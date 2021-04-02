https://ria.ru/20210402/vaktsina-1603888874.html
В Центре Гамалеи научились модернизировать вакцину от COVID-19 за два дня
В Центре Гамалеи научились модернизировать вакцину от COVID-19 за два дня
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал механизм обновления вакцины от коронавируса, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T06:05
2021-04-02T06:05
2021-04-02T09:06
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
общество
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал механизм обновления вакцины от коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости директор учреждения Александр Гинцбург.По словам Гинцбурга, сейчас обсуждается вопрос, нужно ли в этом случае проводить все фазы испытаний новой вакцины. Он напомнил, что в мировой практике есть примеры, когда препарат проверяли на ограниченной выборке до ста человек."Если он дает такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, запускать его сразу же можно в массовое производство. Надеюсь, в ближайшее время аналогичные акты будут приняты и у нас", — сказал ученый.В августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, она получила название "Спутник V". Препарат создали на изученной платформе аденовирусных векторов человека. Сейчас идут пострегистрационные испытания.Также в России зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.В середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2 — VUI-202012/01. Позже стало известно, что она распространяется на 70% (по другим оценкам, на 56%) быстрее исходника. Кроме того, в Минздраве ЮАР также сообщали, что генетики выявили новую для страны мутацию, названную 501.V2. В ВОЗ подтвердили ее большую заразность. Новый вариант SARS-CoV-2 обнаружили и в Бразилии, а также в Индии и некоторых других странах.
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коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, общество
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости.
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал механизм обновления вакцины от коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости директор учреждения Александр Гинцбург
.
"Это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка, с измененной первичной структурой, буквально в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор, и практически у вас генно-инженерная конструкция, которая позволяет ее использовать в качестве вакцинного препарата, готова", — пояснил он.
По словам Гинцбурга, сейчас обсуждается вопрос, нужно ли в этом случае проводить все фазы испытаний новой вакцины. Он напомнил, что в мировой практике есть примеры, когда препарат проверяли на ограниченной выборке до ста человек.
"Если он дает такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, запускать его сразу же можно в массовое производство. Надеюсь, в ближайшее время аналогичные акты будут приняты и у нас", — сказал ученый.
В августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, она получила название "Спутник V". Препарат создали на изученной платформе аденовирусных векторов человека. Сейчас идут пострегистрационные испытания.
Также в России зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор" Роспотребнадзора
и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН
.
В середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2 — VUI-202012/01. Позже стало известно, что она распространяется на 70% (по другим оценкам, на 56%) быстрее исходника. Кроме того, в Минздраве ЮАР также сообщали, что генетики выявили новую для страны мутацию, названную 501.V2. В ВОЗ подтвердили ее большую заразность. Новый вариант SARS-CoV-2 обнаружили и в Бразилии, а также в Индии и некоторых других странах.