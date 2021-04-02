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В Туве предъявили обвинение врачу, после укола которого умер ребенок
В Туве предъявили обвинение врачу, после укола которого умер ребенок
Тувинскому стоматологу, после укола которого скончалась пятилетняя пациентка, предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба управления СК по республике. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T08:32
2021-04-02T08:32
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
республика тыва
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. Тувинскому стоматологу, после укола которого скончалась пятилетняя пациентка, предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба управления СК по республике.Ранее сообщалось, что после визита к стоматологу пятилетняя девочка в Туве скончалась. В ведомстве отмечали, что по указанию врача были приобретены две ампулы обезболивающего средства. Во время укола у ребенка начались судороги, после чего девочка потеряла сознание. Позднее ребенок скончался в реанимации. Было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности."В Республике Тыва врачу-стоматологу, от укола которого скончалась 5-летняя пациентка, предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что врач "осознавая запрет использования лекарственных препаратов, предоставленных пациентами, а также то, что "Лидокаин" не используется для инфильтрационной анестезии пациентам в возрасте пяти лет, без предварительного проведения пробы сделал инъекцию".Следователи сообщили, что стоматолог задержан и в ближайшее время в суде будет решаться вопрос о его аресте.
https://ria.ru/20181116/1532923657.html
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здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), республика тыва, происшествия

В Туве предъявили обвинение врачу, после укола которого умер ребенок

08:32 02.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. Тувинскому стоматологу, после укола которого скончалась пятилетняя пациентка, предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба управления СК по республике.
Ранее сообщалось, что после визита к стоматологу пятилетняя девочка в Туве скончалась. В ведомстве отмечали, что по указанию врача были приобретены две ампулы обезболивающего средства. Во время укола у ребенка начались судороги, после чего девочка потеряла сознание. Позднее ребенок скончался в реанимации. Было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.
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Республике Тыва врачу-стоматологу, от укола которого скончалась 5-летняя пациентка, предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что врач "осознавая запрет использования лекарственных препаратов, предоставленных пациентами, а также то, что "Лидокаин" не используется для инфильтрационной анестезии пациентам в возрасте пяти лет, без предварительного проведения пробы сделал инъекцию".
Следователи сообщили, что стоматолог задержан и в ближайшее время в суде будет решаться вопрос о его аресте.
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