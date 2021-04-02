https://ria.ru/20210402/ukraina-1604009327.html

Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону

Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский во время первого телефонного разговора обсудили сообщения о якобы наращивании военного... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T18:06

2021-04-02T18:06

2021-04-02T18:29

марк милли

энтони блинкен

вооруженные силы сша

верховная рада украины

москва

сша

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владимир зеленский

джо байден

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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский во время первого телефонного разговора обсудили сообщения о якобы наращивании военного присутствия РФ у границ Украины и усилия Киева по борьбе с коррупцией, сообщило в пятницу издание Politico."Байден и Зеленский только что завершили свой разговор, который, как мне сообщили, продолжался 30-40 минут. Байден подтвердил обязательства США перед Украиной, они также обсудили сообщения о наращивании присутствия российских войск на восточном рубеже и усилия Зеленского по борьбе с коррупцией", - написала в Twitter журналист издания Наташа Бертранд, которая представляется как "корреспондент Белого дома".Ранее на этой неделе, как сообщало Politico, состоялись телефонные переговоры главы госдепартамента США Энтони Блинкена, главы Пентагона Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли с их украинскими коллегами.В пятницу пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210402/donbass-1603908255.html

https://ria.ru/20210402/ukraina-1603941161.html

москва

сша

киев

украина

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марк милли, энтони блинкен, вооруженные силы сша, верховная рада украины, москва, сша, киев, владимир зеленский, джо байден, украина, в мире