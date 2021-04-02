https://ria.ru/20210402/ukraina-1603924479.html

В МИД России опровергли сообщения о грядущем конфликте с Украиной

В МИД России опровергли сообщения о грядущем конфликте с Украиной

Разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной — очередной вымысел Киева, заявил РИА Новости замглавы МИД Андрей Руденко. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T11:49

2021-04-02T11:49

2021-04-02T14:12

андрей руденко

москва

россия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154884/39/1548843948_30:386:2984:2048_1920x0_80_0_0_0b22fded1772370ac81849f572de4250.jpg

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной — очередной вымысел Киева, заявил РИА Новости замглавы МИД Андрей Руденко.По его словам, такими заявлениями украинские власти отвлекают внимание жителей от внутренних проблем, в том числе связанных с "падением популярности правящей партии".Москва, заметил Руденко, надеется избежать негативного сценария развития событий."Мы рассчитываем, что Украина проявит благоразумие и воздержится от шагов, которые спровоцируют конфликт", — добавил собеседник агентства.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что гипотетическое появление американских военных на Украине неизбежно спровоцировало бы Россию на "дополнительные меры".По его словам, на линии соприкосновения в Донбассе и без того "весьма пугающая" обстановка, которую усугубляют провокации ВСУ.Ранее Министерство обороны Украины после переговоров руководителя ведомства Андрея Тарана и главы Пентагона Ллойда Остина заявило, что Вашингтон поддержит Киев "в случае эскалации российской агрессии". Американская сторона в своем релизе подтвердила приверженность укреплению военного потенциала Украины и напомнила, что с 2015 года США выделили Киеву более двух миллиардов долларов помощи в сфере безопасности.Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя эти заявления, отметил, что ВСУ в последние месяцы укрепляют группировку сил на Донбассе вопреки договоренностям по линии ОБСЕ. Он также напомнил о недавнем заявлении главнокомандующего украинской армией Руслана Хомчака, который анонсировал планы Киева усилить позиции как на юго-востоке Украины, так и вблизи Крыма. Сенатор подчеркнул, что эти действия явно противоречат Минским соглашениям, тогда как Москва пытается предотвратить реализацию военного сценария.Киев и страны Запада ранее неоднократно обвиняли российские власти во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россию назвали "страной-агрессором". Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

https://ria.ru/20210402/peremirie-1603941564.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210402/ukraina-1603929198.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210402/ukraina-1603898880.html

москва

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей руденко, москва, россия, украина, в мире