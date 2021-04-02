https://ria.ru/20210402/voyna-1604033473.html

В Киеве признали совместную с НАТО подготовку к войне за Крым

В Киеве признали совместную с НАТО подготовку к войне за Крым

Учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-02T20:35

2021-04-02T20:35

2021-04-03T02:02

алексей арестович

россия

прибалтика

нато

молдавия

республика крым

грузия

украина

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире UKRLife.TV.По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики. "Основной фокус — это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма. Это открытые источники, никто этого не скрывает", — добавил Арестович.В мае-июне НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны маневры Defender Europe 2021. На учениях планируют отработать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике. Из стран-партнеров активно привлекают Грузию, Молдову и Украину.Накануне Министерство обороны Украины заявило, что Вашингтон поддержит Киев "в случае эскалации российской агрессии". Как указано в сообщении, обещание Пентагона распространяется и на ситуацию в Крыму. Американская сторона также напомнила, что с 2015 года США выделили Киеву более двух миллиардов долларов помощи в сфере безопасности.В ответ на это в МИД России заявили, что разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной — очередной вымысел Киева. Москва не заинтересована в противостоянии с украинской стороной, тем более в военном, подчеркнул замглавы ведомства Андрей Руденко.Помимо этого, в минувший вторник главком ВСУ Руслан Хомчак обвинил Россию в наращивании войск у границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности. По его словам, в ответ Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что никого не должно волновать перемещение российских войск внутри страны. Как пояснил представитель Кремля, Москва принимает меры по обеспечению безопасности своих рубежей, вдоль которых фиксируют активность НАТО.

https://ria.ru/20210402/gotovnost-1603967311.html

https://ria.ru/20210402/ukraina-1603941161.html

россия

прибалтика

молдавия

республика крым

грузия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей арестович , россия, прибалтика, нато, молдавия, республика крым, грузия, украина