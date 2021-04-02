Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210402/ukraina-1603941161.html
Песков: усиление войск НАТО на Украине потребует дополнительных мер
Песков: усиление войск НАТО на Украине потребует дополнительных мер
Появление военных США на Украине потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:56
2021-04-02T18:09
донбасс
министерство обороны украины
дмитрий песков
россия
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602624869_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ddca7eec75158eb350d4946a52eaac8a.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Появление военных США на Украине потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.На уточняющий вопрос о том, какие это могут быть меры, Песков ответил, что "все, которые необходимы".Ранее Госдеп США обвинил Россию в "дестабилизирующих" действиях на Украине. Кроме того, Министерство обороны Украины после переговоров руководителя ведомства Андрея Тарана и главы Пентагона Ллойда Остина заявило, что Вашингтон поддержит Киев "в случае эскалации российской агрессии".Американская сторона в своем релизе подтвердила приверженность укреплению военного потенциала Украины и напомнила, что с 2015 года США выделили Киеву более двух миллиардов долларов помощи в сфере безопасности.Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя эти заявления, отметил, что ВСУ в последние месяцы укрепляют группировку сил в Донбассе вопреки договоренностям по линии ОБСЕ. Он также напомнил о недавнем заявлении главнокомандующего украинской армией Руслана Хомчака, который анонсировал планы Киева усилить позиции как на юго-востоке Украины, так и вблизи Крыма. Сенатор подчеркнул, что эти действия явно противоречат Минским соглашениям, тогда как Москва пытается предотвратить реализацию военного сценария.Киев и страны Запада ранее неоднократно обвиняли российские власти во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россию назвали "страной-агрессором". Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
https://ria.ru/20210401/ukraina-1603844765.html
https://ria.ru/20210402/mid-1603933616.html
донбасс
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602624869_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_e1ec1fb4b11f4aee2ea87b9e9c6999e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донбасс, министерство обороны украины, дмитрий песков, россия, сша, украина, в мире

Песков: усиление войск НАТО на Украине потребует дополнительных мер

12:56 02.04.2021 (обновлено: 18:09 02.04.2021)
 
© Фото : ВСУУчения ВС Украины на границе с Крымом
Учения ВС Украины на границе с Крымом - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Появление военных США на Украине потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, такое развитие сценария (появление военных США на Украине) привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности", - сказал Песков журналистам.
На уточняющий вопрос о том, какие это могут быть меры, Песков ответил, что "все, которые необходимы".
Ранее Госдеп США обвинил Россию в "дестабилизирующих" действиях на Украине. Кроме того, Министерство обороны Украины после переговоров руководителя ведомства Андрея Тарана и главы Пентагона Ллойда Остина заявило, что Вашингтон поддержит Киев "в случае эскалации российской агрессии".
Киев - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 17:54
В Киеве опасаются продвижения российских войск на территорию Украины
Американская сторона в своем релизе подтвердила приверженность укреплению военного потенциала Украины и напомнила, что с 2015 года США выделили Киеву более двух миллиардов долларов помощи в сфере безопасности.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя эти заявления, отметил, что ВСУ в последние месяцы укрепляют группировку сил в Донбассе вопреки договоренностям по линии ОБСЕ. Он также напомнил о недавнем заявлении главнокомандующего украинской армией Руслана Хомчака, который анонсировал планы Киева усилить позиции как на юго-востоке Украины, так и вблизи Крыма. Сенатор подчеркнул, что эти действия явно противоречат Минским соглашениям, тогда как Москва пытается предотвратить реализацию военного сценария.
Киев и страны Запада ранее неоднократно обвиняли российские власти во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россию назвали "страной-агрессором". Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 12:32
В МИД ответили на заявления Киева о подготовке России к конфликту
 
ДонбассМинистерство обороны УкраиныДмитрий ПесковРоссияСШАУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10В Мехико феминистки напали полицейских во время марша против насилия
04:50В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg оценило восстановление экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
Лента новостейМолния