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На заводе в Харьковской области прогремел взрыв, погиб один человек

На заводе в Харьковской области прогремел взрыв, погиб один человек

Взрыв с последующим возникновением пожара произошел на территории завода в Харьковской области, в результате чего один человек погиб и один пострадал, сообщила... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T10:54

2021-04-02T10:54

2021-04-02T10:57

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КИЕВ, 2 апр – РИА Новости. Взрыв с последующим возникновением пожара произошел на территории завода в Харьковской области, в результате чего один человек погиб и один пострадал, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.По данным пресс-службы, около 04.20 (совпадает с мск) в полицию поступило сообщение о взрыве на территории завода в Харьковской области. На месте происшествия полицейские установили, что на территории завода расположен маслобойный цех, где использовали гексан. По предварительным данным, произошел взрыв промышленного маслопресса."На территории цеха в момент взрыва находилось пять работников. В результате происшествия один человек погиб. Его личность устанавливается. 38-летний работник цеха доставлен в харьковскую больницу", - говорится в сообщении.Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности", санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210402/pozhar-1603889764.html

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