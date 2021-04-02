Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210402/vaktsina-1603888874.html
В Центре Гамалеи научились модернизировать вакцину от COVID-19 за два дня
В Центре Гамалеи научились модернизировать вакцину от COVID-19 за два дня
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал механизм обновления вакцины от коронавируса, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T06:05
2021-04-02T09:06
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603675476_0:27:3173:1812_1920x0_80_0_0_94f67a78a2d1191ed6c5c1cd42f6f1c7.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал механизм обновления вакцины от коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости директор учреждения Александр Гинцбург.По словам Гинцбурга, сейчас обсуждается вопрос, нужно ли в этом случае проводить все фазы испытаний новой вакцины. Он напомнил, что в мировой практике есть примеры, когда препарат проверяли на ограниченной выборке до ста человек."Если он дает такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, запускать его сразу же можно в массовое производство. Надеюсь, в ближайшее время аналогичные акты будут приняты и у нас", — сказал ученый.В августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, она получила название "Спутник V". Препарат создали на изученной платформе аденовирусных векторов человека. Сейчас идут пострегистрационные испытания.Также в России зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.В середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2 — VUI-202012/01. Позже стало известно, что она распространяется на 70% (по другим оценкам, на 56%) быстрее исходника. Кроме того, в Минздраве ЮАР также сообщали, что генетики выявили новую для страны мутацию, названную 501.V2. В ВОЗ подтвердили ее большую заразность. Новый вариант SARS-CoV-2 обнаружили и в Бразилии, а также в Индии и некоторых других странах.
https://ria.ru/20210402/vaktsina-1603886821.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603675476_442:0:3173:2048_1920x0_80_0_0_23b5c8e17abfb63bba07c3a699708196.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, общество

В Центре Гамалеи научились модернизировать вакцину от COVID-19 за два дня

06:05 02.04.2021 (обновлено: 09:06 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины
 Медицинский работник с ампулой вакцины - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал механизм обновления вакцины от коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости директор учреждения Александр Гинцбург.

"Это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка, с измененной первичной структурой, буквально в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор, и практически у вас генно-инженерная конструкция, которая позволяет ее использовать в качестве вакцинного препарата, готова", — пояснил он.

По словам Гинцбурга, сейчас обсуждается вопрос, нужно ли в этом случае проводить все фазы испытаний новой вакцины. Он напомнил, что в мировой практике есть примеры, когда препарат проверяли на ограниченной выборке до ста человек.
"Если он дает такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, запускать его сразу же можно в массовое производство. Надеюсь, в ближайшее время аналогичные акты будут приняты и у нас", — сказал ученый.
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 03:04Распространение коронавируса
Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершатся в июне
В августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, она получила название "Спутник V". Препарат создали на изученной платформе аденовирусных векторов человека. Сейчас идут пострегистрационные испытания.
Также в России зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.
В середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2 — VUI-202012/01. Позже стало известно, что она распространяется на 70% (по другим оценкам, на 56%) быстрее исходника. Кроме того, в Минздраве ЮАР также сообщали, что генетики выявили новую для страны мутацию, названную 501.V2. В ВОЗ подтвердили ее большую заразность. Новый вариант SARS-CoV-2 обнаружили и в Бразилии, а также в Индии и некоторых других странах.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10В Мехико феминистки напали полицейских во время марша против насилия
04:50В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg оценило восстановление экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
Лента новостейМолния