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Рогозин назвал одну из угроз национальной безопасности
Рогозин назвал одну из угроз национальной безопасности
Зависимость от импортного софта является угрозой национальной безопасности России, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая в госкорпорации на... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T19:14
2021-04-02T19:14
газпромнефть
космос - риа наука
роскосмос
ростелеком
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Зависимость от импортного софта является угрозой национальной безопасности России, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая в госкорпорации на совещании по вопросам импортонезависимости в сфере информационно-коммуникационных технологий.Его слова приводятся в сообщении на сайте госкорпорации.В целях получения более качественных отечественных продуктов "Роскосмос" объединяет усилия с "Росатомом", "Ростелекомом" и "Газпромнефтью", и учреждает Ассоциацию крупнейших потребителей программного обеспечения и ИТ-оборудования, говорится в сообщении.Кроме того, разработана комплексная дорожная карта по импортонезависимости в области информационно-коммуникационных технологий, говорится в сообщении.
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газпромнефть, космос - риа наука, роскосмос, ростелеком, дмитрий рогозин, в мире

Рогозин назвал одну из угроз национальной безопасности

19:14 02.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Зависимость от импортного софта является угрозой национальной безопасности России, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая в госкорпорации на совещании по вопросам импортонезависимости в сфере информационно-коммуникационных технологий.
"Зависимость от импортных поставок программного обеспечения является одним из факторов, негативно влияющих не только на информационную безопасность госкорпорации "Роскосмос", но и в целом угрожает национальной безопасности России", — заявил Рогозин.
Его слова приводятся в сообщении на сайте госкорпорации.
В целях получения более качественных отечественных продуктов "Роскосмос" объединяет усилия с "Росатомом", "Ростелекомом" и "Газпромнефтью", и учреждает Ассоциацию крупнейших потребителей программного обеспечения и ИТ-оборудования, говорится в сообщении.
Кроме того, разработана комплексная дорожная карта по импортонезависимости в области информационно-коммуникационных технологий, говорится в сообщении.
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