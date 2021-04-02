https://ria.ru/20210402/vaktsina-1603914652.html
Гинцбург рассказал об особенностях вакцины от COVID-19 в виде капель
Гинцбург рассказал об особенностях вакцины от COVID-19 в виде капель
Вакцина от коронавируса в виде капель для носа, над которой работает "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России", не будет вызывать таких... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:05
2021-04-02T11:05
2021-04-02T11:06
распространение коронавируса
александр гинцбург
анастасия ракова
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Вакцина от коронавируса в виде капель для носа, над которой работает "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России", не будет вызывать таких побочных эффектов, как температура и головная боль, сообщил в интервью РИА Новости директор центра Александр Гинцбург."Даже те незначительные побочные явления, которые сейчас присутствуют, - в виде головной боли, возможного поднятия температуры - при интерназальном введении явно будут отсутствовать, потому что это препарат местного назначения и системных реакций в виде температуры не вызовет", - сказал Гинцбург.Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что назальная форма "Спутник V" тоже будет двухкомпонентной, но со спреем, вводить ее смогут только врачи.
https://ria.ru/20210401/kovid-1603776534.html
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александр гинцбург, анастасия ракова , москва, общество