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В Кремле назвали заявления Киева об американских военных неуместными
В Кремле назвали заявления Киева об американских военных неуместными
Заявления Киева о возможности появления американских военных на Украине неприемлемы и неуместны, Россия никому не угрожает, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:53
2021-04-02T12:53
2021-04-02T13:27
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Заявления Киева о возможности появления американских военных на Украине неприемлемы и неуместны, Россия никому не угрожает, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее госдеп США обвинил Россию в "дестабилизирующих" действиях на Украине. Кроме того, пресс-служба минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что "в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине"."Постановка вопроса о том, что Россия является каким-то противником, с нашей точки зрения, является неприемлемой, неуместной. Россия никому не угрожает, она никому не угрожала никогда. На этом и строится наша позиция", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле, что войска США появятся на Украине.
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