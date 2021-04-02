Церемония Крестного пути в Ватикане прошла на пустой площади

ВАТИКАН, 2 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск второй год подряд из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 возглавил церемонию Крестного пути (Via Crucis) в Великую пятницу на площади Святого Петра в Ватикане, а не у стен Колизея, передает корреспондент РИА Новости.Вечером понтифик отслужил в Ватиканской базилике мессу Воспоминания страстей Господних, причем проповедь на ней произнес проповедник Папского дома кардинал Раньеро Канталамесса. Согласно действовавшей последние полвека традиции, вскоре после окончания торжественного богослужения понтифик должен был отправиться к Колизею, где, согласно преданию, принимали мученическую смерть первые христиане.Однако из-за пандемии, как и год назад, папа Франциск в девять часов вечера (22.00 мск) вышел на паперть собора Святого Петра, чтобы возглавить крестный ход, посвященный воспоминанию о страданиях и смерти Иисуса Христа.На сей раз церемония Via Crucis вновь прошла на пустой площади перед главным католическим храмом мира, по которой крест пронесла небольшая группа детей в сопровождении монахинь и воспитательниц с факелами в руках. Все они совершили традиционные 14 стояний Крестного пути, и во время каждого из них помимо отрывков из Евангелия были зачитаны молитвенные размышления, которые в этом году написали дети из одного из приходов Рима и скауты из итальянской области Умбрия.В этих простых и непосредственных свидетельствах нашли свое отражение печальные реалии пандемии. Кто-то из ребят рассказал о своем одиночестве в долгие месяцы локдауна, кто-то - о том, как провожал в больницу заразившегося коронавирусом дедушку, который умер через несколько дней.Воспитанники двух столичных детских домов специально для Via Crucis подготовили рисунки, иллюстрирующие новозаветный рассказ о несении креста Иисусом. Во время каждого стояния один из них был показан в ходе прямой телевизионной трансляции, которая осуществлялась сразу на десятки стран.Процессия обошла знаменитый обелиск, привезенный в Рим из Египта еще императором Калигулой, и поднялась на паперть Ватиканской базилики, где крест был передан папе Франциску. Сам он не принимал непосредственного участия в несении креста, а лишь читал молитвы. Помимо понтифика свидетелями Via Crucis стала весьма небольшая группа кардиналов, священников, монашествующих и мирян. По окончании часовой церемонии папа Римский обнял четырех детей – трех мальчиков и девочку, которые выбежали на паперть собора, и покинул площадь Святого Петра.В связи с чрезвычайными мерами по предупреждению распространения COVID-19, которые действуют сейчас в Ватикане, все богослужения и обряды Страстной недели проходят здесь с участием лишь небольшого числа представителей духовенства и мирян. Однако прямую онлайн-трансляцию всех этих событий осуществляет информационный портал Святого престола Vatican News.
https://ria.ru/20210402/vatikan-1603950658.html
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353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Папа Римский в Страстную неделю омыл и поцеловал ноги преступникам-подросткам
Папа Римский Франциск в Великий четверг провел службу в римской тюрьме "Казаль дель Мармо", в ходе которой омыл ноги 12 малолетним преступникам. Смотрите на видео, как проходил католический обряд.
ВАТИКАН, 2 апр – РИА Новости, Сергей Старцев.Папа РимскийФранциск второй год подряд из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 возглавил церемонию Крестного пути (Via Crucis) в Великую пятницу на площади Святого Петра в Ватикане, а не у стен Колизея, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером понтифик отслужил в Ватиканской базилике мессу Воспоминания страстей Господних, причем проповедь на ней произнес проповедник Папского дома кардинал Раньеро Канталамесса. Согласно действовавшей последние полвека традиции, вскоре после окончания торжественного богослужения понтифик должен был отправиться к Колизею, где, согласно преданию, принимали мученическую смерть первые христиане.
Однако из-за пандемии, как и год назад, папа Франциск в девять часов вечера (22.00 мск) вышел на паперть собора Святого Петра, чтобы возглавить крестный ход, посвященный воспоминанию о страданиях и смерти Иисуса Христа.
На сей раз церемония Via Crucis вновь прошла на пустой площади перед главным католическим храмом мира, по которой крест пронесла небольшая группа детей в сопровождении монахинь и воспитательниц с факелами в руках. Все они совершили традиционные 14 стояний Крестного пути, и во время каждого из них помимо отрывков из Евангелия были зачитаны молитвенные размышления, которые в этом году написали дети из одного из приходов Рима и скауты из итальянской области Умбрия.
В этих простых и непосредственных свидетельствах нашли свое отражение печальные реалии пандемии. Кто-то из ребят рассказал о своем одиночестве в долгие месяцы локдауна, кто-то - о том, как провожал в больницу заразившегося коронавирусом дедушку, который умер через несколько дней.
Воспитанники двух столичных детских домов специально для Via Crucis подготовили рисунки, иллюстрирующие новозаветный рассказ о несении креста Иисусом. Во время каждого стояния один из них был показан в ходе прямой телевизионной трансляции, которая осуществлялась сразу на десятки стран.
Процессия обошла знаменитый обелиск, привезенный в Рим из Египта еще императором Калигулой, и поднялась на паперть Ватиканской базилики, где крест был передан папе Франциску. Сам он не принимал непосредственного участия в несении креста, а лишь читал молитвы. Помимо понтифика свидетелями Via Crucis стала весьма небольшая группа кардиналов, священников, монашествующих и мирян. По окончании часовой церемонии папа Римский обнял четырех детей – трех мальчиков и девочку, которые выбежали на паперть собора, и покинул площадь Святого Петра.
В связи с чрезвычайными мерами по предупреждению распространения COVID-19, которые действуют сейчас в Ватикане, все богослужения и обряды Страстной недели проходят здесь с участием лишь небольшого числа представителей духовенства и мирян. Однако прямую онлайн-трансляцию всех этих событий осуществляет информационный портал Святого престола Vatican News.
В Ватикане второй год подряд торжества проходили в условиях жестких ограничительных мер из-за пандемии COVID-19. Папа Франциск отслужил мессу в Соборе Святого Петра в присутствии чуть более ста представителей духовенства и мирян.
1 из 12
В Ватикане второй год подряд торжества проходили в условиях жестких ограничительных мер из-за пандемии COVID-19. Папа Франциск отслужил мессу в Соборе Святого Петра в присутствии чуть более ста представителей духовенства и мирян.
В этом году на площади Святого Петра вновь не состоялась массовая процессия, в которой обычно принимали участие тысячи католиков со всего мира. Тем не менее перед литургией папа благословил пальмовые ветви.
2 из 12
В этом году на площади Святого Петра вновь не состоялась массовая процессия, в которой обычно принимали участие тысячи католиков со всего мира. Тем не менее перед литургией папа благословил пальмовые ветви.
"Мы переходим от радости встречи Иисуса, который входит в Иерусалим, к боли видеть его приговоренным к смерти и распятым. Это внутреннее ощущение, которое будет сопровождать нас на протяжении всей Страстной недели", — сказал папа Франциск.
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"Мы переходим от радости встречи Иисуса, который входит в Иерусалим, к боли видеть его приговоренным к смерти и распятым. Это внутреннее ощущение, которое будет сопровождать нас на протяжении всей Страстной недели", — сказал папа Франциск.
В Ватикане второй год подряд торжества проходили в условиях жестких ограничительных мер из-за пандемии COVID-19. Папа Франциск отслужил мессу в Соборе Святого Петра в присутствии чуть более ста представителей духовенства и мирян.
В этом году на площади Святого Петра вновь не состоялась массовая процессия, в которой обычно принимали участие тысячи католиков со всего мира. Тем не менее перед литургией папа благословил пальмовые ветви.
"Мы переходим от радости встречи Иисуса, который входит в Иерусалим, к боли видеть его приговоренным к смерти и распятым. Это внутреннее ощущение, которое будет сопровождать нас на протяжении всей Страстной недели", — сказал папа Франциск.
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