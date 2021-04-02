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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210402/vaktsina-1603926348.html
Гинцбург: "Спутник V" одинаково защищает от COVID-19 людей всех возрастов
Гинцбург: "Спутник V" одинаково защищает от COVID-19 людей всех возрастов
Вакцина "Спутник V" одинаково хорошо защищает от коронавируса людей разных возрастов, данные по всем возрастным группам фактически равномерные, заявил директор... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:59
2021-04-02T11:59
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Вакцина "Спутник V" одинаково хорошо защищает от коронавируса людей разных возрастов, данные по всем возрастным группам фактически равномерные, заявил директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург."Было показано, что распределение эффективности – и иммунологической, и эпидемиологической – равномерно, фактически, по всем возрастным группам нашего населения, которые получили эту вакцину. То есть и 18, и 30-летние, и 70-летние одинаково хорошо защищаются этим препаратом", - сказал Гинцбург в интервью РИА Новости.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
https://ria.ru/20210402/vaktsinatsiya-1603904258.html
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество

Гинцбург: "Спутник V" одинаково защищает от COVID-19 людей всех возрастов

11:59 02.04.2021
 
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Вакцина "Спутник V" одинаково хорошо защищает от коронавируса людей разных возрастов, данные по всем возрастным группам фактически равномерные, заявил директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.
"Было показано, что распределение эффективности – и иммунологической, и эпидемиологической – равномерно, фактически, по всем возрастным группам нашего населения, которые получили эту вакцину. То есть и 18, и 30-летние, и 70-летние одинаково хорошо защищаются этим препаратом", - сказал Гинцбург в интервью РИА Новости.
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Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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