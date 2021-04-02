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Центр Гамалеи начал испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа
Центр Гамалеи начал испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа
Доклинические испытания назальной вакцины от коронавируса начинаются в "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России", сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T10:47
2021-04-02T12:06
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
общество
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Доклинические испытания назальной вакцины от коронавируса начинаются в "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России", сообщил в интервью РИА Новости директор центра Александр Гинцбург."Мы получили патент на назальную вакцину. Сейчас начинаются фактически доклинические испытания", - сказал Гинцбург.Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщала, что назальная форма "Спутник V" тоже будет двухкомпонентной, но со спреем, вводить ее смогут только врачи.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), общество

Центр Гамалеи начал испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

10:47 02.04.2021 (обновлено: 12:06 02.04.2021)
 
© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Доклинические испытания назальной вакцины от коронавируса начинаются в "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России", сообщил в интервью РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
"Мы получили патент на назальную вакцину. Сейчас начинаются фактически доклинические испытания", - сказал Гинцбург.
Медицинский работник с ампулой вакцины - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 06:05Распространение коронавируса
В Центре Гамалеи научились модернизировать вакцину от COVID-19 за два дня
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщала, что назальная форма "Спутник V" тоже будет двухкомпонентной, но со спреем, вводить ее смогут только врачи.
 
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