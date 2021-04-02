В МИД России опровергли сообщения о грядущем конфликте с Украиной
11:49 02.04.2021 (обновлено: 14:12 02.04.2021)
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкРоссийский пограничник со служебной собакой у заграждения, возведенного в Крыму на границе с Украиной
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной — очередной вымысел Киева, заявил РИА Новости замглавы МИД Андрей Руденко.
"Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном", — подчеркнул дипломат.
По его словам, такими заявлениями украинские власти отвлекают внимание жителей от внутренних проблем, в том числе связанных с "падением популярности правящей партии".
Москва, заметил Руденко, надеется избежать негативного сценария развития событий.
"Мы рассчитываем, что Украина проявит благоразумие и воздержится от шагов, которые спровоцируют конфликт", — добавил собеседник агентства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что гипотетическое появление американских военных на Украине неизбежно спровоцировало бы Россию на "дополнительные меры".
По его словам, на линии соприкосновения в Донбассе и без того "весьма пугающая" обстановка, которую усугубляют провокации ВСУ.
Ранее Министерство обороны Украины после переговоров руководителя ведомства Андрея Тарана и главы Пентагона Ллойда Остина заявило, что Вашингтон поддержит Киев "в случае эскалации российской агрессии".
Американская сторона в своем релизе подтвердила приверженность укреплению военного потенциала Украины и напомнила, что с 2015 года США выделили Киеву более двух миллиардов долларов помощи в сфере безопасности.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя эти заявления, отметил, что ВСУ в последние месяцы укрепляют группировку сил на Донбассе вопреки договоренностям по линии ОБСЕ. Он также напомнил о недавнем заявлении главнокомандующего украинской армией Руслана Хомчака, который анонсировал планы Киева усилить позиции как на юго-востоке Украины, так и вблизи Крыма. Сенатор подчеркнул, что эти действия явно противоречат Минским соглашениям, тогда как Москва пытается предотвратить реализацию военного сценария.
Киев и страны Запада ранее неоднократно обвиняли российские власти во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россию назвали "страной-агрессором". Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта.