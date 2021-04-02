Песков: усиление войск НАТО на Украине потребует дополнительных мер
12:56 02.04.2021 (обновлено: 18:09 02.04.2021)
© Фото : ВСУУчения ВС Украины на границе с Крымом
© Фото : ВСУ
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Появление военных США на Украине потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, такое развитие сценария (появление военных США на Украине) привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности", - сказал Песков журналистам.
На уточняющий вопрос о том, какие это могут быть меры, Песков ответил, что "все, которые необходимы".
Ранее Госдеп США обвинил Россию в "дестабилизирующих" действиях на Украине. Кроме того, Министерство обороны Украины после переговоров руководителя ведомства Андрея Тарана и главы Пентагона Ллойда Остина заявило, что Вашингтон поддержит Киев "в случае эскалации российской агрессии".
Американская сторона в своем релизе подтвердила приверженность укреплению военного потенциала Украины и напомнила, что с 2015 года США выделили Киеву более двух миллиардов долларов помощи в сфере безопасности.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя эти заявления, отметил, что ВСУ в последние месяцы укрепляют группировку сил в Донбассе вопреки договоренностям по линии ОБСЕ. Он также напомнил о недавнем заявлении главнокомандующего украинской армией Руслана Хомчака, который анонсировал планы Киева усилить позиции как на юго-востоке Украины, так и вблизи Крыма. Сенатор подчеркнул, что эти действия явно противоречат Минским соглашениям, тогда как Москва пытается предотвратить реализацию военного сценария.
Киев и страны Запада ранее неоднократно обвиняли российские власти во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россию назвали "страной-агрессором". Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта.