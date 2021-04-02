https://ria.ru/20210402/ukraina-1604033627.html

Псаки обвинила Россию в дезинформации о ситуации на границе с Украиной

Псаки обвинила Россию в дезинформации о ситуации на границе с Украиной

Вашингтон выразил озабоченность "дезинформацией" со стороны РФ о событиях на границе с Украиной, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T20:35

2021-04-02T20:35

2021-04-02T23:34

дженнифер псаки

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ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Вашингтон выразил озабоченность "дезинформацией" со стороны РФ о событиях на границе с Украиной, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы видели это кино и раньше: Россия ведет кампанию по дезинформации в отношении своей агрессии на границе с Украиной. Определённо, мы следим за этим, мы озабочены этим и мы продолжим говорить об этом с этой площадки и с нашими европейскими партнёрами", - сказала Псаки.Ранее в пятницу президент США Джо Байден провел первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил по итогам переговоров Белый дом, стороны обсудили сообщения о якобы наращивании военного присутствия РФ у границ Украины и усилия Киева по борьбе с коррупцией.В пятницу пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210402/donbass-1604032202.html

https://ria.ru/20210402/donbass-1603941048.html

москва

вашингтон (город)

киев

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дженнифер псаки, верховная рада украины, владимир зеленский, джо байден, дмитрий песков, москва, вашингтон (город), киев, в мире