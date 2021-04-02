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Украина разрешила ввоз газетной бумаги из России
Украина разрешила ввоз газетной бумаги из России
Кабинет министров Украины исключил из перечня товаров, которые запрещено импортировать из России, газетную бумагу, соответствующее постановление опубликовано на РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-02T21:25
2021-04-03T05:02
россия
украина
экономика
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КИЕВ, 2 апр – РИА Новости. Кабинет министров Украины исключил из перечня товаров, которые запрещено импортировать из России, газетную бумагу, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.Кабинет министров Украины запретил с 10 апреля ввозить из России пшеницу, подсолнечное масло, моющие средства, бумагу и изделия из нее. Перечень запрещенных товаров пополнился, в частности, моющими, поверхностно-активными веществами, газетной бумагой, картоном, крафт-бумагой и крафт-картоном, туалетной бумагой, косметическими салфетками, полотенцами для рук, скатертями и салфетками. Позже соответствующее постановление исчезло с правительственного сайта.Как следует из постановления, которое повторно опубликовано на сайте украинского правительства, в списке изменений среди товаров, которые запрещены к ввозу на территорию Украины больше нет газетной бумаги.Все остальные позиции остались неизменными.Отмечается, что постановление вступает в силу через десять дней после его опубликования. При этом дата на нем теперь стоит 1 апреля. Предыдущее постановление было опубликовано 31 марта.Правительство Украины с 2016 года ввело эмбарго на ряд российских товаров, список неоднократно расширялся.
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россия, украина, экономика

Украина разрешила ввоз газетной бумаги из России

21:25 02.04.2021 (обновлено: 05:02 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовУкраинский пограничник
Украинский пограничник - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КИЕВ, 2 апр – РИА Новости. Кабинет министров Украины исключил из перечня товаров, которые запрещено импортировать из России, газетную бумагу, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Кабинет министров Украины запретил с 10 апреля ввозить из России пшеницу, подсолнечное масло, моющие средства, бумагу и изделия из нее. Перечень запрещенных товаров пополнился, в частности, моющими, поверхностно-активными веществами, газетной бумагой, картоном, крафт-бумагой и крафт-картоном, туалетной бумагой, косметическими салфетками, полотенцами для рук, скатертями и салфетками. Позже соответствующее постановление исчезло с правительственного сайта.
Как следует из постановления, которое повторно опубликовано на сайте украинского правительства, в списке изменений среди товаров, которые запрещены к ввозу на территорию Украины больше нет газетной бумаги.
Все остальные позиции остались неизменными.
Отмечается, что постановление вступает в силу через десять дней после его опубликования. При этом дата на нем теперь стоит 1 апреля. Предыдущее постановление было опубликовано 31 марта.
Правительство Украины с 2016 года ввело эмбарго на ряд российских товаров, список неоднократно расширялся.
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