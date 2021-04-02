https://ria.ru/20210402/vaktsina-1603911577.html

Центр Гамалеи начал испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Центр Гамалеи начал испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Доклинические испытания назальной вакцины от коронавируса начинаются в "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России", сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T10:47

2021-04-02T10:47

2021-04-02T12:06

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

общество

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Доклинические испытания назальной вакцины от коронавируса начинаются в "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России", сообщил в интервью РИА Новости директор центра Александр Гинцбург."Мы получили патент на назальную вакцину. Сейчас начинаются фактически доклинические испытания", - сказал Гинцбург.Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщала, что назальная форма "Спутник V" тоже будет двухкомпонентной, но со спреем, вводить ее смогут только врачи.

https://ria.ru/20210402/vaktsina-1603888874.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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