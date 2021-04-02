https://ria.ru/20210402/vozdukh-1603960761.html

Ученый оценил состояние воздуха в Москве после снегопада

Ученый оценил состояние воздуха в Москве после снегопада

Воздух столицы очистился от загрязнения во время вчерашнего дождя, а потом снега, во всех районах города нет превышения по содержанию загрязняющих веществ,... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T14:34

2021-04-02T14:34

2021-04-02T14:35

павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)

москва

общество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Воздух столицы очистился от загрязнения во время вчерашнего дождя, а потом снега, во всех районах города нет превышения по содержанию загрязняющих веществ, сообщил РИА Новости доцент МГУ, кандидат географических наук Павел Константинов.Утром второго апреля в Москве в течение трех часов шел снег.Он уточнил, что чистота воздуха сохранится максимум на сутки, потому что выбросы от автомобилей столицы быстро восстановят загрязнение.

https://radiosputnik.ria.ru/20210329/aprel-1603019628.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу), москва, общество