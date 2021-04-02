Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону
18:06 02.04.2021 (обновлено: 18:29 02.04.2021)
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский во время первого телефонного разговора обсудили сообщения о якобы наращивании военного присутствия РФ у границ Украины и усилия Киева по борьбе с коррупцией, сообщило в пятницу издание Politico.
"Байден и Зеленский только что завершили свой разговор, который, как мне сообщили, продолжался 30-40 минут. Байден подтвердил обязательства США перед Украиной, они также обсудили сообщения о наращивании присутствия российских войск на восточном рубеже и усилия Зеленского по борьбе с коррупцией", - написала в Twitter журналист издания Наташа Бертранд, которая представляется как "корреспондент Белого дома".
Ранее на этой неделе, как сообщало Politico, состоялись телефонные переговоры главы госдепартамента США Энтони Блинкена, главы Пентагона Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли с их украинскими коллегами.
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.