https://ria.ru/20210402/upts-1603921454.html

УПЦ просит власти Украины отменить законы, нарушающие права верующих

УПЦ просит власти Украины отменить законы, нарушающие права верующих

Верующие канонической Украинской православной церкви ( УПЦ) требуют от властей страны отменить законы, которые привели к "напряжению в религиозной сфере" на... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T11:39

2021-04-02T11:39

2021-04-02T11:39

религия и мировоззрение

православная церковь украины (пцу)

константинопольский патриархат

украинская православная церковь

петр порошенко

киев

украина

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КИЕВ, 2 апр - РИА Новости. Верующие канонической Украинской православной церкви ( УПЦ) требуют от властей страны отменить законы, которые привели к "напряжению в религиозной сфере" на Украине и нарушающие права прихожан, заявил глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент."Некоторые законы, которые приняла Верховная рада предыдущей каденции, делают невозможной нормальную деятельность религиозных общин УПЦ. В частности, заблокированы любые изменения в уставную документацию общин, невозможно создать новую религиозную общину, оформить правовые отношения относительно имущественных вопросов. Мы наблюдаем ряд законодательных инициатив уже новой Рады, которые более грубо нарушают свободу совести и принципы правового государства", - рассказал Климент на пресс-конференции.Он добавил, что на данный момент существует около десяти законопроектов, "которые несут опасность для верующих УПЦ и их прав на религиозные убеждения".В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась.В декабре 2018 года на Украине вступил в силу закон, который мог лишить каноническую УПЦ ее названия. Минкульт Украины обязал ряд религиозных организаций изменить свои названия. Однако УПЦ оспорила такой приказ Минкульта и выиграла в судах первой и апелляционной инстанции. Тогда Минкульт обратился с кассационной жалобой в Верховный суд. Суд позже оставил в силе решение судов предыдущих инстанций относительно запрета на переименование канонической Украинской православной церкви.

https://ria.ru/20210401/goneniya-1603831958.html

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украина

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православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, украинская православная церковь, петр порошенко, киев, украина