https://ria.ru/20210402/voyna-1603931868.html

В Госдуме ответили на обвинения Киева в развязывании энергетической войны

В Госдуме ответили на обвинения Киева в развязывании энергетической войны

Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет назвал чушью заявление Украины о развязывании против нее гибридной энергетической войны и... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:25

2021-04-02T12:25

2021-04-02T12:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет назвал чушью заявление Украины о развязывании против нее гибридной энергетической войны и посоветовал киевским властям заняться модернизацией своей энергосистемы.Ранее депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Россия разрушает энергетическую систему Украины путем продажи электричества по заниженным ценам. По его словам, против Украины развязана гибридная энергетическая война, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты и блоки тепловых электростанций."Все эти заявления о развязывании гибридной войны - полная чушь. Киевским властям удобно списывать свой непрофессионализм на вымышленные угрозы со стороны России. Это практика политических паразитов - разворовывать свою страну, а народу рассказывать сказку, что всему виной Россия", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Россия последние десятилетия системно развивала и модернизировала свою энергетическую систему, благодаря чему ее энергоресурсы стали более конкурентоспособны на международном рынке."В Украине вся модернизация энергосистемы проходит с помощью изоленты. Старое советское наследие подкрутили, и на этом все. Остальное - только выкачка денег с народа. Так что во всех несчастьях своих Украина виновата сама. Рыба гниет с головы", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210402/donbass-1603905016.html

https://ria.ru/20210329/voyna-1603372432.html

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михаил волынец, михаил шеремет, госдума рф, верховная рада украины, украина, в мире