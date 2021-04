https://ria.ru/20210402/vatikan-1604048828.html

Церемония Крестного пути в Ватикане прошла на пустой площади

ВАТИКАН, 2 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск второй год подряд из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 возглавил церемонию Крестного пути (Via Crucis) в Великую пятницу на площади Святого Петра в Ватикане, а не у стен Колизея, передает корреспондент РИА Новости.Вечером понтифик отслужил в Ватиканской базилике мессу Воспоминания страстей Господних, причем проповедь на ней произнес проповедник Папского дома кардинал Раньеро Канталамесса. Согласно действовавшей последние полвека традиции, вскоре после окончания торжественного богослужения понтифик должен был отправиться к Колизею, где, согласно преданию, принимали мученическую смерть первые христиане.Однако из-за пандемии, как и год назад, папа Франциск в девять часов вечера (22.00 мск) вышел на паперть собора Святого Петра, чтобы возглавить крестный ход, посвященный воспоминанию о страданиях и смерти Иисуса Христа.На сей раз церемония Via Crucis вновь прошла на пустой площади перед главным католическим храмом мира, по которой крест пронесла небольшая группа детей в сопровождении монахинь и воспитательниц с факелами в руках. Все они совершили традиционные 14 стояний Крестного пути, и во время каждого из них помимо отрывков из Евангелия были зачитаны молитвенные размышления, которые в этом году написали дети из одного из приходов Рима и скауты из итальянской области Умбрия.В этих простых и непосредственных свидетельствах нашли свое отражение печальные реалии пандемии. Кто-то из ребят рассказал о своем одиночестве в долгие месяцы локдауна, кто-то - о том, как провожал в больницу заразившегося коронавирусом дедушку, который умер через несколько дней.Воспитанники двух столичных детских домов специально для Via Crucis подготовили рисунки, иллюстрирующие новозаветный рассказ о несении креста Иисусом. Во время каждого стояния один из них был показан в ходе прямой телевизионной трансляции, которая осуществлялась сразу на десятки стран.Процессия обошла знаменитый обелиск, привезенный в Рим из Египта еще императором Калигулой, и поднялась на паперть Ватиканской базилики, где крест был передан папе Франциску. Сам он не принимал непосредственного участия в несении креста, а лишь читал молитвы. Помимо понтифика свидетелями Via Crucis стала весьма небольшая группа кардиналов, священников, монашествующих и мирян. По окончании часовой церемонии папа Римский обнял четырех детей – трех мальчиков и девочку, которые выбежали на паперть собора, и покинул площадь Святого Петра.В связи с чрезвычайными мерами по предупреждению распространения COVID-19, которые действуют сейчас в Ватикане, все богослужения и обряды Страстной недели проходят здесь с участием лишь небольшого числа представителей духовенства и мирян. Однако прямую онлайн-трансляцию всех этих событий осуществляет информационный портал Святого престола Vatican News.

Новости

