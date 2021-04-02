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Офис Зеленского предложил провести учения с НАТО в ответ на "Запад-2021"
Офис Зеленского предложил провести учения с НАТО в ответ на "Запад-2021"
Заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовец на встрече с послом Канады Ларисой Галадзой предложил провести совместные учения с НАТО. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T12:02
2021-04-02T16:01
"запад-2021" (военные учения)
россия
укроборонпром
сергей лавров
нато
владимир зеленский
дмитрий песков
белоруссия
киев
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КИЕВ, 2 апр — РИА Новости. Заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовец на встрече с послом Канады Ларисой Галадзой предложил провести совместные учения с НАТО.По его словам, маневры России и Белоруссии "Запад-2021", которые пройдут в сентябре, представляют угрозу для Киева и Брюсселя.По мнению Машовца, одним из вариантов ответа могут стать совместные мероприятия, в том числе военные учения Украины и НАТО. Он добавил, что такие меры должны включать сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты. Кроме того, Машовец уверен, что целесообразно повысить уровень боевой готовности войск в странах альянса, граничащих с Украиной.Также он сообщил послу Канады о том, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности."Мы переходим к формированию стратегического оборонного бюллетеня, государственной программы развития Вооруженных сил Украины до 2025 года и плана обороны", — сказал Машовец. Помимо этого, он проинформировал Галадзу о реформе оборонно-промышленного комплекса Украины — в частности, трансформации госконцерна "Укроборонпром".Посол Канады обратила внимание на важность установления надлежащего демократического гражданского контроля над Вооруженными силами Украины, и, по ее словам, принятие необходимых для этого законопроектов станет важным сигналом для НАТО. Галадза также отметила, что Канада поддерживает усилия Украины по реформированию сектора обороны и безопасности.Ранее замначальника Генштаба Белоруссии Павел Муравейко подчеркнул, что учения "Запад-2021" носят исключительно оборонительную направленность, но при этом позволят продемонстрировать готовность Москвы и Минска защищать свой суверенитет.Во вторник главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак обвинил Москву в наращивании группировки войск на границе, что, по его словам, создает угрозу для Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Владимир Путин ранее заявлял, что Россия ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза — это выдумка тех, кто хочет наживаться на роли форпоста на пути "агрессии" из Москвы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210401/nato-1603878059.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210331/nato-1603703658.html
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россия
белоруссия
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"запад-2021" (военные учения), россия, укроборонпром, сергей лавров, нато, владимир зеленский, дмитрий песков, белоруссия, киев, в мире

Офис Зеленского предложил провести учения с НАТО в ответ на "Запад-2021"

12:02 02.04.2021 (обновлено: 16:01 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 2 апр — РИА Новости. Заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовец на встрече с послом Канады Ларисой Галадзой предложил провести совместные учения с НАТО.
По его словам, маневры России и Белоруссии "Запад-2021", которые пройдут в сентябре, представляют угрозу для Киева и Брюсселя.

"Такие действия Российской Федерации бросают вызов безопасности Украины и НАТО, это должно быть сбалансировано совместными усилиями", — заявил он.

По мнению Машовца, одним из вариантов ответа могут стать совместные мероприятия, в том числе военные учения Украины и НАТО. Он добавил, что такие меры должны включать сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты. Кроме того, Машовец уверен, что целесообразно повысить уровень боевой готовности войск в странах альянса, граничащих с Украиной.
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Также он сообщил послу Канады о том, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности.
"Мы переходим к формированию стратегического оборонного бюллетеня, государственной программы развития Вооруженных сил Украины до 2025 года и плана обороны", — сказал Машовец.
Помимо этого, он проинформировал Галадзу о реформе оборонно-промышленного комплекса Украины — в частности, трансформации госконцерна "Укроборонпром".
Посол Канады обратила внимание на важность установления надлежащего демократического гражданского контроля над Вооруженными силами Украины, и, по ее словам, принятие необходимых для этого законопроектов станет важным сигналом для НАТО. Галадза также отметила, что Канада поддерживает усилия Украины по реформированию сектора обороны и безопасности.
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Во вторник главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак обвинил Москву в наращивании группировки войск на границе, что, по его словам, создает угрозу для Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Владимир Путин ранее заявлял, что Россия ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза — это выдумка тех, кто хочет наживаться на роли форпоста на пути "агрессии" из Москвы.
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"Запад-2021" (военные учения)РоссияУкроборонпромСергей ЛавровНАТОВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковБелоруссияКиевВ мире
 
 
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