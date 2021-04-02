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https://ria.ru/20210402/ukraina-1604009327.html
Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону
Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский во время первого телефонного разговора обсудили сообщения о якобы наращивании военного... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T18:06
2021-04-02T18:29
марк милли
энтони блинкен
вооруженные силы сша
верховная рада украины
москва
сша
киев
владимир зеленский
джо байден
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский во время первого телефонного разговора обсудили сообщения о якобы наращивании военного присутствия РФ у границ Украины и усилия Киева по борьбе с коррупцией, сообщило в пятницу издание Politico."Байден и Зеленский только что завершили свой разговор, который, как мне сообщили, продолжался 30-40 минут. Байден подтвердил обязательства США перед Украиной, они также обсудили сообщения о наращивании присутствия российских войск на восточном рубеже и усилия Зеленского по борьбе с коррупцией", - написала в Twitter журналист издания Наташа Бертранд, которая представляется как "корреспондент Белого дома".Ранее на этой неделе, как сообщало Politico, состоялись телефонные переговоры главы госдепартамента США Энтони Блинкена, главы Пентагона Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли с их украинскими коллегами.В пятницу пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210402/donbass-1603908255.html
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марк милли, энтони блинкен, вооруженные силы сша, верховная рада украины, москва, сша, киев, владимир зеленский, джо байден, украина, в мире

Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону

18:06 02.04.2021 (обновлено: 18:29 02.04.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский во время первого телефонного разговора обсудили сообщения о якобы наращивании военного присутствия РФ у границ Украины и усилия Киева по борьбе с коррупцией, сообщило в пятницу издание Politico.
"Байден и Зеленский только что завершили свой разговор, который, как мне сообщили, продолжался 30-40 минут. Байден подтвердил обязательства США перед Украиной, они также обсудили сообщения о наращивании присутствия российских войск на восточном рубеже и усилия Зеленского по борьбе с коррупцией", - написала в Twitter журналист издания Наташа Бертранд, которая представляется как "корреспондент Белого дома".
Депутат Государственной Думы Константин Затулин во время пресс-конференции на тему: Петр Порошенко уже приступил к фальсификации президентских выборов в Москве. 24 января 2019 - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 10:31
В Госдуме оценили заявления Киева о поддержке США в ситуации с Донбассом
Ранее на этой неделе, как сообщало Politico, состоялись телефонные переговоры главы госдепартамента США Энтони Блинкена, главы Пентагона Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли с их украинскими коллегами.
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Учения ВС Украины на границе с Крымом - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 12:56
Песков: усиление войск НАТО на Украине потребует дополнительных мер
 
Марк МиллиЭнтони БлинкенВооруженные силы СШАВерховная Рада УкраиныМоскваСШАКиевВладимир ЗеленскийДжо БайденУкраинаВ мире
 
 
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