https://ria.ru/20210402/vaktsina-1603911577.html
Центр Гамалеи начал испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа
Центр Гамалеи начал испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа
Доклинические испытания назальной вакцины от коронавируса начинаются в "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России", сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T10:47
2021-04-02T10:47
2021-04-02T12:06
коронавирус в россии
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россия
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
общество
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Доклинические испытания назальной вакцины от коронавируса начинаются в "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России", сообщил в интервью РИА Новости директор центра Александр Гинцбург."Мы получили патент на назальную вакцину. Сейчас начинаются фактически доклинические испытания", - сказал Гинцбург.Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщала, что назальная форма "Спутник V" тоже будет двухкомпонентной, но со спреем, вводить ее смогут только врачи.
https://ria.ru/20210402/vaktsina-1603888874.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), общество