https://ria.ru/20210402/ukraina-1603888628.html

В Раде обвинили Россию в крахе электроэнергетики Украины

В Раде обвинили Россию в крахе электроэнергетики Украины

Россия разрушает энергетическую систему Украины путем продажи электричества по заниженным ценам, с таким утверждением в эфире телеканала "Рада" выступил депутат РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T06:02

2021-04-02T06:02

2021-04-02T07:42

россия

юрий витренко

михаил волынец

верховная рада украины

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Россия разрушает энергетическую систему Украины путем продажи электричества по заниженным ценам, с таким утверждением в эфире телеканала "Рада" выступил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец"Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки, и остановить блоки тепловых электростанций", – заявил Волынец.По его утверждению, Украина не нуждается в поставках электроэнергии из России и Белоруссии, так как у нее есть собственные "серьезные мощности".При этом он добавил, что белорусская электроэнергия является, по сути, российской. "Поэтому президент Литвы призывает украинский парламент, нашу исполнительную власть прекратить закупать электроэнергию из Белоруссии", - заключил парламентарий.В феврале Украина была вынуждена обратиться к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух электростанциях. В минувшем январе Минск уже поставлял Киеву электричество в экстренном порядке. Тогда это было связано с ростом потребления на фоне аномальных холодов. В начале февраля Украина также возобновляла импорт электроэнергии из России. По словам исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Витренко, энергосистема страны отделится от российской и белорусской в следующем году, а в 2023 присоединится к ENTSO-E — европейской сети системных операторов передачи электроэнергии.

https://ria.ru/20210223/otkaz-1598649599.html

https://ria.ru/20210207/ukraina-1596289221.html

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белоруссия

литва

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий витренко, михаил волынец, верховная рада украины, белоруссия, литва, украина, в мире