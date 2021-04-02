https://ria.ru/20210402/vaktsina-1603888874.html

В Центре Гамалеи научились модернизировать вакцину от COVID-19 за два дня

В Центре Гамалеи научились модернизировать вакцину от COVID-19 за два дня

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал механизм обновления вакцины от коронавируса, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T06:05

2021-04-02T06:05

2021-04-02T09:06

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603675476_0:27:3173:1812_1920x0_80_0_0_94f67a78a2d1191ed6c5c1cd42f6f1c7.jpg

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал механизм обновления вакцины от коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости директор учреждения Александр Гинцбург.По словам Гинцбурга, сейчас обсуждается вопрос, нужно ли в этом случае проводить все фазы испытаний новой вакцины. Он напомнил, что в мировой практике есть примеры, когда препарат проверяли на ограниченной выборке до ста человек."Если он дает такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, запускать его сразу же можно в массовое производство. Надеюсь, в ближайшее время аналогичные акты будут приняты и у нас", — сказал ученый.В августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, она получила название "Спутник V". Препарат создали на изученной платформе аденовирусных векторов человека. Сейчас идут пострегистрационные испытания.Также в России зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.В середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2 — VUI-202012/01. Позже стало известно, что она распространяется на 70% (по другим оценкам, на 56%) быстрее исходника. Кроме того, в Минздраве ЮАР также сообщали, что генетики выявили новую для страны мутацию, названную 501.V2. В ВОЗ подтвердили ее большую заразность. Новый вариант SARS-CoV-2 обнаружили и в Бразилии, а также в Индии и некоторых других странах.

https://ria.ru/20210402/vaktsina-1603886821.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, общество