли в сейфе одной из местных компаний, директора которой заподозрили в подкупе, гранаты и взрывчатые вещества, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, в отношении директора коммерческой организации, название которой не разглашается, следователи возбудили уголовное дело по статье о получении коммерческого подкупа в крупном размере.
"Следователем в ходе проведения осмотра места происшествия в коммерческой организации в сейфе были обнаружены взрывчатые вещества и взрывные устройства. Для их обследования, установления опасности предметов и дальнейшей транспортировки была вызвана инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии
Томской области", - говорится в сообщении. На фотографии, размещенной на официальной странице СУСК "ВКонтакте"
видно, что речь идет о взрывчатке и гранатах.
В управлении отметили, что подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает уголовное наказание до шести лет лишения свободы.
По предварительным данным следствия, исполнительный директор коммерческой организации, основным видом деятельности которой является производство и ремонт технологического оборудования, 1 апреля умышленно из корыстных побуждений незаконно получил от индивидуального предпринимателя 290 тысяч рублей, что является коммерческим подкупом в крупном размере.
По данным ведомства, деньги предназначались за совершение в интересах предпринимателя действий, входящих в служебные полномочия подозреваемого - за подписание актов оказания услуг, детализации маршрутов по договору, заключенному между предпринимателем и коммерческой организацией о перевозке работников, и непринятие мер к расторжению этого договора.
"В настоящее время следователями следственного отдела по Ленинскому району
города Томск
проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в СК.