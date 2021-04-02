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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210402/vatikan-1604048828.html
Церемония Крестного пути в Ватикане прошла на пустой площади
Церемония Крестного пути в Ватикане прошла на пустой площади
Папа Римский Франциск второй год подряд из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 возглавил церемонию Крестного пути (Via Crucis) в Великую пятницу на... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T23:15
2021-04-02T23:43
религия и мировоззрение
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
рим
ватикан
в мире
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ВАТИКАН, 2 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск второй год подряд из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 возглавил церемонию Крестного пути (Via Crucis) в Великую пятницу на площади Святого Петра в Ватикане, а не у стен Колизея, передает корреспондент РИА Новости.Вечером понтифик отслужил в Ватиканской базилике мессу Воспоминания страстей Господних, причем проповедь на ней произнес проповедник Папского дома кардинал Раньеро Канталамесса. Согласно действовавшей последние полвека традиции, вскоре после окончания торжественного богослужения понтифик должен был отправиться к Колизею, где, согласно преданию, принимали мученическую смерть первые христиане.Однако из-за пандемии, как и год назад, папа Франциск в девять часов вечера (22.00 мск) вышел на паперть собора Святого Петра, чтобы возглавить крестный ход, посвященный воспоминанию о страданиях и смерти Иисуса Христа.На сей раз церемония Via Crucis вновь прошла на пустой площади перед главным католическим храмом мира, по которой крест пронесла небольшая группа детей в сопровождении монахинь и воспитательниц с факелами в руках. Все они совершили традиционные 14 стояний Крестного пути, и во время каждого из них помимо отрывков из Евангелия были зачитаны молитвенные размышления, которые в этом году написали дети из одного из приходов Рима и скауты из итальянской области Умбрия.В этих простых и непосредственных свидетельствах нашли свое отражение печальные реалии пандемии. Кто-то из ребят рассказал о своем одиночестве в долгие месяцы локдауна, кто-то - о том, как провожал в больницу заразившегося коронавирусом дедушку, который умер через несколько дней.Воспитанники двух столичных детских домов специально для Via Crucis подготовили рисунки, иллюстрирующие новозаветный рассказ о несении креста Иисусом. Во время каждого стояния один из них был показан в ходе прямой телевизионной трансляции, которая осуществлялась сразу на десятки стран.Процессия обошла знаменитый обелиск, привезенный в Рим из Египта еще императором Калигулой, и поднялась на паперть Ватиканской базилики, где крест был передан папе Франциску. Сам он не принимал непосредственного участия в несении креста, а лишь читал молитвы. Помимо понтифика свидетелями Via Crucis стала весьма небольшая группа кардиналов, священников, монашествующих и мирян. По окончании часовой церемонии папа Римский обнял четырех детей – трех мальчиков и девочку, которые выбежали на паперть собора, и покинул площадь Святого Петра.В связи с чрезвычайными мерами по предупреждению распространения COVID-19, которые действуют сейчас в Ватикане, все богослужения и обряды Страстной недели проходят здесь с участием лишь небольшого числа представителей духовенства и мирян. Однако прямую онлайн-трансляцию всех этих событий осуществляет информационный портал Святого престола Vatican News.
https://ria.ru/20210402/vatikan-1603950658.html
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РИА Новости
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4.7
96
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Папа Римский в Страстную неделю омыл и поцеловал ноги преступникам-подросткам
Папа Римский Франциск в Великий четверг провел службу в римской тюрьме "Казаль дель Мармо", в ходе которой омыл ноги 12 малолетним преступникам. Смотрите на видео, как проходил католический обряд.
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папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), рим, ватикан, в мире

Церемония Крестного пути в Ватикане прошла на пустой площади

23:15 02.04.2021 (обновлено: 23:43 02.04.2021)
 
