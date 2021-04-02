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Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве
Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве
Киев не требует "символического" телефонного разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом, он должен быть... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T00:59
2021-04-02T00:59
ситуация на украине
сша
украина
в мире
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КИЕВ, 2 апр - РИА Новости. Киев не требует "символического" телефонного разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом, он должен быть наполнен реальным содержанием, считает пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович.Ранее Зеленский заявил, что в его отношениях с новой администрацией США нет напряжения, несмотря на то что у него еще не было прямого телефонного разговора с Байденом. Американские СМИ связывают длительное отсутствие прямого контакта двух лидеров с санкциями США в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.
https://ria.ru/20210402/donbass-1603883782.html
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ситуация на украине, сша, украина, в мире

Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве

00:59 02.04.2021
 
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© REUTERS / Leah Millis
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КИЕВ, 2 апр - РИА Новости. Киев не требует "символического" телефонного разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом, он должен быть наполнен реальным содержанием, считает пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович.
Ранее Зеленский заявил, что в его отношениях с новой администрацией США нет напряжения, несмотря на то что у него еще не было прямого телефонного разговора с Байденом. Американские СМИ связывают длительное отсутствие прямого контакта двух лидеров с санкциями США в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
00:54
Депутат Рады: с позицией как у Байдена нельзя вести диалог по Донбассу
"Мы не школьники младших классов, мы крупнейшая страна в Европе, де-факто правый фланг НАТО, мы не требуем символических звонков. Нам нужно реальное содержание этого звонка. Президенты слегка занятые люди, и когда они разговаривают между собой, то должны решить ряд конкретных вопросов", - заявил Арестович в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.
 
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