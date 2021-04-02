https://ria.ru/20210402/ukraina-1603941268.html
Источник в Москве прокомментировал слова о поддержке Киева со стороны США
Источник в Москве прокомментировал слова о поддержке Киева со стороны США
Источник РИА Новости в Москве не стал комментировать заявление Минобороны Украины о "готовности" Вашингтона поддержать Киев в случае обострения в Донбассе,... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:56
2021-04-02T12:56
2021-04-02T12:56
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луганская народная республика
донецкая народная республика
министерство обороны украины
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Источник РИА Новости в Москве не стал комментировать заявление Минобороны Украины о "готовности" Вашингтона поддержать Киев в случае обострения в Донбассе, допустив, что информация из военного ведомства являлась "интерпретацией разговора".Ранее пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что "в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине"."Мы не комментируем слухи, считаем это проявлением дезинформационной кампании, попыткой властей Украины переключить внимание со своей неспособности решить внутренние проблемы на внешние", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210402/podderzhka-1603934049.html
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство обороны украины, сша, в мире