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Жильцы поврежденного дома в Зеленодольске получат единовременные выплаты
Жильцы поврежденного дома в Зеленодольске получат единовременные выплаты
Правительство Татарстана выплатит жильцам поврежденного из-за хлопка газа дома в Зеленодольске единовременные выплаты, семья погибшей женщины получит 1 миллион... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:46
2021-04-02T12:46
2021-04-02T12:46
республика татарстан
взрыв газа в жилом доме в зеленодольске
социальные выплаты
жилье
происшествия
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КАЗАНЬ, 2 апр — РИА Новости. Правительство Татарстана выплатит жильцам поврежденного из-за хлопка газа дома в Зеленодольске единовременные выплаты, семья погибшей женщины получит 1 миллион рублей, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова."По поручению президента Татарстана правительством республики готовятся документы для организации выплаты пострадавшим в результате трагедии в Зеленодольске", - сказала Галимова.В частности, по её словам, планируются единовременные денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей на человека, выплата в связи с утратой имущества – 100 тысяч рублей на человека. Единовременное пособие семье погибшей составит 1 миллион рублей.Ранее сообщалось, что жильцы начали получать ключи от квартир для временного размещения, где смогут проживать, пока будет восстанавливаться их дом. Жилье предоставляется бесплатно муниципалитетом совместно с Госжилфондом Татарстана при поддержке правительства республики. Квартиры площадью 64 квадратных метра расположены в новом доме на улице Сайдашева.По данным ГУМЧС России по Татарстану, вечером 29 марта поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в девятиэтажке на улице Ленина, 39А в Зеленодольске. Открытого горения не последовало. По предварительной информации, произошло обрушение семи квартир на седьмом и восьмом этажах. Хозяин квартиры, где произошел хлопок, погиб на месте, шесть человек пострадали. Одна из пострадавших позднее скончалась в больнице.Ранее источник сообщал РИА Новости, что причиной произошедшего могла стать попытка суицида. По информации регионального СУСК, родственники погибшего 87-летнего хозяина квартиры, где произошел хлопок, в день трагедии доставляли его в психоневрологический диспансер с жалобами на то, что он злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру.По факту ЧП возбуждены уголовные дела по статьям "причинение смерти по неосторожности", "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "халатность". Уголовные дела соединены в одно производство.
https://realty.ria.ru/20210401/chp-1603819240.html
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РИА Новости
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взрыв газа в жилом доме в зеленодольске, социальные выплаты, жилье, происшествия
КАЗАНЬ, 2 апр — РИА Новости. Правительство Татарстана выплатит жильцам поврежденного из-за хлопка газа дома в Зеленодольске единовременные выплаты, семья погибшей женщины получит 1 миллион рублей, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
"По поручению президента Татарстана правительством республики готовятся документы для организации выплаты пострадавшим в результате трагедии в Зеленодольске", - сказала Галимова.
В частности, по её словам, планируются единовременные денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей на человека, выплата в связи с утратой имущества – 100 тысяч рублей на человека. Единовременное пособие семье погибшей составит 1 миллион рублей.
Ранее сообщалось, что жильцы начали получать ключи от квартир для временного размещения, где смогут проживать, пока будет восстанавливаться их дом. Жилье предоставляется бесплатно муниципалитетом совместно с Госжилфондом Татарстана при поддержке правительства республики. Квартиры площадью 64 квадратных метра расположены в новом доме на улице Сайдашева.
По данным ГУМЧС России по Татарстану, вечером 29 марта поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в девятиэтажке на улице Ленина, 39А в Зеленодольске. Открытого горения не последовало. По предварительной информации, произошло обрушение семи квартир на седьмом и восьмом этажах. Хозяин квартиры, где произошел хлопок, погиб на месте, шесть человек пострадали. Одна из пострадавших позднее скончалась в больнице.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что причиной произошедшего могла стать попытка суицида. По информации регионального СУСК
, родственники погибшего 87-летнего хозяина квартиры, где произошел хлопок, в день трагедии доставляли его в психоневрологический диспансер с жалобами на то, что он злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру.
По факту ЧП возбуждены уголовные дела по статьям "причинение смерти по неосторожности", "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "халатность". Уголовные дела соединены в одно производство.