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Ученый оценил состояние воздуха в Москве после снегопада
Ученый оценил состояние воздуха в Москве после снегопада
Воздух столицы очистился от загрязнения во время вчерашнего дождя, а потом снега, во всех районах города нет превышения по содержанию загрязняющих веществ,... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T14:34
2021-04-02T14:35
павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)
москва
общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Воздух столицы очистился от загрязнения во время вчерашнего дождя, а потом снега, во всех районах города нет превышения по содержанию загрязняющих веществ, сообщил РИА Новости доцент МГУ, кандидат географических наук Павел Константинов.Утром второго апреля в Москве в течение трех часов шел снег.Он уточнил, что чистота воздуха сохранится максимум на сутки, потому что выбросы от автомобилей столицы быстро восстановят загрязнение.
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павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу), москва, общество

Ученый оценил состояние воздуха в Москве после снегопада

14:34 02.04.2021 (обновлено: 14:35 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковДевушка идет под зонтом во время снегопада в Москве
Девушка идет под зонтом во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Воздух столицы очистился от загрязнения во время вчерашнего дождя, а потом снега, во всех районах города нет превышения по содержанию загрязняющих веществ, сообщил РИА Новости доцент МГУ, кандидат географических наук Павел Константинов.
Утром второго апреля в Москве в течение трех часов шел снег.

Воздух очистился. Причина этого как раз в очищающем действии снега, который очищает атмосферу лучше, чем дождь. Ветер также способствовал очистке. Во всех районах Москвы нет превышений по загрязняющим веществам.

Кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ Павел Константинов
Павел Константинов
доцент МГУ, кандидат географических наук
Он уточнил, что чистота воздуха сохранится максимум на сутки, потому что выбросы от автомобилей столицы быстро восстановят загрязнение.
Горожане на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 02:00Сказано в эфире
Почти майское тепло и снег. В Gismeteo дали прогноз на апрель
 
Павел Константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ)МоскваОбщество
 
 
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