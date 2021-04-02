https://ria.ru/20210402/ugrozy-1604022043.html

Рогозин назвал одну из угроз национальной безопасности

Рогозин назвал одну из угроз национальной безопасности

Зависимость от импортного софта является угрозой национальной безопасности России, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая в госкорпорации на... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T19:14

2021-04-02T19:14

2021-04-02T19:14

газпромнефть

космос - риа наука

роскосмос

ростелеком

дмитрий рогозин

в мире

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Зависимость от импортного софта является угрозой национальной безопасности России, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая в госкорпорации на совещании по вопросам импортонезависимости в сфере информационно-коммуникационных технологий.Его слова приводятся в сообщении на сайте госкорпорации.В целях получения более качественных отечественных продуктов "Роскосмос" объединяет усилия с "Росатомом", "Ростелекомом" и "Газпромнефтью", и учреждает Ассоциацию крупнейших потребителей программного обеспечения и ИТ-оборудования, говорится в сообщении.Кроме того, разработана комплексная дорожная карта по импортонезависимости в области информационно-коммуникационных технологий, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210401/nasa-1603780736.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпромнефть, космос - риа наука, роскосмос, ростелеком, дмитрий рогозин, в мире