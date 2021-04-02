Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210402/ukraina-1603888628.html
В Раде обвинили Россию в крахе электроэнергетики Украины
В Раде обвинили Россию в крахе электроэнергетики Украины
Россия разрушает энергетическую систему Украины путем продажи электричества по заниженным ценам, с таким утверждением в эфире телеканала "Рада" выступил депутат РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T06:02
2021-04-02T07:42
россия
юрий витренко
михаил волынец
верховная рада украины
белоруссия
литва
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149167/50/1491675016_0:0:3448:1940_1920x0_80_0_0_27ccab509e344a33172eb07a5a47b263.jpg
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Россия разрушает энергетическую систему Украины путем продажи электричества по заниженным ценам, с таким утверждением в эфире телеканала "Рада" выступил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец"Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки, и остановить блоки тепловых электростанций", – заявил Волынец.По его утверждению, Украина не нуждается в поставках электроэнергии из России и Белоруссии, так как у нее есть собственные "серьезные мощности".При этом он добавил, что белорусская электроэнергия является, по сути, российской. "Поэтому президент Литвы призывает украинский парламент, нашу исполнительную власть прекратить закупать электроэнергию из Белоруссии", - заключил парламентарий.В феврале Украина была вынуждена обратиться к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух электростанциях. В минувшем январе Минск уже поставлял Киеву электричество в экстренном порядке. Тогда это было связано с ростом потребления на фоне аномальных холодов. В начале февраля Украина также возобновляла импорт электроэнергии из России. По словам исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Витренко, энергосистема страны отделится от российской и белорусской в следующем году, а в 2023 присоединится к ENTSO-E — европейской сети системных операторов передачи электроэнергии.
https://ria.ru/20210223/otkaz-1598649599.html
https://ria.ru/20210207/ukraina-1596289221.html
россия
белоруссия
литва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149167/50/1491675016_0:0:2940:2204_1920x0_80_0_0_cd6bb44f96849b07e6e36b4bbd5bb7c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, юрий витренко, михаил волынец, верховная рада украины, белоруссия, литва, украина, в мире

В Раде обвинили Россию в крахе электроэнергетики Украины

06:02 02.04.2021 (обновлено: 07:42 02.04.2021)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередач в Киеве
Линии электропередач в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Россия разрушает энергетическую систему Украины путем продажи электричества по заниженным ценам, с таким утверждением в эфире телеканала "Рада" выступил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец
"Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки, и остановить блоки тепловых электростанций", – заявил Волынец.
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 12:43
На Украине назвали условия для отказа от электроэнергии из России
По его утверждению, Украина не нуждается в поставках электроэнергии из России и Белоруссии, так как у нее есть собственные "серьезные мощности".
При этом он добавил, что белорусская электроэнергия является, по сути, российской. "Поэтому президент Литвы призывает украинский парламент, нашу исполнительную власть прекратить закупать электроэнергию из Белоруссии", - заключил парламентарий.
В феврале Украина была вынуждена обратиться к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух электростанциях. В минувшем январе Минск уже поставлял Киеву электричество в экстренном порядке. Тогда это было связано с ростом потребления на фоне аномальных холодов. В начале февраля Украина также возобновляла импорт электроэнергии из России.
По словам исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Витренко, энергосистема страны отделится от российской и белорусской в следующем году, а в 2023 присоединится к ENTSO-E — европейской сети системных операторов передачи электроэнергии.
Трипольская тепловая электростанция - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
7 февраля, 08:00
Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные
 
РоссияЮрий ВитренкоМихаил ВолынецВерховная Рада УкраиныБелоруссияЛитваУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10В Мехико феминистки напали полицейских во время марша против насилия
04:50В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg оценило восстановление экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
Лента новостейМолния