https://ria.ru/20210402/ukraina-1603941161.html

Песков: усиление войск НАТО на Украине потребует дополнительных мер

Песков: усиление войск НАТО на Украине потребует дополнительных мер

Появление военных США на Украине потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:56

2021-04-02T12:56

2021-04-02T18:09

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Появление военных США на Украине потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.На уточняющий вопрос о том, какие это могут быть меры, Песков ответил, что "все, которые необходимы".Ранее Госдеп США обвинил Россию в "дестабилизирующих" действиях на Украине. Кроме того, Министерство обороны Украины после переговоров руководителя ведомства Андрея Тарана и главы Пентагона Ллойда Остина заявило, что Вашингтон поддержит Киев "в случае эскалации российской агрессии".Американская сторона в своем релизе подтвердила приверженность укреплению военного потенциала Украины и напомнила, что с 2015 года США выделили Киеву более двух миллиардов долларов помощи в сфере безопасности.Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя эти заявления, отметил, что ВСУ в последние месяцы укрепляют группировку сил в Донбассе вопреки договоренностям по линии ОБСЕ. Он также напомнил о недавнем заявлении главнокомандующего украинской армией Руслана Хомчака, который анонсировал планы Киева усилить позиции как на юго-востоке Украины, так и вблизи Крыма. Сенатор подчеркнул, что эти действия явно противоречат Минским соглашениям, тогда как Москва пытается предотвратить реализацию военного сценария.Киев и страны Запада ранее неоднократно обвиняли российские власти во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россию назвали "страной-агрессором". Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

https://ria.ru/20210401/ukraina-1603844765.html

https://ria.ru/20210402/mid-1603933616.html

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донбасс, министерство обороны украины, дмитрий песков, россия, сша, украина, в мире