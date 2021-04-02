https://ria.ru/20210402/vrach-1603894037.html

В Туве предъявили обвинение врачу, после укола которого умер ребенок

В Туве предъявили обвинение врачу, после укола которого умер ребенок

Тувинскому стоматологу, после укола которого скончалась пятилетняя пациентка, предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба управления СК по республике. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T08:32

2021-04-02T08:32

2021-04-02T08:32

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

республика тыва

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. Тувинскому стоматологу, после укола которого скончалась пятилетняя пациентка, предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба управления СК по республике.Ранее сообщалось, что после визита к стоматологу пятилетняя девочка в Туве скончалась. В ведомстве отмечали, что по указанию врача были приобретены две ампулы обезболивающего средства. Во время укола у ребенка начались судороги, после чего девочка потеряла сознание. Позднее ребенок скончался в реанимации. Было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности."В Республике Тыва врачу-стоматологу, от укола которого скончалась 5-летняя пациентка, предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что врач "осознавая запрет использования лекарственных препаратов, предоставленных пациентами, а также то, что "Лидокаин" не используется для инфильтрационной анестезии пациентам в возрасте пяти лет, без предварительного проведения пробы сделал инъекцию".Следователи сообщили, что стоматолог задержан и в ближайшее время в суде будет решаться вопрос о его аресте.

https://ria.ru/20181116/1532923657.html

https://ria.ru/20170316/1490207853.html

республика тыва

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здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), республика тыва, происшествия