© AFP 2021 / GREGORIO BORGIAЦеремония Крестного пути (Via Crucis) в Великую пятницу на площади Святого Петра в Ватикане, а не у стен Колизея, вновь прошла на пустой площади из-за пандемии коронавируса.
Церемония Крестного пути (Via Crucis) в Великую пятницу на площади Святого Петра в Ватикане, а не у стен Колизея, вновь прошла на пустой площади из-за пандемии коронавируса. - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© AFP 2021 / GREGORIO BORGIA
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 2 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск второй год подряд из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 возглавил церемонию Крестного пути (Via Crucis) в Великую пятницу на площади Святого Петра в Ватикане, а не у стен Колизея, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером понтифик отслужил в Ватиканской базилике мессу Воспоминания страстей Господних, причем проповедь на ней произнес проповедник Папского дома кардинал Раньеро Канталамесса. Согласно действовавшей последние полвека традиции, вскоре после окончания торжественного богослужения понтифик должен был отправиться к Колизею, где, согласно преданию, принимали мученическую смерть первые христиане.
Однако из-за пандемии, как и год назад, папа Франциск в девять часов вечера (22.00 мск) вышел на паперть собора Святого Петра, чтобы возглавить крестный ход, посвященный воспоминанию о страданиях и смерти Иисуса Христа.
На сей раз церемония Via Crucis вновь прошла на пустой площади перед главным католическим храмом мира, по которой крест пронесла небольшая группа детей в сопровождении монахинь и воспитательниц с факелами в руках. Все они совершили традиционные 14 стояний Крестного пути, и во время каждого из них помимо отрывков из Евангелия были зачитаны молитвенные размышления, которые в этом году написали дети из одного из приходов Рима и скауты из итальянской области Умбрия.
В этих простых и непосредственных свидетельствах нашли свое отражение печальные реалии пандемии. Кто-то из ребят рассказал о своем одиночестве в долгие месяцы локдауна, кто-то - о том, как провожал в больницу заразившегося коронавирусом дедушку, который умер через несколько дней.
Папа римский Франциск в базилике Санта - Мария - ин - Арачели в Риме - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 13:38Религия и мировоззрение
Папа Франциск пообщался с бедными и бездомными в Ватикане
Воспитанники двух столичных детских домов специально для Via Crucis подготовили рисунки, иллюстрирующие новозаветный рассказ о несении креста Иисусом. Во время каждого стояния один из них был показан в ходе прямой телевизионной трансляции, которая осуществлялась сразу на десятки стран.
Процессия обошла знаменитый обелиск, привезенный в Рим из Египта еще императором Калигулой, и поднялась на паперть Ватиканской базилики, где крест был передан папе Франциску. Сам он не принимал непосредственного участия в несении креста, а лишь читал молитвы. Помимо понтифика свидетелями Via Crucis стала весьма небольшая группа кардиналов, священников, монашествующих и мирян. По окончании часовой церемонии папа Римский обнял четырех детей – трех мальчиков и девочку, которые выбежали на паперть собора, и покинул площадь Святого Петра.
В связи с чрезвычайными мерами по предупреждению распространения COVID-19, которые действуют сейчас в Ватикане, все богослужения и обряды Страстной недели проходят здесь с участием лишь небольшого числа представителей духовенства и мирян. Однако прямую онлайн-трансляцию всех этих событий осуществляет информационный портал Святого престола Vatican News.
Вопреки ограничениям: Пальмовое воскресенье у католиков
© REUTERS / Giuseppe Lami/Pool

В Ватикане второй год подряд торжества проходили в условиях жестких ограничительных мер из-за пандемии COVID-19. Папа Франциск отслужил мессу в Соборе Святого Петра в присутствии чуть более ста представителей духовенства и мирян.

Папа Франциск во время мессы в Пальмовое воскресенье в базилике Святого Петра в Ватикане
1 из 12

В Ватикане второй год подряд торжества проходили в условиях жестких ограничительных мер из-за пандемии COVID-19. Папа Франциск отслужил мессу в Соборе Святого Петра в присутствии чуть более ста представителей духовенства и мирян.

© REUTERS / Giuseppe Lami/Pool
© REUTERS / Vatican Media

В этом году на площади Святого Петра вновь не состоялась массовая процессия, в которой обычно принимали участие тысячи католиков со всего мира. Тем не менее перед литургией папа благословил пальмовые ветви.

Папа Франциск во время мессы в Пальмовое воскресенье в базилике Святого Петра в Ватикане
2 из 12

В этом году на площади Святого Петра вновь не состоялась массовая процессия, в которой обычно принимали участие тысячи католиков со всего мира. Тем не менее перед литургией папа благословил пальмовые ветви.

© REUTERS / Vatican Media
© REUTERS / Lisa Marie David

Месса в Пальмовое воскресенье дает начало обрядам Страстной седмицы.

Люди во время мессы в Пальмовое воскресенье возле National Shrine of Our Mother of Perpetual Help в Паранаке, Филиппины
3 из 12

Месса в Пальмовое воскресенье дает начало обрядам Страстной седмицы.

© REUTERS / Lisa Marie David
© REUTERS / Yamam al Shaar

Мальчики празднуют Пальмовое воскресенье у церкви в Дамаске.

Мальчики празднуют Пальмовое воскресенье у церкви в Дамаске, Сирия
4 из 12

Мальчики празднуют Пальмовое воскресенье у церкви в Дамаске.

© REUTERS / Yamam al Shaar
© REUTERS / Yamam al Shaar

Каждый верующий встречает Пальмовое воскресенье с особым изумлением, отметил понтифик в своей проповеди.

Люди празднуют Пальмовое воскресенье у церкви в Дамаске, Сирия
5 из 12

Каждый верующий встречает Пальмовое воскресенье с особым изумлением, отметил понтифик в своей проповеди.

© REUTERS / Yamam al Shaar
© REUTERS / Mohammed Salem

"Мы переходим от радости встречи Иисуса, который входит в Иерусалим, к боли видеть его приговоренным к смерти и распятым. Это внутреннее ощущение, которое будет сопровождать нас на протяжении всей Страстной недели", — сказал папа Франциск.

