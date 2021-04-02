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Псаки обвинила Россию в дезинформации о ситуации на границе с Украиной
Псаки обвинила Россию в дезинформации о ситуации на границе с Украиной
Вашингтон выразил озабоченность "дезинформацией" со стороны РФ о событиях на границе с Украиной, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T20:35
2021-04-02T23:34
дженнифер псаки
верховная рада украины
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Вашингтон выразил озабоченность "дезинформацией" со стороны РФ о событиях на границе с Украиной, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы видели это кино и раньше: Россия ведет кампанию по дезинформации в отношении своей агрессии на границе с Украиной. Определённо, мы следим за этим, мы озабочены этим и мы продолжим говорить об этом с этой площадки и с нашими европейскими партнёрами", - сказала Псаки.Ранее в пятницу президент США Джо Байден провел первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил по итогам переговоров Белый дом, стороны обсудили сообщения о якобы наращивании военного присутствия РФ у границ Украины и усилия Киева по борьбе с коррупцией.В пятницу пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210402/donbass-1604032202.html
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дженнифер псаки, верховная рада украины, владимир зеленский, джо байден, дмитрий песков, москва, вашингтон (город), киев, в мире

Псаки обвинила Россию в дезинформации о ситуации на границе с Украиной

20:35 02.04.2021 (обновлено: 23:34 02.04.2021)
 
© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Вашингтон выразил озабоченность "дезинформацией" со стороны РФ о событиях на границе с Украиной, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы видели это кино и раньше: Россия ведет кампанию по дезинформации в отношении своей агрессии на границе с Украиной. Определённо, мы следим за этим, мы озабочены этим и мы продолжим говорить об этом с этой площадки и с нашими европейскими партнёрами", - сказала Псаки.
Военнослужащий ВСУ на востоке Украины. 26 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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Ранее в пятницу президент США Джо Байден провел первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил по итогам переговоров Белый дом, стороны обсудили сообщения о якобы наращивании военного присутствия РФ у границ Украины и усилия Киева по борьбе с коррупцией.
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Дженнифер ПсакиВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийДжо БайденДмитрий ПесковМоскваВашингтон (город)КиевВ мире
 
 
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