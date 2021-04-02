https://ria.ru/20210402/ulyanov-1603974305.html

Ульянов назвал условие возвращения США к СВПД

Ульянов назвал условие возвращения США к СВПД

Возможное возвращение США к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) потребует полного соблюдения Вашингтоном ядерной сделки, заявил постпред России при РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T15:36

2021-04-02T15:36

2021-04-02T15:36

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

дональд трамп

михаил ульянов

совет безопасности оон

вена

сша

в мире

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ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. Возможное возвращение США к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) потребует полного соблюдения Вашингтоном ядерной сделки, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Возможное возвращение США к СВПД, очевидно, потребует полного соблюдения Вашингтоном ядерной сделки и резолюции 2231 СБ ООН", - написал Ульянов в Twitter.В пятницу Совместная комиссия СВПД по иранскому ядерному досье провела видеоконференцию на уровне политдиректоров, на которой обсуждалось возможное возвращение США в сделку. Следующая очная встреча комиссии должна пройти 6 апреля в Вене.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

https://ria.ru/20210402/vena-1603966064.html

вена

сша

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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, михаил ульянов, совет безопасности оон, вена, сша, в мире