В Раде обвинили Россию в крахе электроэнергетики Украины
06:02 02.04.2021 (обновлено: 07:42 02.04.2021)
© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередач в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Россия разрушает энергетическую систему Украины путем продажи электричества по заниженным ценам, с таким утверждением в эфире телеканала "Рада" выступил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец
"Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки, и остановить блоки тепловых электростанций", – заявил Волынец.
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По его утверждению, Украина не нуждается в поставках электроэнергии из России и Белоруссии, так как у нее есть собственные "серьезные мощности".
При этом он добавил, что белорусская электроэнергия является, по сути, российской. "Поэтому президент Литвы призывает украинский парламент, нашу исполнительную власть прекратить закупать электроэнергию из Белоруссии", - заключил парламентарий.
В феврале Украина была вынуждена обратиться к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух электростанциях. В минувшем январе Минск уже поставлял Киеву электричество в экстренном порядке. Тогда это было связано с ростом потребления на фоне аномальных холодов. В начале февраля Украина также возобновляла импорт электроэнергии из России.
По словам исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Витренко, энергосистема страны отделится от российской и белорусской в следующем году, а в 2023 присоединится к ENTSO-E — европейской сети системных операторов передачи электроэнергии.