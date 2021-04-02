https://ria.ru/20210402/ukraina-1604033627.html
Псаки обвинила Россию в дезинформации о ситуации на границе с Украиной
Псаки обвинила Россию в дезинформации о ситуации на границе с Украиной
Вашингтон выразил озабоченность "дезинформацией" со стороны РФ о событиях на границе с Украиной, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T20:35
2021-04-02T20:35
2021-04-02T23:34
дженнифер псаки
верховная рада украины
владимир зеленский
джо байден
дмитрий песков
москва
вашингтон (город)
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc881852651577ca91f8ab0f61537f32.jpg
ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Вашингтон выразил озабоченность "дезинформацией" со стороны РФ о событиях на границе с Украиной, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы видели это кино и раньше: Россия ведет кампанию по дезинформации в отношении своей агрессии на границе с Украиной. Определённо, мы следим за этим, мы озабочены этим и мы продолжим говорить об этом с этой площадки и с нашими европейскими партнёрами", - сказала Псаки.Ранее в пятницу президент США Джо Байден провел первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил по итогам переговоров Белый дом, стороны обсудили сообщения о якобы наращивании военного присутствия РФ у границ Украины и усилия Киева по борьбе с коррупцией.В пятницу пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210402/donbass-1604032202.html
https://ria.ru/20210402/donbass-1603941048.html
москва
вашингтон (город)
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202059_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_1603fd74fe463e43ff86913b26308c4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дженнифер псаки, верховная рада украины, владимир зеленский, джо байден, дмитрий песков, москва, вашингтон (город), киев, в мире