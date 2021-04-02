Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210402/voyna-1603931868.html
В Госдуме ответили на обвинения Киева в развязывании энергетической войны
В Госдуме ответили на обвинения Киева в развязывании энергетической войны
Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет назвал чушью заявление Украины о развязывании против нее гибридной энергетической войны и... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:25
2021-04-02T12:25
михаил волынец
михаил шеремет
госдума рф
верховная рада украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет назвал чушью заявление Украины о развязывании против нее гибридной энергетической войны и посоветовал киевским властям заняться модернизацией своей энергосистемы.Ранее депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Россия разрушает энергетическую систему Украины путем продажи электричества по заниженным ценам. По его словам, против Украины развязана гибридная энергетическая война, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты и блоки тепловых электростанций."Все эти заявления о развязывании гибридной войны - полная чушь. Киевским властям удобно списывать свой непрофессионализм на вымышленные угрозы со стороны России. Это практика политических паразитов - разворовывать свою страну, а народу рассказывать сказку, что всему виной Россия", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Россия последние десятилетия системно развивала и модернизировала свою энергетическую систему, благодаря чему ее энергоресурсы стали более конкурентоспособны на международном рынке."В Украине вся модернизация энергосистемы проходит с помощью изоленты. Старое советское наследие подкрутили, и на этом все. Остальное - только выкачка денег с народа. Так что во всех несчастьях своих Украина виновата сама. Рыба гниет с головы", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210402/donbass-1603905016.html
https://ria.ru/20210329/voyna-1603372432.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_f15f191ccb566dc328518e7abce40752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил волынец, михаил шеремет, госдума рф, верховная рада украины, украина, в мире

В Госдуме ответили на обвинения Киева в развязывании энергетической войны

12:25 02.04.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет назвал чушью заявление Украины о развязывании против нее гибридной энергетической войны и посоветовал киевским властям заняться модернизацией своей энергосистемы.
Ранее депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Россия разрушает энергетическую систему Украины путем продажи электричества по заниженным ценам. По его словам, против Украины развязана гибридная энергетическая война, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты и блоки тепловых электростанций.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 10:11
В ЛНР назвали стратегию США по Донбассу "войной до последнего украинца"
"Все эти заявления о развязывании гибридной войны - полная чушь. Киевским властям удобно списывать свой непрофессионализм на вымышленные угрозы со стороны России. Это практика политических паразитов - разворовывать свою страну, а народу рассказывать сказку, что всему виной Россия", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Россия последние десятилетия системно развивала и модернизировала свою энергетическую систему, благодаря чему ее энергоресурсы стали более конкурентоспособны на международном рынке.
"В Украине вся модернизация энергосистемы проходит с помощью изоленты. Старое советское наследие подкрутили, и на этом все. Остальное - только выкачка денег с народа. Так что во всех несчастьях своих Украина виновата сама. Рыба гниет с головы", - добавил собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 22:01
На Украине оценили вероятность войны с Россией
 
Михаил ВолынецМихаил ШереметГосдума РФВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10В Мехико феминистки напали полицейских во время марша против насилия
04:50В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg оценило восстановление экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
Лента новостейМолния