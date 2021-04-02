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Жильцы поврежденного дома в Зеленодольске получат единовременные выплаты

Жильцы поврежденного дома в Зеленодольске получат единовременные выплаты

Правительство Татарстана выплатит жильцам поврежденного из-за хлопка газа дома в Зеленодольске единовременные выплаты, семья погибшей женщины получит 1 миллион... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:46

2021-04-02T12:46

2021-04-02T12:46

республика татарстан

взрыв газа в жилом доме в зеленодольске

социальные выплаты

жилье

происшествия

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КАЗАНЬ, 2 апр — РИА Новости. Правительство Татарстана выплатит жильцам поврежденного из-за хлопка газа дома в Зеленодольске единовременные выплаты, семья погибшей женщины получит 1 миллион рублей, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова."По поручению президента Татарстана правительством республики готовятся документы для организации выплаты пострадавшим в результате трагедии в Зеленодольске", - сказала Галимова.В частности, по её словам, планируются единовременные денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей на человека, выплата в связи с утратой имущества – 100 тысяч рублей на человека. Единовременное пособие семье погибшей составит 1 миллион рублей.Ранее сообщалось, что жильцы начали получать ключи от квартир для временного размещения, где смогут проживать, пока будет восстанавливаться их дом. Жилье предоставляется бесплатно муниципалитетом совместно с Госжилфондом Татарстана при поддержке правительства республики. Квартиры площадью 64 квадратных метра расположены в новом доме на улице Сайдашева.По данным ГУМЧС России по Татарстану, вечером 29 марта поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в девятиэтажке на улице Ленина, 39А в Зеленодольске. Открытого горения не последовало. По предварительной информации, произошло обрушение семи квартир на седьмом и восьмом этажах. Хозяин квартиры, где произошел хлопок, погиб на месте, шесть человек пострадали. Одна из пострадавших позднее скончалась в больнице.Ранее источник сообщал РИА Новости, что причиной произошедшего могла стать попытка суицида. По информации регионального СУСК, родственники погибшего 87-летнего хозяина квартиры, где произошел хлопок, в день трагедии доставляли его в психоневрологический диспансер с жалобами на то, что он злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру.По факту ЧП возбуждены уголовные дела по статьям "причинение смерти по неосторожности", "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "халатность". Уголовные дела соединены в одно производство.

https://realty.ria.ru/20210401/chp-1603819240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в жилом доме в зеленодольске, социальные выплаты, жилье, происшествия