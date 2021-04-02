Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
КИЕВ, 2 апр - РИА Новости. Киев не требует "символического" телефонного разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом, он должен быть наполнен реальным содержанием, считает пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович.
Ранее Зеленский заявил, что в его отношениях с новой администрацией США нет напряжения, несмотря на то что у него еще не было прямого телефонного разговора с Байденом. Американские СМИ связывают длительное отсутствие прямого контакта двух лидеров с санкциями США в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.
"Мы не школьники младших классов, мы крупнейшая страна в Европе, де-факто правый фланг НАТО, мы не требуем символических звонков. Нам нужно реальное содержание этого звонка. Президенты слегка занятые люди, и когда они разговаривают между собой, то должны решить ряд конкретных вопросов", - заявил Арестович в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.