https://ria.ru/20210402/ukraina-1603883910.html

Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве

Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве

Киев не требует "символического" телефонного разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом, он должен быть... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T00:59

2021-04-02T00:59

2021-04-02T00:59

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КИЕВ, 2 апр - РИА Новости. Киев не требует "символического" телефонного разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом, он должен быть наполнен реальным содержанием, считает пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович.Ранее Зеленский заявил, что в его отношениях с новой администрацией США нет напряжения, несмотря на то что у него еще не было прямого телефонного разговора с Байденом. Американские СМИ связывают длительное отсутствие прямого контакта двух лидеров с санкциями США в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.

https://ria.ru/20210402/donbass-1603883782.html

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ситуация на украине, сша, украина, в мире