Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210402/ulyanov-1603974305.html
Ульянов назвал условие возвращения США к СВПД
Ульянов назвал условие возвращения США к СВПД
Возможное возвращение США к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) потребует полного соблюдения Вашингтоном ядерной сделки, заявил постпред России при РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:36
2021-04-02T15:36
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
дональд трамп
михаил ульянов
совет безопасности оон
вена
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150807/09/1508070918_0:283:2500:1689_1920x0_80_0_0_74b897863ce162847aaba4d4d446a27a.jpg
ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. Возможное возвращение США к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) потребует полного соблюдения Вашингтоном ядерной сделки, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Возможное возвращение США к СВПД, очевидно, потребует полного соблюдения Вашингтоном ядерной сделки и резолюции 2231 СБ ООН", - написал Ульянов в Twitter.В пятницу Совместная комиссия СВПД по иранскому ядерному досье провела видеоконференцию на уровне политдиректоров, на которой обсуждалось возможное возвращение США в сделку. Следующая очная встреча комиссии должна пройти 6 апреля в Вене.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
https://ria.ru/20210402/vena-1603966064.html
вена
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150807/09/1508070918_236:0:2500:1698_1920x0_80_0_0_926f0d33fa65208aa481995f0dc5c2ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, михаил ульянов, совет безопасности оон, вена, сша, в мире

Ульянов назвал условие возвращения США к СВПД

15:36 02.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМихаил Ульянов во время совместного брифинга МИД России, Минобороны России и Минпромторга России
Михаил Ульянов во время совместного брифинга МИД России, Минобороны России и Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. Возможное возвращение США к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) потребует полного соблюдения Вашингтоном ядерной сделки, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Возможное возвращение США к СВПД, очевидно, потребует полного соблюдения Вашингтоном ядерной сделки и резолюции 2231 СБ ООН", - написал Ульянов в Twitter.
В пятницу Совместная комиссия СВПД по иранскому ядерному досье провела видеоконференцию на уровне политдиректоров, на которой обсуждалось возможное возвращение США в сделку. Следующая очная встреча комиссии должна пройти 6 апреля в Вене.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 15:00
Заседание комиссии по СВПД пройдет в Вене 6 апреля, сообщили в МИД
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Дональд ТрампМихаил УльяновСовет Безопасности ООНВенаСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10В Мехико феминистки напали полицейских во время марша против насилия
04:50В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg оценило восстановление экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
Лента новостейМолния