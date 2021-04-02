https://ria.ru/20210402/vaktsina-1603926348.html

Гинцбург: "Спутник V" одинаково защищает от COVID-19 людей всех возрастов

Гинцбург: "Спутник V" одинаково защищает от COVID-19 людей всех возрастов

Вакцина "Спутник V" одинаково хорошо защищает от коронавируса людей разных возрастов, данные по всем возрастным группам фактически равномерные, заявил директор... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T11:59

2021-04-02T11:59

2021-04-02T11:59

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

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александр гинцбург

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Вакцина "Спутник V" одинаково хорошо защищает от коронавируса людей разных возрастов, данные по всем возрастным группам фактически равномерные, заявил директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург."Было показано, что распределение эффективности – и иммунологической, и эпидемиологической – равномерно, фактически, по всем возрастным группам нашего населения, которые получили эту вакцину. То есть и 18, и 30-летние, и 70-летние одинаково хорошо защищаются этим препаратом", - сказал Гинцбург в интервью РИА Новости.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

https://ria.ru/20210402/vaktsinatsiya-1603904258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество