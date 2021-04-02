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В Киеве признали совместную с НАТО подготовку к войне за Крым
В Киеве признали совместную с НАТО подготовку к войне за Крым
Учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-02T20:35
2021-04-03T02:02
алексей арестович
россия
прибалтика
нато
молдавия
республика крым
грузия
украина
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире UKRLife.TV.По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики. "Основной фокус — это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма. Это открытые источники, никто этого не скрывает", — добавил Арестович.В мае-июне НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны маневры Defender Europe 2021. На учениях планируют отработать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике. Из стран-партнеров активно привлекают Грузию, Молдову и Украину.Накануне Министерство обороны Украины заявило, что Вашингтон поддержит Киев "в случае эскалации российской агрессии". Как указано в сообщении, обещание Пентагона распространяется и на ситуацию в Крыму. Американская сторона также напомнила, что с 2015 года США выделили Киеву более двух миллиардов долларов помощи в сфере безопасности.В ответ на это в МИД России заявили, что разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной — очередной вымысел Киева. Москва не заинтересована в противостоянии с украинской стороной, тем более в военном, подчеркнул замглавы ведомства Андрей Руденко.Помимо этого, в минувший вторник главком ВСУ Руслан Хомчак обвинил Россию в наращивании войск у границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности. По его словам, в ответ Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что никого не должно волновать перемещение российских войск внутри страны. Как пояснил представитель Кремля, Москва принимает меры по обеспечению безопасности своих рубежей, вдоль которых фиксируют активность НАТО.
https://ria.ru/20210402/gotovnost-1603967311.html
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алексей арестович , россия, прибалтика, нато, молдавия, республика крым, грузия, украина

В Киеве признали совместную с НАТО подготовку к войне за Крым

20:35 02.04.2021 (обновлено: 02:02 03.04.2021)
 
© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО
Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Sputnik / Денис Асланов
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире UKRLife.TV.

"Defender Europe 2021 — это переводится "защити Европу". Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается — ну давайте прямым текстом — война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией", — сказал дипломат.

По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики.
"Основной фокус — это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма. Это открытые источники, никто этого не скрывает", — добавил Арестович.
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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Накануне Министерство обороны Украины заявило, что Вашингтон поддержит Киев "в случае эскалации российской агрессии". Как указано в сообщении, обещание Пентагона распространяется и на ситуацию в Крыму. Американская сторона также напомнила, что с 2015 года США выделили Киеву более двух миллиардов долларов помощи в сфере безопасности.
В ответ на это в МИД России заявили, что разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной — очередной вымысел Киева. Москва не заинтересована в противостоянии с украинской стороной, тем более в военном, подчеркнул замглавы ведомства Андрей Руденко.
Помимо этого, в минувший вторник главком ВСУ Руслан Хомчак обвинил Россию в наращивании войск у границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности. По его словам, в ответ Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что никого не должно волновать перемещение российских войск внутри страны. Как пояснил представитель Кремля, Москва принимает меры по обеспечению безопасности своих рубежей, вдоль которых фиксируют активность НАТО.
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Алексей АрестовичРоссияПрибалтикаНАТОМолдавияРеспублика КрымГрузияУкраина
 
 
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