Месса в Пальмовое воскресенье в церкви города Газа
6 из 12

"Мы переходим от радости встречи Иисуса, который входит в Иерусалим, к боли видеть его приговоренным к смерти и распятым. Это внутреннее ощущение, которое будет сопровождать нас на протяжении всей Страстной недели", — сказал папа Франциск.

© REUTERS / Mohammed Salem
© AP Photo / Marco Ugarte

Праздник Входа Господня в Иерусалим (Пальмовое или Вербное воскресенье) отмечают за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого поста.

Актер играет Иисуса Христа во время спектакля в Пальмовое воскресенье возле собора Истапалапа в Мехико
7 из 12

Праздник Входа Господня в Иерусалим (Пальмовое или Вербное воскресенье) отмечают за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого поста.

© AP Photo / Marco Ugarte
© REUTERS / Karamallah Daher

В основе праздника лежит рассказ о том, как Иисус перед мученической кончиной и воскресением прибыл в Иерусалим.

Священник посещает районы в Южном Ливане, чтобы благословить верующих во время Пальмового воскресенья
8 из 12

В основе праздника лежит рассказ о том, как Иисус перед мученической кончиной и воскресением прибыл в Иерусалим.

© REUTERS / Karamallah Daher
© REUTERS / Ammar Awad

Народ приветствовал его как царя, бросая перед ним на дорогу пальмовые ветви.

Шествие в Пальмовое воскресенье на Елеонской горе в Иерусалиме
9 из 12

Народ приветствовал его как царя, бросая перед ним на дорогу пальмовые ветви.

© REUTERS / Ammar Awad
© AP Photo / Mahmoud Illean

Вход Иисуса Христа в Иерусалим описан всеми четырьмя евангелистами.

Монахини делают селфи во время празднования Пальмового воскресенья на Елеонской горе в Иерусалиме
10 из 12

Вход Иисуса Христа в Иерусалим описан всеми четырьмя евангелистами.

© AP Photo / Mahmoud Illean
© REUTERS / Eduardo Munoz

Праздник символизирует, с одной стороны, признание миссии Христа, а с другой — вход сына человеческого в рай.

Месса в Пальмовое воскресенье в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке, США
11 из 12

Праздник символизирует, с одной стороны, признание миссии Христа, а с другой — вход сына человеческого в рай.

© REUTERS / Eduardo Munoz
© REUTERS / Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta

Священник несет вербу в Пальмовое воскресенье в Варшаве.

Священник несет вербу в Пальмовое (вербное) воскресенье, возле церкви в Варшаве, Польша
12 из 12

Священник несет вербу в Пальмовое воскресенье в Варшаве.

© REUTERS / Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta
1 из 12

В Ватикане второй год подряд торжества проходили в условиях жестких ограничительных мер из-за пандемии COVID-19. Папа Франциск отслужил мессу в Соборе Святого Петра в присутствии чуть более ста представителей духовенства и мирян.

© REUTERS / Giuseppe Lami/Pool
2 из 12

В этом году на площади Святого Петра вновь не состоялась массовая процессия, в которой обычно принимали участие тысячи католиков со всего мира. Тем не менее перед литургией папа благословил пальмовые ветви.

© REUTERS / Vatican Media
3 из 12

Месса в Пальмовое воскресенье дает начало обрядам Страстной седмицы.

© REUTERS / Lisa Marie David
4 из 12

Мальчики празднуют Пальмовое воскресенье у церкви в Дамаске.

© REUTERS / Yamam al Shaar
5 из 12

Каждый верующий встречает Пальмовое воскресенье с особым изумлением, отметил понтифик в своей проповеди.

© REUTERS / Yamam al Shaar
6 из 12

"Мы переходим от радости встречи Иисуса, который входит в Иерусалим, к боли видеть его приговоренным к смерти и распятым. Это внутреннее ощущение, которое будет сопровождать нас на протяжении всей Страстной недели", — сказал папа Франциск.

© REUTERS / Mohammed Salem
7 из 12

Праздник Входа Господня в Иерусалим (Пальмовое или Вербное воскресенье) отмечают за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого поста.

© AP Photo / Marco Ugarte
8 из 12

В основе праздника лежит рассказ о том, как Иисус перед мученической кончиной и воскресением прибыл в Иерусалим.

© REUTERS / Karamallah Daher
9 из 12

Народ приветствовал его как царя, бросая перед ним на дорогу пальмовые ветви.

© REUTERS / Ammar Awad
10 из 12

Вход Иисуса Христа в Иерусалим описан всеми четырьмя евангелистами.

© AP Photo / Mahmoud Illean
11 из 12

Праздник символизирует, с одной стороны, признание миссии Христа, а с другой — вход сына человеческого в рай.

© REUTERS / Eduardo Munoz
12 из 12

Священник несет вербу в Пальмовое воскресенье в Варшаве.

© REUTERS / Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta
 
Религия и мировоззрениеПапа РимскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)РимВатиканВ мире
 
 
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